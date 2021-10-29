莫可欣開腔否認指先斬後奏生B箍實方中信：我唔係有機心嘅人
莫可欣與方中信結婚13年，當年被指先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信，趁機箍住對方。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於就此事開腔否認。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]方中信、新傳媒圖片庫
先斬後奏珠胎暗結
93年港姐冠軍莫可欣與方中信（原名符力）1996年開始拍拖，2008年結婚。當年有指莫可欣先斬後奏，借生B設局箍住對方，有孕3個月後才通知方中信，事後男方足足用了兩個星期來接受現實。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於開腔否認，她說：「因為我哋有養狗，覺得唔需要有小朋友，但其實好坦白講，生活有少少刻板，返工放工，但我有咗迦晴（女兒），唔係外面人講話我設一個陷阱畀方生踩落去。而家都有人咁講，覺得我特登去令呢件事發生，咁樣可以箍住方生，完全冇呢件事，我都唔係咁嘅人，唔係有機心嘅人，係個天要賜個咁好嘅女畀我哋，有咗迦晴後，佢令我學咗好多嘢，多咗耐心。」
教女兒謙虛有禮
現在女兒符迦晴已13歲了，原來莫可欣由兒時開始已教她做人要謙虛有禮，她說：「教練、老師、家長都同我講，迦晴係佢哋見過最有禮貌嘅小朋友，我真係老懷安慰，不過將來佢做咩、讀咩書，我都會支持，我唯一唔支持就係入娛樂圈，選美都唔好喇，因為佢唔係普通小朋友，佢爸爸媽媽係有知名度，佢會有壓力。」
方中信享受家庭生活
至於方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂，表示女兒迦晴出世後，他的轉變相當大，放了很多時間在家庭上，平時自己更會到街市買餸，全家一起在家中吃飯，更直言：「某程度上都享受這種家庭生活。」甘願由型佬變身「住家男」。