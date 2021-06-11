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莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗

東方新地 - 娛聞

莫文蔚演而優質唱，在《食神》中飾演的終極醜角火雞姐更成為經典。近日莫文蔚於85年以傑出學生身份到訪日本的片段出土，片中15歲中四生的莫文蔚短髮加箍牙，網民即驚訝學生時代的莫文蔚神還原火雞姐﹗
文：東方新地｜圖：莫文蔚IG、big big channel片段截圖

莫文蔚早前到石澳為兩首經典舊歌〈The Way You Make Me Feel〉及〈戀一世的愛〉拍攝MV，兩首歌都是《喜劇之王》歌曲，故重臨電影中的經典場景拍攝MV﹗（圖片來源：莫文蔚IG）
莫文蔚早前到石澳為兩首經典舊歌〈The Way You Make Me Feel〉及〈戀一世的愛〉拍攝MV，兩首歌都是《喜劇之王》歌曲，故重臨電影中的經典場景拍攝MV﹗（圖片來源：莫文蔚IG）

莫文蔚15歲成為首屆傑出學生

莫文蔚中學就讀於香港拔萃女書院，85年還是中四學生的莫文蔚，獲選為首屆「香港傑出學生」之一，與其餘九位來自不同學校的傑出學生，代表香港到日本作文化交流，無綫當時隨團拍攝《香港傑出女學生特輯之前程萬里》節目，翌年出街。近日該片段在無綫big big channel的「TVB大寶藏」出土，當中莫文蔚的學生妹look成為焦點。

莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
15歲的莫文蔚一臉稚氣﹗樣貌變化不大﹗（圖片來源：big big channel片段截圖）
莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
當時就讀拔萃女書院中四的莫文蔚，正在箍牙，被網民指「火雞姐再現﹗」（圖片來源：big big channel片段截圖）

莫文蔚箍牙look到日本交流

莫文蔚等十名來自不同學校的傑出學生得主，在85年的聖誕假假期到訪日本，進行學藝觀光和文化交流的旅程，肩負到日本文化交流的任務，中四學生莫文蔚接受訪問時表示：「雖然我嚟過日本，不過我相信今次去會見到一啲係普通遊客用錢買唔到嘅嘢 ，所以我會好好珍惜呢幾日嘅行程。」

莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
莫文蔚表示會好好珍惜這次旅程。（圖片來源：big big channel片段截圖）
莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
莫文蔚（左一）等十名傑出學生到明治神宮參拜。（圖片來源：big big channel片段截圖）

莫文蔚到日本訪問陳美齡

當時只有15歲的莫文蔚蓄短髮，五官輪廓深，樣貌跟現在變化不大，不過當時正在箍牙的莫文蔚，每次接受訪問時，一棚銀色牙箍相當突出﹗莫文蔚等先到明治神宮參拜，祈求旅途愉快和順利，之後便去訪問剛當選成為「十大傑出青年」的陳美齡，相當威水。

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莫文蔚全神貫注聆聽陳美齡說話。（圖片來源：big big channel片段截圖）
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莫文蔚一笑便露出銀色牙箍。（圖片來源：big big channel片段截圖）

莫文蔚與九位傑出學生結拜十姊妹

旅程接近尾聲，莫文蔚再次接受訪問時開心表示：「今次學到好多嘢，都學到點樣去同大家相處，學習群體生活。」隨即望住身旁的同學，該女同學表示十位女生已結拜為十姊妹，並指莫文蔚排第五，短短幾天旅程卻感情深厚﹗

莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
莫文蔚到日本大阪的廚師學院，穿上廚師制服體驗，莫文蔚更在導師指導下成功拋鑊。（圖片來源：big big channel片段截圖）
莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
莫文蔚上完堂獲得證書，15歲的莫文蔚生得比同齡學生高半個頭。（圖片來源：big big channel片段截圖）
（圖片來源：莫文蔚IG）
莫文蔚相隔廿年再推出廣東歌，多個造型中，呢個被指向火雞姐致敬，不過網民卻留言「求下造型師放手，搞到我偶像咁﹗」似乎粉絲都唔buy佢呢個2021年版的火雞姐造型。（圖片來源：莫文蔚IG）

網民激讚莫文蔚純天然

莫文蔚的學生look片段出土，網民驚覺戴住銀色牙箍的莫文蔚神還原火雞姐，亦有網民指莫文蔚樣子多年不變，大讚她是純天然美女﹗

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學生妹莫文蔚膚色較黑，男仔頭，加上箍緊牙，外表未算突出，但學業成績佳，在中學會考考獲3A5B成績，之後取得獎學金到意大利讀高中，之後再到英國讀大學。（圖片來源：big big channel片段截圖）

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莫文蔚在4月1日為《「想你 張國榮」音樂會》獻唱哥哥經典金曲﹗（圖片來源： 莫文蔚IG）
莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
莫文蔚的演唱會海報被指似卡通《百變小櫻》，被網民瘋狂惡搞。（圖片來源：莫文蔚IG）

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