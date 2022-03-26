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莫家淦靠譚詠麟北上發展暫別《愛回家》 出道18年撈埋DJ兼係老闆

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在《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith），多得譚詠麟帶挈，宣佈暫別劇組北上發展，原來現時39歲的時他出道已經18年！唔止幕前工作，仲係多瓣生意老闆！

莫家淦
（圖片來源：譚詠麟微博）

莫家淦北上發展靠譚詠麟

莫家淦之所以北上發展，是在經理人公司藝能安排下成事，而藝能娛樂的老闆正正就是莫家淦在明星足球隊的「波友」譚詠麟，其實莫家淦已經加入明星足球隊多年，亦參加過足球比賽。今次北上吸金之旅預計為期4至6個月，仲問TVB請足4個月假做好準備，好有決心啵！

莫家淦 即使工作再忙，Keith都會抽空踢波。
即使工作再忙，Keith都會抽空踢波。（圖片來源：莫家淦Facebook）

莫家淦由有線到無綫

莫家淦 2004年大學畢業後，旋即加入有線電視做娛樂新聞主播，後來轉到無幾綫娛樂新聞台，直至2017年將重心轉到戲劇上，多年來以拍劇為主，雖然並非重要角色，但勝在夠多產，至今拍過的劇集接近九十部，當中最為熟悉，就是在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安「王朝」。

莫家淦日前晒出《愛．回家之開心速遞》「接龍保安隊」的合照，並留言：「多謝各位保安部兄弟照顧！」宣佈暫別劇組，北上發展
莫家淦日前晒出《愛．回家之開心速遞》「接龍保安隊」的合照，並留言：「多謝各位保安部兄弟照顧！」宣佈暫別劇組，北上發展（圖片來源：莫家淦Facebook）

莫家淦已婚育有兩子

莫家淦早於2012年與圈外人Kenix成婚，二人育有兩子，莫家淦不時在網上晒全家幅，亦曾被拍過撇甩兩個仔仔，與太太拍拖Shopping，十分恩愛。

早於2012年結婚的莫家淦，與太太Kenix育有兩子。
早於2012年結婚的莫家淦，與太太Kenix育有兩子。（圖片來源：莫家淦Facebook）

莫家淦新城開咪做埋DJ

莫家淦去年與范振鋒等在新城電台主持節目《Bilibala開大喇叭》，當時他笑指自己「唔識講嘢」，在好友范振鋒牽線下成功踩過界做唱片騎師。

莫家淦 北上在即，Keith在Facebook貼出與新城一起做節目的兄弟合照。
北上在即，Keith在Facebook貼出與新城一起做節目的兄弟合照。（圖片來源：莫家淦Facebook）

莫家淦2011年推潮牌眼鏡品牌

在2011年，莫家淦推出自家潮流眼鏡品牌HACHill，設計以前衞大膽見稱，亦深受藝人喜愛，連郭富城、容祖兒、梁詠琪、陳慧琳等都親身支持，品牌亦在2014年更獲「匯豐青年創業大奬」金奬、騰訊大粵網評選為「香港最like名品牌」，其品牌除了在港銷售，亦在大陸、台灣、澳門、馬來西亞、美國、澳洲、印度等地有發售。不過莫家淦早前透露眼鏡生意已經頂不住疫情而暫停，不過另外一門手錶仍然維持得到。

莫家淦 2011年推出潮牌HACHill，Keith不時親身上陣做生招牌。
2011年推出潮牌HACHill，Keith不時親身上陣做生招牌。（圖片來源：莫家淦Facebook）

撰文：東方新地圖片來源：莫家淦Facebook、譚詠麟微博

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