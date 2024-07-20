「音樂界何伯」65歲莫華倫浪漫慶祝結婚週年 卻被嫩妻拍片藐爆！

東張何伯何太近期新聞多多，何太在一場直播中因為何伯瞌眼瞓，而嬲爆「批㬹」何伯，睇到一眾網民嘩然。被封「音樂界何伯」莫華倫和愛人王冰冰，日前就到羅馬慶祝結婚週年非常浪漫，不過65歲的莫華倫卻因1事被嫩妻卻拍片藐爆…

