64歲莫華倫再婚與火辣嫩妻王冰冰蜜遊意大利又攬又錫大晒恩愛

現年64歲的莫華倫被稱為「中國三大男高音」之一，曾於世界各大頂尖歌劇院獻唱，蜚聲國際。上月莫華倫在微博分享一系列婚照並公布再婚的喜訊，第二任妻子原來同樣是著名女高音歌唱家，而且是樣靚身材正的王冰冰，二人在舉行完婚禮後就正式展開蜜月之旅。不過，就有網民擔心兩大高音嘈起交上來會爆玻璃咁話！