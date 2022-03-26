莫家淦靠譚詠麟北上發展暫別《愛回家》 出道18年撈埋DJ兼係老闆
在《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith），多得譚詠麟帶挈，宣佈暫別劇組北上發展，原來現時39歲的時他出道已經18年！唔止幕前工作，仲係多瓣生意老闆！
莫家淦北上發展靠譚詠麟
莫家淦之所以北上發展，是在經理人公司藝能安排下成事，而藝能娛樂的老闆正正就是莫家淦在明星足球隊的「波友」譚詠麟，其實莫家淦已經加入明星足球隊多年，亦參加過足球比賽。今次北上吸金之旅預計為期4至6個月，仲問TVB請足4個月假做好準備，好有決心啵！
莫家淦由有線到無綫
莫家淦 2004年大學畢業後，旋即加入有線電視做娛樂新聞主播，後來轉到無幾綫娛樂新聞台，直至2017年將重心轉到戲劇上，多年來以拍劇為主，雖然並非重要角色，但勝在夠多產，至今拍過的劇集接近九十部，當中最為熟悉，就是在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安「王朝」。
莫家淦已婚育有兩子
莫家淦早於2012年與圈外人Kenix成婚，二人育有兩子，莫家淦不時在網上晒全家幅，亦曾被拍過撇甩兩個仔仔，與太太拍拖Shopping，十分恩愛。
莫家淦新城開咪做埋DJ
莫家淦去年與范振鋒等在新城電台主持節目《Bilibala開大喇叭》，當時他笑指自己「唔識講嘢」，在好友范振鋒牽線下成功踩過界做唱片騎師。
莫家淦2011年推潮牌眼鏡品牌
在2011年，莫家淦推出自家潮流眼鏡品牌HACHill，設計以前衞大膽見稱，亦深受藝人喜愛，連郭富城、容祖兒、梁詠琪、陳慧琳等都親身支持，品牌亦在2014年更獲「匯豐青年創業大奬」金奬、騰訊大粵網評選為「香港最like名品牌」，其品牌除了在港銷售，亦在大陸、台灣、澳門、馬來西亞、美國、澳洲、印度等地有發售。不過莫家淦早前透露眼鏡生意已經頂不住疫情而暫停，不過另外一門手錶仍然維持得到。