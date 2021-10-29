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莫可欣開腔否認指先斬後奏生B箍實方中信：我唔係有機心嘅人

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撰文：娛聞

莫可欣與方中信結婚13年，當年被指先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信，趁機箍住對方。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於就此事開腔否認。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]方中信、新傳媒圖片庫

莫可欣與方中信結婚13年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
莫可欣與方中信結婚13年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

先斬後奏珠胎暗結

93年港姐冠軍莫可欣與方中信（原名符力）1996年開始拍拖，2008年結婚。當年有指莫可欣先斬後奏，借生B設局箍住對方，有孕3個月後才通知方中信，事後男方足足用了兩個星期來接受現實。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於開腔否認，她說：「因為我哋有養狗，覺得唔需要有小朋友，但其實好坦白講，生活有少少刻板，返工放工，但我有咗迦晴（女兒），唔係外面人講話我設一個陷阱畀方生踩落去。而家都有人咁講，覺得我特登去令呢件事發生，咁樣可以箍住方生，完全冇呢件事，我都唔係咁嘅人，唔係有機心嘅人，係個天要賜個咁好嘅女畀我哋，有咗迦晴後，佢令我學咗好多嘢，多咗耐心。」

當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
莫可欣日前接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，否認借生B設局箍住方中信。（圖片來源：[email protected]港乜姐 Miss Mut Hong Kong截圖）
當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
莫可欣與方中信1996年開始拍拖，2008年結婚，足足相愛25年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
當年有指莫可欣先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
莫可欣訪問中表示：「係個天要賜個咁好嘅女畀我哋」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

教女兒謙虛有禮

現在女兒符迦晴已13歲了，原來莫可欣由兒時開始已教她做人要謙虛有禮，她說：「教練、老師、家長都同我講，迦晴係佢哋見過最有禮貌嘅小朋友，我真係老懷安慰，不過將來佢做咩、讀咩書，我都會支持，我唯一唔支持就係入娛樂圈，選美都唔好喇，因為佢唔係普通小朋友，佢爸爸媽媽係有知名度，佢會有壓力。」

當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
不經不覺女兒符迦晴已13歲，莫可欣話由兒時開始已教她做人要謙虛及有禮貌。（圖片來源：[email protected]方中信alex）
當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
莫可欣直言：「唔支持個女入娛樂圈」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

方中信享受家庭生活

至於方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂，表示女兒迦晴出世後，他的轉變相當大，放了很多時間在家庭上，平時自己更會到街市買餸，全家一起在家中吃飯，更直言：「某程度上都享受這種家庭生活。」甘願由型佬變身「住家男」。

當年被指懷孕先斬後奏箍實方中信 莫可欣終開腔否認：「我唔係有機心嘅人」
方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂。（圖片來源：香港開電視發相）
方中信（戴頭盔者）會親身到街市買餸。（圖片來源：）
方中信（戴頭盔者）會親身到街市買餸。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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