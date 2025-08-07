55歲莫文蔚開騷曬逆天長腿超吸睛 fit到漏上陣網民激讚係少女身材
廣告
55歲莫文蔚最近於內地舉行巡迴演唱會，吸引大批歌迷入場支持。事後有唔少fans都紛紛在社交平台曬出演唱會嘅片段，當中一段莫文蔚以超高衩禮服出場嘅影片更引來大批網民熱議，皆因佢fit到漏嘅身材極度吸睛，更獲力讚根本就係20歲少女嘅身材！
莫文蔚開騷曬逆天長腿超吸睛
身高167cm嘅莫文蔚腿長104cm，擁黃金比例嘅佢一直以來都係娛樂圈「長腿女神」代表！近日有網民在社交平台曬出莫文蔚演唱會嘅片段，片中佢以白色高衩禮服示人，大方騷世界級長腿超吸睛！此外，莫文蔚嘅服裝原來驚喜十足，皆因禮服嘅背面原來係大露背設計，將佢fit到漏嘅身材完美展現，引來大批網民like爆！
網民激讚keep得極好
莫文蔚fit到漏演出嘅影片瞬間在網上瘋傳，更引來大批網民激讚：「根本就是20歲少女的身材」、「這他X的55歲…？」、「莫文蔚真的很優秀，多年來歌曲動聽，身材一直保持很好」、「那雙腿同年齡沒幾個能比」、「看過她現場的美腿 整個人真的保養得太好了」、「莫文蔚感覺就算60也這麼辣」、「這體形比現在大部分20幾歲的要好！」
撰文：東方新地圖片來源：threads截圖、ig@mokabyebaby資料或影片來源：原文刊於新假期