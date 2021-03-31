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莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口

東方新地 - 娛聞

莫文蔚（Karen）日前為ViuTV節目《是滴是友》擔任嘉賓，除了大談自己初戀情人兼丈夫Johannes在意大利舉行的婚禮外，又講到已故偶像張國榮（哥哥），莫文蔚自爆在哥哥未出道時已喜歡上了他，自命敢講是哥哥「世上第一個粉絲」，又自言曾經試過為哥哥揼心口⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV及新傳媒圖片庫

莫文蔚 曾孖哥哥演情侶

4月1日（星期四）是「哥哥」張國榮離世18周年的日子，莫文蔚（Karen）在當晚播出的一集《是滴是友》中，就大談自己同偶像張國榮的往事，她豪言是哥哥「世上第一個粉絲」，早在哥哥勝出比賽前已喜歡上他。

莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
莫文蔚首次上ViuTV節目做嘉賓。
莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
由莫文蔚主唱的TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲〈呼吸有害〉，曾奪得ViuTV音樂節目《Chill Club》的「Chill Club推介榜」冠軍，今年ViuTV舉辦的《CHILL CLUB年度推介20/21》樂壇頒獎禮，莫文蔚亦有份入圍「年度女歌手」獎，及憑〈呼吸有害〉入圍「年度十大歌曲」獎。

77年原名張發宗的哥哥參加麗的電視（亞視前身）《亞洲業餘歌手大賽》，憑〈American Pie〉一曲奪得香港區亞軍，之後簽約麗的正式出道作歌視發展。莫文蔚透露她小時候經常到訪電視台，仍然記得哥哥在麗的參加歌唱比賽的一晚時，身穿白馬王子裝，當時她已覺得哥哥很靚仔。當大會宣布哥哥奪得第二名時，莫文蔚更揼心口替他飲恨。

莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
77年哥哥參加《亞洲業餘歌手大賽》奪得亞軍，當時冠軍係鍾偉強（左）。
莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
當年哥哥（後排右二）加入麗的電視時，同事包括有萬梓良（前排右二）、「Benz雄」許紹雄（後排左五）及林嘉華（後排右六）等。

莫文蔚又話發夢都冇想過，長大後有機會跟哥哥合作拍攝電影《色情男女》，二人更合演情侶，那段經歷對她來說非常珍貴。

莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
1996年上映的電影《色情男女》中，莫文蔚與哥哥有不少場大膽床戲。

與老公在意大利定情

當晚廖碧兒專誠帶來一支對莫文蔚別具意義的紅酒，該紅酒出產自意大利一個莊園，原來莫文蔚就在該酒莊與初戀情人兼丈夫Johannes舉行婚禮。

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廖碧兒專誠帶來一支對莫文蔚別具意義的紅酒。
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原來莫文蔚與老公Johannes當年就在出產該紅酒的意大利莊園舉行婚禮。
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莫文蔚2011年10月1日在意大利嫁給德國籍初戀情人男友Johannes。
莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
同年12月莫文蔚再與老公於香港補擺喜酒，大宴親朋。

原來莫文蔚17歲在意大利讀書時便認識了現在的丈夫，與對方譜出初戀，事隔多年，緣分令二人再次成為戀人，所以他們二話不說決定在定情之地結婚。

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莫文蔚媽媽莫何敏儀來頭唔少，曾經係香港政府高級新聞官，亦係當時第一代電視人。前年莫媽媽八十大壽，莫文蔚孖德籍老公Johannes（左一）及哥哥莫理斯曾齊齊到場為莫媽媽慶祝。
莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口
莫文蔚與老公Johannes至今已相識超過30年，她透露去年因為疫情關係，她一整年都住在英國，與老公相對足足十個月，令兩人感情變得更加深厚。

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