「音樂界何伯」65歲莫華倫浪漫慶祝結婚週年 卻被嫩妻拍片藐爆！
莫華倫與王冰冰慶祝結婚週年
莫華倫和王冰冰日前迎來了他們的結婚一週年紀念日。為了慶祝這個特別的日子，他們選擇了羅馬作為他們的目的地。莫華倫展現了他的浪漫一面，獻上了一支紅玫瑰，並帶領他的愛妻前往鬥獸場附近享用晚餐。網民對這對夫妻的評價極高，紛紛留言讚美他們是「男才女貌，百年好合」、「天作之合的一對，看著照片都是滿滿的幸福快樂」、「太配了！讓人羨慕的愛情」。對於網民的祝福，王冰冰也不吝感激之情，回應說：「絕對的」。
嫩妻王冰冰拍片藐爆老公莫華倫
隨後，這對夫妻駕車前往鄰國克羅地亞，選擇了出海遊玩，王冰冰穿上了一件白色露肩短裙，內搭泳衣，不僅展示了她的葫蘆身材，也隨時準備享受游泳的樂趣。她興奮地提到可以去附近的海島潛水，探索岩洞和小島。在她充滿活力地自拍時，卻發現原本還在一起拍攝的莫華倫突然間開始打瞌睡，最終甚至直接躺在船上休息。對此，王冰冰在社交媒體上發文說：「我們一起出海，他竟然……」，並帶著笑意指責她的丈夫。不少網民都笑指莫華倫似「東張何伯」翻版，「遭」嫩妻嫌棄。
嫁65歲莫華倫被誤會是「爺孫戀」
莫華倫與王冰冰這對夫妻一直被網民誤會是「爺孫戀」，但其實兩人只相差28歲，最多只是「父女戀」，現年37歲的王冰冰更被形容為「嫩妻」，不時在社交網大派福利照，大騷其誘人S形身材，令網民都對莫華倫大呼羨慕！
莫華倫嫩妻王冰冰著比堅尼Top風騷打卡
65歲男高音莫華倫與37歲的女高音王冰冰在去年7月結婚後，經常大曬恩愛，更不時一齊到外地工作兼旅遊，大歎二人世界。近日王冰冰就在社交網分享她和老公去旅遊的靚相，相中她穿著性感比堅尼Top在泰國街頭出巡，非常誘人！
莫華倫嫩妻王冰冰 分享曼谷旅遊靚相
王冰冰笑指今次已是她第101次來到泰國：「在近40度的大熱天之下，當然不少得穿上性感裝束涼快一下。」附圖就換上多套超短短迷你裙，其中以一套桃紅色比堅尼Top上陣的打扮最為性感，盡顯她的豐滿上圍，相當吸睛。
曾遭泰國猩猩「上下其手」
其實去年王冰冰也曾與老公莫華倫去泰國旅遊，當去到動物園遊玩時，王冰冰竟遭到園內的猩猩「上下其手」。當時王冰冰身穿粉紅色小背心，同樣將激凸上圍表露無遺。當她與猩猩合照時，猩猩不但從後對她攬攬胸襲，持續10數秒才放手，甚至伸手拍打其下體，嚇得她即時大驚逃跑。