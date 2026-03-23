入住請敲門5｜32歲莫竣名氣場轉陰眼神失焦 網民震驚：成個人唔同晒

32歲型男主持莫竣名在ViuTV靈探節目《入住請敲門5》中的狀態引起網民熱烈討論，有觀眾發現他的眼神和氣場與以往截然不同，變得空洞渙散。早前莫竣名在檳城古堡探靈時疑似遭靈體附身，製作組更被迫中斷拍攝進行驅鬼儀式，事件令人關注他的身心狀況是否受到影響。