《莫測高深一女生》女主角「娜諾」被封「泰國水原希子」爆紅被起底原來係名模
編輯：東方新地｜原文：新Monday｜圖片：Chicha Amatayakul IG圖片
《莫測高深一女生》女主角「娜諾」Chicha Amatayakul
泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere，台譯《轉學來的女生》，內地譯《禁忌女孩》）中，飾演女主角「娜諾」（Nanno）的Chicha Amatayakul，在泰國有個可愛小名叫「Kitty」，現年27歲，身高170cm，除了是演員外，也是歌手、模特兒和攝影師，並曾擔任過電視劇編劇，是多棲藝人。
年紀輕輕的Kitty原來已經出道10年，她在17歲加入泰國人氣女團「Kiss Me Five」，推出過多首爆紅歌曲包括 〈Morning kiss〉、〈Sensitive〉、〈One Last Chance〉等。但當事業發展得順風順水時，Kitty卻選擇暫停演藝工作，重返校園完成大學學業，令不少Fans大感失落。
「泰國水原希子」Kitty原來係一名高材生，當時她由泰國易三倉大學工商管理學院，轉學到泰國藍康恆大學法律系，並以非常短的時間研習，在18歲左右就成功取得畢業證書，繼而以「演員」身份重回演藝圈，可見人靚又聰明。
Kitty不僅五官標誌，更有獨特氣質，除了演員和歌手的身份，更是一位泰國名模，獲網友封為「泰國水原希子」，更曾創下一周內其IG的追隨人數急增100萬粉絲，在亞洲擁有極高人氣，IG已超過295萬個Followers，連英國人氣偶像Harry Styles都有追蹤她的IG。
此外Chicha Amatayakul的小名「Kitty」原來是由她爸爸所取，Kitty曾透露在她出世時爸爸正巧在日本出差，當他準備在當地買禮物送給女兒時，發現日本有很多女生都很喜歡「Hello Kitty」，因此回到泰國後，他就為女兒起了個小名「Kitty」。
今年除了《莫測高深一女生》外，Kitty仲有份參演英國BBC One與Netflix聯合製作的劇集《蛇惑》（The Serpent），飾演男主角的泰籍女友Suda Romyen。加上近日新劇《莫測高深一女生2》令她人氣更上一層樓，相信真係有排紅。
此外，早前《莫測高深一女生》劇組為感謝泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、新加坡、香港、台灣、卡達、玻利維亞、巴西、秘魯等地的觀眾支持，特別製作出感謝圖，而圖中也有放出「台灣、香港旗幟」，而該張圖片竟讓中國內地網友暴怒，並紛紛截圖還放上微博，並留言：「《禁忌女孩》（內地譯名）的確是部好劇，但辱華就忍不了」、「虧我還看了一季」、「簡字後面放台灣旗，是否有毛病不」。
而該個消息傳回到泰國後，泰國網友也在《莫測高深一女生》的社交網上留言回覆內地網友：「你們又沒有Netflix，幹嘛這麼生氣呢」、「你們也沒有FB到底想幹嘛…？」之後劇集《莫測高深一女生》的幕後亦有將圖片上旗幟撤下，換上繁體字的「謝謝」。