莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
莫文蔚（Karen）日前為ViuTV節目《是滴是友》擔任嘉賓，除了大談自己初戀情人兼丈夫Johannes在意大利舉行的婚禮外，又講到已故偶像張國榮（哥哥），莫文蔚自爆在哥哥未出道時已喜歡上了他，自命敢講是哥哥「世上第一個粉絲」，又自言曾經試過為哥哥揼心口⋯⋯
文：東方新地｜圖：ViuTV及新傳媒圖片庫
莫文蔚 曾孖哥哥演情侶
4月1日（星期四）是「哥哥」張國榮離世18周年的日子，莫文蔚（Karen）在當晚播出的一集《是滴是友》中，就大談自己同偶像張國榮的往事，她豪言是哥哥「世上第一個粉絲」，早在哥哥勝出比賽前已喜歡上他。
77年原名張發宗的哥哥參加麗的電視（亞視前身）《亞洲業餘歌手大賽》，憑〈American Pie〉一曲奪得香港區亞軍，之後簽約麗的正式出道作歌視發展。莫文蔚透露她小時候經常到訪電視台，仍然記得哥哥在麗的參加歌唱比賽的一晚時，身穿白馬王子裝，當時她已覺得哥哥很靚仔。當大會宣布哥哥奪得第二名時，莫文蔚更揼心口替他飲恨。
莫文蔚又話發夢都冇想過，長大後有機會跟哥哥合作拍攝電影《色情男女》，二人更合演情侶，那段經歷對她來說非常珍貴。
與老公在意大利定情
當晚廖碧兒專誠帶來一支對莫文蔚別具意義的紅酒，該紅酒出產自意大利一個莊園，原來莫文蔚就在該酒莊與初戀情人兼丈夫Johannes舉行婚禮。
原來莫文蔚17歲在意大利讀書時便認識了現在的丈夫，與對方譜出初戀，事隔多年，緣分令二人再次成為戀人，所以他們二話不說決定在定情之地結婚。