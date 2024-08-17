保錡菊梓喬疑玩「姐弟戀」香閨過夜 男方一招贏芳心 IG換頭像宣主權
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曾經與吳卓羲傳過緋聞的前「星夢一姐」37歲菊梓喬，最近的感情生活再次成為熱門話題。近日有報道指，菊梓喬在今年初離開TVB後，不但同吳卓羲劃清界線，更有人爆料指菊梓喬疑似同ERROR成員保錡發展姐弟戀…
菊梓喬保錡疑似展開姊弟戀
有消息人士向媒體透露，33歲的ERROR樂隊成員保錡（Poki）頻繁出現在菊梓喬位於荃灣的住所，並多次留宿，這似乎暗示兩人可能已經發展出一段姊弟戀。
傳保錡呵寒問暖贏芳心
菊梓喬和保錡原本是佛教大光慈航中學的師姐弟。兩人因共同的興趣「健身」而結緣。去年，菊梓喬腳部受傷，熱愛跑步的保錡便常常關心她的康復進程，並教她進行腳部強化運動，憑呵寒問暖成功攻破女神芳心。
保錡曾「公開示愛」讚4個優點
此外，保錡亦曾在一次活動中公開表示他一直很喜歡菊梓喬，並稱讚她4個優點「高貴，可愛，有型，有才華。」有網民更發現保錡還將自己的社交網頭像換成了菊梓喬愛用的綠色心形，似乎在默示他已經「私有化」了這位女神。在社交網絡上，菊梓喬和保錡不時互相點讚和評論對方的帖子。
圖片來源：IG@k_p0k1、IG@hana_kuk