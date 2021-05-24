《莫測高深一女生》女主角「娜諾」被封「泰國水原希子」爆紅被起底原來係名模

泰劇《莫測高深一女生》絕對係近期Netflix最受歡迎劇集之一，劇中以驚悚校園故事為題材，2019年於Netflix上架後獲得高度評價，劇集第二季近日開播，在亞洲各地都成功打入十大收視排行榜，再度成為話題之作，講到劇集的成功因素，除了劇情吸引外，飾演女主角「娜諾」的「Kitty」Chicha Amatayakul絕對係另一個賣點！

編輯：東方新地｜原文：新Monday｜圖片：Chicha Amatayakul IG圖片