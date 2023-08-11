64歲莫華倫再婚與火辣嫩妻王冰冰蜜遊意大利又攬又錫大晒恩愛
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現年64歲的莫華倫被稱為「中國三大男高音」之一，曾於世界各大頂尖歌劇院獻唱，蜚聲國際。上月莫華倫在微博分享一系列婚照並公布再婚的喜訊，第二任妻子原來同樣是著名女高音歌唱家，而且是樣靚身材正的王冰冰，二人在舉行完婚禮後就正式展開蜜月之旅。不過，就有網民擔心兩大高音嘈起交上來會爆玻璃咁話！
64歲莫華倫與王冰冰 又攬又錫大晒恩愛
現年64歲的莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰再婚，二人在威尼斯甜蜜暢遊，身穿白色T恤的莫華倫打扮休閒，頭髮依然濃密，面色紅潤，老當益壯。而太太王冰冰就身穿粉紅色低胸連身裙，大騷姣好身材，相中莫華倫攬實太太，並親吻愛妻的面頰，表現十分甜蜜。王冰冰更大擺Pose影相，盡騷S型火辣身材，相當養眼！
莫華倫與王冰冰 意大利科莫湖舉行婚禮
64歲的莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰的婚禮在意大利的科莫湖舉行，現場充滿歐洲古典氣息，他形容這是一場夢幻般的完美婚禮，從照片所見，一對新人分別穿了兩套禮服，心情大好，兩人笑容十分燦爛，親友形容兩人就像王子與公主一樣。二人除了在古堡前合照外，亦有坐船在湖泊上影婚照，十分浪漫。
王冰冰為內地新十大女高音之一
據知王冰冰是內地新十大女高音之一，她在2008年以優異成績獲得上海音樂院聲樂系唯一的保送研究生名額，並前往意大利深造，同時是世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者，現時為旅居意大利的歌唱家。
莫華倫與邱文伶於2020年低調離婚
莫華倫與第一任妻子邱文伶在2020年宣布離婚，兩人育有一子，曾經經常一起出席活動，有傳兩人在性格和生活方式上有著太大差異，繼而決定結束20年的婚姻。
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圖片來源：小紅書@王冰冰、微博@莫華倫、Facebook圖片