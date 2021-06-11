莫文蔚85年以傑出學生身份訪日交流片出土 網民驚叫：火雞姐再現﹗
莫文蔚演而優質唱，在《食神》中飾演的終極醜角火雞姐更成為經典。近日莫文蔚於85年以傑出學生身份到訪日本的片段出土，片中15歲中四生的莫文蔚短髮加箍牙，網民即驚訝學生時代的莫文蔚神還原火雞姐﹗
文：東方新地｜圖：莫文蔚IG、big big channel片段截圖
文：東方新地｜圖：莫文蔚IG、big big channel片段截圖
莫文蔚15歲成為首屆傑出學生
莫文蔚中學就讀於香港拔萃女書院，85年還是中四學生的莫文蔚，獲選為首屆「香港傑出學生」之一，與其餘九位來自不同學校的傑出學生，代表香港到日本作文化交流，無綫當時隨團拍攝《香港傑出女學生特輯之前程萬里》節目，翌年出街。近日該片段在無綫big big channel的「TVB大寶藏」出土，當中莫文蔚的學生妹look成為焦點。
莫文蔚箍牙look到日本交流
莫文蔚等十名來自不同學校的傑出學生得主，在85年的聖誕假假期到訪日本，進行學藝觀光和文化交流的旅程，肩負到日本文化交流的任務，中四學生莫文蔚接受訪問時表示：「雖然我嚟過日本，不過我相信今次去會見到一啲係普通遊客用錢買唔到嘅嘢 ，所以我會好好珍惜呢幾日嘅行程。」
莫文蔚到日本訪問陳美齡
當時只有15歲的莫文蔚蓄短髮，五官輪廓深，樣貌跟現在變化不大，不過當時正在箍牙的莫文蔚，每次接受訪問時，一棚銀色牙箍相當突出﹗莫文蔚等先到明治神宮參拜，祈求旅途愉快和順利，之後便去訪問剛當選成為「十大傑出青年」的陳美齡，相當威水。
莫文蔚與九位傑出學生結拜十姊妹
旅程接近尾聲，莫文蔚再次接受訪問時開心表示：「今次學到好多嘢，都學到點樣去同大家相處，學習群體生活。」隨即望住身旁的同學，該女同學表示十位女生已結拜為十姊妹，並指莫文蔚排第五，短短幾天旅程卻感情深厚﹗