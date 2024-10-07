菊梓喬突改口風避談感情生活 4字透露與保錡最新進展 網民：因了解而分開
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37歲歌手菊梓喬（Hana）與鄭俊弘於昨日（6日）出席慈善籌款活動時，菊梓喬被問到與ERROR成員吳保錡的感情進展時多次迴避，莫非感情生變？！
菊梓喬突然改口同保錡「好少聯絡」
菊梓喬近日出席活動時接受訪問，其間被問到與保錡的感情進展時，多次刻意迴避唔答更嘗試轉移話題，明確表示不願多談私人感情生活。最後她透露，最近與保錡「好少聯絡」，認為應該是減少了社交平台的關係，因為她正在專心創作新歌，表示Fans一直在催促她出新歌。菊梓喬在上個月還表示跟保錡了解中，訪問中狂讚對方純品靚仔，才過沒多久突然改晒口。
網民感可惜：了解咗走人？
不少網民為菊梓喬與保錡戀情感到可惜「快到咁」「下 唔了解啦？」「菊姐情路都幾坎坷」「了解左走人」「好識玩」亦有網民猜測可能想轉做地下情。
菊梓喬直認同ERROR保錡「了解中」狂讚對方純品靚仔 網民： 係咪有啲誤會？
菊梓喬早前直認同保錡「了解中」
菊梓喬上月在接受訪問時表示與保錡是一個「做運動嘅朋友的關係」，二人經常一起做Gym、跑步，並認為保錡為人單純、無乜機心。當被問到兩人是否交往，菊梓喬就未有直接回應問題，只表示畢竟自己年紀不小，暫時亦沒有拍拖，所以希望將來自己不會自己一個人，最後更補充兩人正在「了解中」。
菊梓喬狂讚保錡純品靚仔
當被問及對保錡的個人感受，菊梓喬指自己認識的保錡與大家所認識的保錡不一樣，並評價他為「鋼鐵直男」，認為他非常正直和單純。對於保錡的外貌，她認為他相當帥氣，並表示在娛樂圈中見過許多帥哥後，她覺得保錡「順眼」。
回應惹網民熱議：對純品靚仔係咪有啲誤會？
不過菊梓喬對保錡的回應一出街後，就即刻惹來網民熱議，不少網民認為菊梓喬對保錡的評價，與一班普羅大眾的想法大有出入：「去跑步真係可以洗底」「沒有修飾過原本的樣子都差幾遠」「樣 各花入各眼 算 但佢絕對唔係純品」等。
圖片來源：ig＠hana_kuk、ig＠k_p0k1、ig＠hana_kuk、HOYTV截圖、IG@k_p0k1、微博@初入职场·机长季、fb＠ViuTV資料或影片來源：原文刊於NewMonday