莫華倫嫩妻王冰冰著比堅尼Top風騷打卡 重遊舊地無懼曾被上下其手
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65歲男高音莫華倫與37歲的女高音王冰冰在去年7月結婚後，經常大曬恩愛，更不時一齊到外地工作兼旅遊，大歎二人世界。近日王冰冰就在社交網分享她和老公去旅遊的靚相，相中她穿著性感比堅尼Top在泰國街頭出巡，非常誘人！
莫華倫嫩妻王冰冰 分享曼谷旅遊靚相
王冰冰笑指今次已是她第101次來到泰國：「在近40度的大熱天之下，當然不少得穿上性感裝束涼快一下。」附圖就換上多套超短短迷你裙，其中以一套桃紅色比堅尼Top上陣的打扮最為性感，盡顯她的豐滿上圍，相當吸睛。
嫁65歲莫華倫被誤會是「爺孫戀」
莫華倫與王冰冰這對夫妻一直被網民誤會是「爺孫戀」，但其實兩人只相差28歲，最多只是「父女戀」，現年37歲的王冰冰更被形容為「嫩妻」，不時在社交網大派福利照，大騷其誘人S形身材，令網民都對莫華倫大呼羨慕！
曾遭泰國猩猩「上下其手」
其實去年王冰冰也曾與老公莫華倫去泰國旅遊，當去到動物園遊玩時，王冰冰竟遭到園內的猩猩「上下其手」。當時王冰冰身穿粉紅色小背心，同樣將激凸上圍表露無遺。當她與猩猩合照時，猩猩不但從後對她攬攬胸襲，持續10數秒才放手，甚至伸手拍打其下體，嚇得她即時大驚逃跑。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@王冰冰、微博@莫華倫