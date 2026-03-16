入住請敲門5｜首集直闖檳城猛鬼酒店 爆空姐目擊日軍闖入衣櫃遭遇

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今晚ViuTV全新靈異節目《入住請敲門5》首播，主持莫竣名（MCM）將帶領觀眾深入馬來西亞檳城一間傳說中的猛鬼酒店。這間酒店在香港航空業界流傳著恐怖傳說，據稱有空中服務員曾在房間內目睹一隊日軍從窗戶走入衣櫃，並發出衣架碰撞聲的靈異事件。節目更首次加入素人觀眾一同體驗，令這次探靈之旅更添神秘色彩。

莫竣名檳城酒店遇詭異敲門聲

莫竣名抵達檳城後，隨即前往這間位於市中心的酒店。入住房間時，他聽到疑似有東西掉落的聲音，但四處查看卻找不到任何掉落物品。更令人毛骨悚然的是，他清楚聽到有人敲門一聲，但開門查看時走廊空無一人。莫竣名表示「我剛才聽到有人敲了一下，但一個人也沒有，還是我聽錯了？」房間內瀰漫著濃烈香薰味，環境悶熱異常，但表面上看來整潔乾淨，完全不像會發生靈異事件的地方。

航空業界流傳恐怖遭遇曝光

一名從事空中服務員工作15年的業內人士在節目中分享了兩宗令人不寒而慄的靈異經歷。第一宗事件中，有工作人員在晚上睡覺時發現窗戶玻璃不斷響起嘈雜聲音，但身體卻動彈不得，隨後目睹「整隊兵隊從窗戶一直暴躁進入衣櫃，不停發出聲響，亦聽到衣架碰撞的聲音」。另一宗事件更加詭異，一名機組人員因房間內撞到東西而致電隔壁同事求助，但當他按門鈴時，同事卻不敢開門，原因是「在房洞裡看出去時，看到你身後有很多東西」。

《入住請敲門5》宴會廳遇超自然現象

莫竣名在探索酒店時意外闖入宴會廳，發現該處異常光亮整齊，而且溫度明顯較其他地方涼爽，還有陣陣涼風吹過。他驚訝地表示「為何會這麼突然，全都起來了，很熱，全都起來了，意想不到，很涼」。台灣師傅透過照片遙距觀察後，指出在酒店大堂位置感受到日軍從背後槍殺平民的記憶片段，並看到「有一個日本兵，一些人用槍，就是直接從背後開槍的那個場景」。師傅強調這些靈體已存在超過一百年，是日本戰爭時期留下的能量殘留。

網民期待新季靈異體驗

《入住請敲門5》新季加入素人觀眾吳嘉瑜(Rinko)一同參與探靈，她平時喜歡到廢墟探險，曾拍攝到綠色不明物體，與她小時候看到鬼魂的顏色相同。節目預告莫竣名會在床頭掛上具招靈作用的風鈴，挑戰禁忌看看會否有怪事發生。網民對這種全新嘗試表示期待，認為加入素人元素會令節目更具真實感和互動性。

莫竣名 入住請敲門 （圖片來源：ViuTV）
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莫竣名 入住請敲門 （圖片來源：ViuTV）
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莫竣名 入住請敲門 （圖片來源：ViuTV）
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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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