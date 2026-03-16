入住請敲門5｜首集直闖檳城猛鬼酒店 爆空姐目擊日軍闖入衣櫃遭遇

今晚ViuTV全新靈異節目《入住請敲門5》首播，主持莫竣名（MCM）將帶領觀眾深入馬來西亞檳城一間傳說中的猛鬼酒店。這間酒店在香港航空業界流傳著恐怖傳說，據稱有空中服務員曾在房間內目睹一隊日軍從窗戶走入衣櫃，並發出衣架碰撞聲的靈異事件。節目更首次加入素人觀眾一同體驗，令這次探靈之旅更添神秘色彩。