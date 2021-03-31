莫文蔚自命張國榮「世上第一個粉絲」 曾為哥哥揼心口

莫文蔚（Karen）日前為ViuTV節目《是滴是友》擔任嘉賓，除了大談自己初戀情人兼丈夫Johannes在意大利舉行的婚禮外，又講到已故偶像張國榮（哥哥），莫文蔚自爆在哥哥未出道時已喜歡上了他，自命敢講是哥哥「世上第一個粉絲」，又自言曾經試過為哥哥揼心口⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV及新傳媒圖片庫