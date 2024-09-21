菊梓喬直認同保錡「了解中」狂讚對方純品靚仔惹熱議： 係咪有啲誤會？
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菊梓喬（Hana）最近被發現與保錡一同購物，並穿著情侶裝前往健身房，緋聞傳得滿天飛。菊梓喬日前接受了傳媒訪問，不但承認正與保錡「了解中」，更大讚保錡純品靚仔，惹網民熱議。
菊梓喬直認同保錡「了解中」
菊梓喬在接受訪問時表示與保錡是一個「做運動嘅朋友的關係」，二人經常一起做Gym、跑步，並認為保錡為人單純、無乜機心。當被問到兩人是否交往，菊梓喬就未有直接回應問題，只表示畢竟自己年紀不小，暫時亦沒有拍拖，所以希望將來自己不會自己一個人，最後更補充兩人正在「了解中」。
菊梓喬狂讚保錡純品靚仔
當被問及對保錡的個人感受，菊梓喬指自己認識的保錡與大家所認識的保錡不一樣，並評價他為「鋼鐵直男」，認為他非常正直和單純。對於保錡的外貌，她認為他相當帥氣，並表示在娛樂圈中見過許多帥哥後，她覺得保錡「順眼」。
回應惹網民熱議：對純品靚仔係咪有啲誤會？
不過菊梓喬對保錡的回應一出街後，就即刻惹來網民熱議，不少網民認為菊梓喬對保錡的評價，與一班普羅大眾的想法大有出入：「去跑步真係可以洗底」「沒有修飾過原本的樣子都差幾遠」「樣 各花入各眼 算 但佢絕對唔係純品」等。
保錡黑歷史再被翻炒
今次菊梓喬大讚保錡純情靚仔，搞到一班網民再次翻出保錡的各種負面傳聞，包括在2021年被指與張沛樂（沙律）交往，後來又被前女友Carrie指控「被分手」並要求公開道歉。
與保錡有仇口的歌手韓子亮（前名：韓梓亮）當時亦咬住佢唔放，不斷在社交網連環發文聲稱保錡做了很多不道德的事，更指他是香港版吳亦凡。
此外，另一位前女友K小姐也指控保錡是「偷食慣犯」，並在分手後仍試圖與她保持關係；之後又有網民在社交媒體上爆料稱，保錡在有女友的情況下邀請她上床，接二連三的醜聞曾經一度保錡的形象跌落谷底。
圖片來源：HOTV截圖、IG@k_p0k1、IG@deidaraanissa、IG@charlottecheung107