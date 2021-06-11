莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗

莫文蔚演而優質唱，在《食神》中飾演的終極醜角火雞姐更成為經典。近日莫文蔚於85年以傑出學生身份到訪日本的片段出土，片中15歲中四生的莫文蔚短髮加箍牙，網民即驚訝學生時代的莫文蔚神還原火雞姐﹗

文：東方新地｜圖：莫文蔚IG、big big channel片段截圖