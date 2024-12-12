菊梓喬疑飛甩保錡結束關係 孖超級富二代甜蜜合唱 網民：唔通跟保錡過世

38歲的菊梓喬早前與男團ERROR的成員保錡之間的緋聞逐漸降溫。雖然兩人從未公開承認過戀情，但曾坦言彼此正在「了解中」。菊梓喬曾讚揚保錡外貌出眾且性格純真，然而，早前有消息指出保錡似乎對「體育女神」及《中年好聲音3》參賽者黃捷穎展開追求，並且黃捷穎在社交媒體上分享了她與保錡一同跑步的照片，這使得外界猜測兩人的關係可能已經結束。而女方菊梓喬都唔示弱，似乎轉撻城中富二代？！

