莫華倫細28歲嫩妻王冰冰曬透視裝夜遊深水埗 上圍迫爆一舉動極危險惹熱議

現年64歲的莫華倫被稱為「中國三大男高音」之一，曾於世界各大頂尖歌劇院獻唱，蜚聲國際。於7月莫華倫公布再婚的喜訊，而第二任妻子是現年36歲的著名女高音歌唱家王冰冰，比莫華倫細28歲，而且樣靚身材姣好，她亦不時在社交網分享生活照，日前就分享了一輯身穿透視裝夜遊香港深水埗的街頭照，當中一舉動惹網民熱議！