莫華倫細28歲嫩妻王冰冰曬透視裝夜遊深水埗 上圍迫爆一舉動極危險惹熱議
莫華倫第二任太太王冰冰曬透視裝夜遊深水埗
這次是莫華倫第二度結婚，二人在月前於社交網分享了一輯意大利甜蜜婚照，羨煞旁人，二人同樣為著名高音歌唱家，相當匹配。在意大利舉行一場超豪華婚禮，新娘子亦大曬姣好身材，除了有才華，樣靚身材正，難怪俘虜了莫華倫的心。
王冰冰不時在社交裝分享生活照，日前她就分享了她夜遊深水埗街頭的靚相，並留言寫道：「Fancy的香港夜景」。相中可見王冰冰身穿紫色透視背心，配襯超短迷你牛仔裙，大騷誘人S形身材之餘，仲大曬白滑長腿，相當性感。而她身穿的背心上明顯格仔圖因為她豐滿的上圍而變形了，震撼一班網民的視覺！不過，相中王冰冰站在馬路中心拍照，萬一有車駛過就相當危險。有網民留言問她：「莫叔的視覺嗎？」稱呼她老公莫華倫做莫叔。
王冰冰為內地新十大女高音之一
據知王冰冰是內地新十大女高音之一，她在2008年以優異成績獲得上海音樂院聲樂系唯一的保送研究生名額，並前往意大利深造，同時是世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者，現時為旅居意大利的歌唱家。
64歲莫華倫與王冰冰 又攬又錫大晒恩愛
現年64歲的莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰再婚，二人在威尼斯甜蜜暢遊，身穿白色T恤的莫華倫打扮休閒，頭髮依然濃密，面色紅潤，老當益壯。而太太王冰冰就身穿粉紅色低胸連身裙，大騷姣好身材，相中莫華倫攬實太太，並親吻愛妻的面頰，表現十分甜蜜。王冰冰更大擺Pose影相，盡騷S型火辣身材，相當養眼！
莫華倫與王冰冰 意大利科莫湖舉行婚禮
64歲的莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰的婚禮在意大利的科莫湖舉行，現場充滿歐洲古典氣息，他形容這是一場夢幻般的完美婚禮，從照片所見，一對新人分別穿了兩套禮服，心情大好，兩人笑容十分燦爛，親友形容兩人就像王子與公主一樣。二人除了在古堡前合照外，亦有坐船在湖泊上影婚照，十分浪漫。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！