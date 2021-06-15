莫文蔚穿D&G遭內地網民狠批「辱華」揚言抵制 完騷後跪低滅火
莫文蔚相距廿年再推出廣東碟， 早前為歌曲《婦女新知2021》拍MV，其中一個造型穿上意大利品牌 Dolce & Gabbana（D&G），莫文蔚並把此造型作為微博頭像，即遭內地網民批評穿上辱華品牌服飾，紛紛發起抵制莫文蔚，引起掀然大波，莫文蔚工作室及造型師團隊立即認衰，可惜未能平息內地網民憤怒，莫文蔚最終親自回應。
文：東方新地｜圖：莫文蔚微博、無綫娛樂新聞台影片截圖
莫文蔚遭內地網民抵制
莫文蔚穿上D&G服裝拍攝MV，因品牌於18年曾涉辱華風波，莫文蔚以此造型照當做微博的profile pic，立即遭內地網民狙擊，瘋狂留言鬧爆：「請滾出中國」、「你來賺錢便沒有穿衣的自由」、「居然穿辱華品牌，不喜歡她了」發起抵制莫文蔚。
莫文蔚工作室「莫家寶貝工作室」在微博公開道歉，「此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，對此表示萬分的歉意，希望得到公眾、媒體以及一直以來支持藝人的粉絲朋友們的原諒。」同時表示《婦女新知2021》MV已在各大平台下架，並強調相關造型不會再出現在任何宣傳中，莫文蔚的微博頭像亦立即換上成演唱會造型。
而負責莫文蔚MV造型的是馬天佑旗下團隊，其工作室亦急急在微博發文道歉「因考慮不周導致極其惡劣影響，對莫文蔚小姐以及大眾表示十分誠懇的歉意，對不起！」 ，並強調日後會加倍小心，不過莫文蔚仍遭內地網民繼續狙擊﹗
莫文蔚：我不嬲唔care衫啲牌子
「辱華」風波撞正莫文蔚的一連三場香港演唱會，一直未有就此事回應的莫文蔚，三場騷完美落幕後，親自回應辱華風波。莫文蔚完騷後回應此事時表示：「我都好嬲自己，冇問多句，呢半年專心做演唱會，錄歌等，所以到造型師幫我造衫，我真係冇過問，我覺得唔需要，埋位就拍喇，我不嬲唔係好care啲衫係咩牌子，但原來係要著重囉，每個細節都要問清楚，今次絕對係我，係我團隊疏忽咗，以後都唔可以再有類似事件發生﹗」