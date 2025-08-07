55歲莫文蔚開騷曬逆天長腿超吸睛 fit到漏上陣網民激讚係少女身材

55歲莫文蔚最近於內地舉行巡迴演唱會，吸引大批歌迷入場支持。事後有唔少fans都紛紛在社交平台曬出演唱會嘅片段，當中一段莫文蔚以超高衩禮服出場嘅影片更引來大批網民熱議，皆因佢fit到漏嘅身材極度吸睛，更獲力讚根本就係20歲少女嘅身材！