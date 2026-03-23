入住請敲門5｜32歲莫竣名氣場轉陰眼神失焦 網民震驚：成個人唔同晒
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32歲型男主持莫竣名在ViuTV靈探節目《入住請敲門5》中的狀態引起網民熱烈討論，有觀眾發現他的眼神和氣場與以往截然不同，變得空洞渙散。早前莫竣名在檳城古堡探靈時疑似遭靈體附身，製作組更被迫中斷拍攝進行驅鬼儀式，事件令人關注他的身心狀況是否受到影響。
莫竣名檳城探靈疑遭靈體附身
在日前播出的《入住請敲門5》中，莫竣名在檳城古堡的Ballroom進行靜坐探靈時發生驚人事件。現場突然傳出淒厲女聲，莫竣名隨即失控，開始瘋狂自轉並四處亂走，行為異常令製作組極度擔憂。由於情況過於危險，製作組立即中斷拍攝，並緊急安排當地師傅為莫竣名進行驅鬼儀式，希望能夠化解可能的靈體附身情況。
網民發現莫竣名眼神空洞氣場突變
有網民在社交平台分享莫竣名的節目截圖，並留言表示「點解覺得佢成個人唔同咗，冇晒神采，尤其眼神好怪」。這個發現立即引起大量網民關注和討論，不少人都認同莫竣名的狀態確實有明顯變化。網民紛紛留言「成個樣唔同咗，希望佢無事啦」、「磁場好陰好差，兇神勁兇但又空洞，自拍鏡頭更驚」、「眼珠好奇怪，好似斜視，眼白多咗d，唔識講，擘大隻眼咁，好恐怖」，表達對他狀況的擔憂。
莫竣名曾因風波沉寂多年靠積蓄生活
32歲的莫竣名畢業於香港中文大學新亞書院數學系，大學期間開始兼職模特兒工作，因拍攝日本啤酒廣告而受到關注，更被指貌似金城武和高以翔的混合體。然而在2019年因一些言論引發風波後，他與模特兒公司解約並疑似被封殺，有四個月時間完全沒有工作，只能靠積蓄維持生活。加上領養的流浪貓MiMi患癌病逝，令莫竣名沉寂了一段長時間，直到最近才重新拍攝《入住請敲門5》復出。
網民猜測情緒問題與靈界影響
面對莫竣名的狀態變化，網民提出不同猜測和分析。有人認為可能與他過去幾年的遭遇有關，留言「關唔關佢之前幾年一直冇嘢做事？封殺咗咁多年，有情緒病？」也有網民擔心是長期接觸靈異事件的影響，表示「眼神唔同咗，身體郁嚟郁去停唔到咁，成個人個氣場都有問題咁，希望佢搵師父搞搞」。不少觀眾都希望莫竣名能夠平安無事，並建議他尋求適當的幫助和治療。
圖片來源：網上圖片 / ViuTV、IG@mokchunming_、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期