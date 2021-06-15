莫文蔚穿D&G遭內地網民狠批「辱華」揚言抵制 完騷後跪低滅火

莫文蔚相距廿年再推出廣東碟， 早前為歌曲《婦女新知2021》拍MV，其中一個造型穿上意大利品牌 Dolce & Gabbana（D&G），莫文蔚並把此造型作為微博頭像，即遭內地網民批評穿上辱華品牌服飾，紛紛發起抵制莫文蔚，引起掀然大波，莫文蔚工作室及造型師團隊立即認衰，可惜未能平息內地網民憤怒，莫文蔚最終親自回應。

文：東方新地｜圖：莫文蔚微博、無綫娛樂新聞台影片截圖