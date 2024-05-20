莫華倫嫩妻王冰冰著比堅尼Top風騷打卡 重遊舊地無懼曾被上下其手

65歲男高音莫華倫與37歲的女高音王冰冰在去年7月結婚後，經常大曬恩愛，更不時一齊到外地工作兼旅遊，大歎二人世界。近日王冰冰就在社交網分享她和老公去旅遊的靚相，相中她穿著性感比堅尼Top在泰國街頭出巡，非常誘人！

