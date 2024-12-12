菊梓喬疑飛甩保錡結束關係 孖超級富二代甜蜜合唱 網民：唔通跟保錡過世
菊梓喬去陳百祥生日 同富二代何猷亨sweet爆對唱
陳百祥最近舉辦了盛大的75歲生日派對，邀請了眾多明星參加。這場星光熠熠的派對中，包括許冠文、梁競徽、陳國坤、陳浩民、蔣麗莎、王晶、崔建邦、彭健新、夏文汐等知名人士都有出席。在派對上，賓客們歡唱跳舞，氣氛非常熱烈。
網民：唔通跟保錡過世
在這場生日派對中，「前星夢一姐」菊梓喬也有出席，更有上台表演，她與已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨合唱了一首《誰明浪子心》。菊梓喬憑藉其出色的歌喉吸引了眾人的目光，儘管何猷亨的歌聲略遜一籌，但菊梓喬似乎並不介意，她不時展現甜美的笑容，鼓勵著何猷亨，讓現場氣氛更加溫馨。
網民紛紛表示：「賭王兒子，基本上她的每一場演唱會都會去」、「唔通跟保錡過世」、「菊姐換畫仲快過pk」、「你當賭王個仔傻？」
保錡靠跑步認識「體育女神」
33歲ERROR成員保錡（Poki）早前爆出與「體育女神」黃捷穎（Vinky）的緋聞。據報道指，黃捷穎（Vinky）和保錡是因跑步而認識，保錡還向她介紹了不少圈內人士。在跑步期間，吳保錡除了應酬一眾跑友外，還不忘與黃捷穎密密斟，並和她玩自拍。跑步結束後，即拉埋另一男跑友約黃捷穎一齊去食「好西」，隨後三人便急急腳換衫走人。
黃捷穎疑9字回應與保錡緋聞
睇黃捷穎的社交網，她曾在今年8月貼出與保錡的合照，並透露是被保錡拉入跑會，近日兩人更與一名跑友組成火影小隊，一同參加接力賽。報道出街後，黃捷穎就在社交網的限時動態中疑似作出回應，表示：「我只係想努力跑個步……」
黃捷穎背景起底 原來係退役國家運動員
今年38歲的黃捷穎曾是中國國家二級跨欄運動員，曾結過婚，退役後轉行成為KOL、插畫師及MC。她不時在社交平台上分享水著照，並有意進一步發展其演藝事業，早前她就參加了ViuTV的《美麗40路》，之後又轉戰TVB的《中年好聲音3》，並成功打入《中3》100強。
菊梓喬落閘拒談與保錡感情事
與此同時，保錡與菊梓喬的關係也頗受關注，兩人甚至被指同居，男方更幫手托廁紙上女方香閨，保錡甚至被爆紋了一個綠色的心形圖案與菊梓喬定情，但菊梓喬早前忽然「落閘」拒談感情事，又稱同保錡已「好少聯絡」。有傳就是因為保錡今次的「孔雀開屏」行為，令「菊保戀」已無疾而終。