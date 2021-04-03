菊梓喬爆曾遭舊愛家暴 結婚才算完整：就算之後離婚都叫結過﹗
撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、菊梓喬IG圖片
菊梓喬爆初戀遇世紀渣男
菊梓喬接受港台車淑梅《舊日的足跡》訪問，激罕談及感情世界，她自爆因家庭因素，很早投身社會工作養家，好細個便拍拖，佢話：「我十幾歲就拍拖，覺得愛情好恐怖，自己係完全控制唔到，我初戀遇到個世紀渣男，佢有好多女朋友，又對我郁手郁腳，不但節日唔會陪我，仲攞晒我打工嘅錢，拍咗三、四年分手，好在嗰時有人提醒我唔可以將所有希望放喺一個人身上，要創造自己嘅事業，呢樣嘢人哋先帶唔走﹗」
「女仔結婚才算完整」
35歲菊梓喬自稱單身，並開出擇偶條件，指自己這個年紀是搵老公：「一定要高富帥，超級靚仔，要好似漫畫男主角一樣，五官好精緻，因為我要求高所以好難搵到，唯有專心工作先，不過我覺得女仔點都要結一次婚，否則人生唔完整，我依家35歲未急，林志玲玲玲都係無耐前結婚，我覺得就算之後離婚都要結過，當然我想一生一世。」
入行初被爆與張景淳拍拖，又指男方向她熱烈追求，菊梓喬否認同張景淳拍過拖，更二人關係：「可能外間只見過嗰張我同異性嘅相，話我哋戴情侶錶，其實嗰時公司當時人人都戴嗰款錶。我哋識左好耐，但只係打機認識嘅『機友』，有一齊去打拳，有好多共同朋友。」
被星夢揸弗人評發展單一唔夠多元化
自曾志偉踩入無綫任高層後，星夢CEO何哲圖Herman敗走，愛將菊梓喬的生死最受關注，菊梓喬指已跟新星夢揸弗人何麗全坐低傾未來方向，被對方評「你形象被定格， 一直係楚楚可憐嘅歌手，歌手應該多方面發展。」菊梓喬即把握機會為自己平反，佢話：「其實我本身都係咁諗，知道歌手係應該多方面嘗試，我都鍾意Rock，不過嗰時Herman叫我要做好一樣嘢先，等觀眾有深刻印象先，我係新人，唯有尊重公司尊重老闆嘅決定﹗」
無懼一姐地位動搖
車淑梅問到會否害怕一姐地位被動搖時，菊梓喬指入行只有五年，仍是新人，佢話：「我得到『最受歡迎女歌星獎』只係代表幕後嘅團隊領獎。當年發生咗好多事，可能公司冇人可揀，否則未必會選到我。得獎冇咩特別開心唔開心，更加唔會飄飄然﹗」
被問到與前老闆Herman可有聯絡，菊梓喬坦言每天都會通電話，對方不停請㣽放心，雖然公司變動很大，但並不擔心自己的事業發展。最近有玄學家指她的真名陳曉怡有利演藝事業，其事業可以去到更高更遠，她笑言菊梓喬這名字坦言希望有一天像王菲一樣用回真實姓名。
《勁歌》大滿貫
菊梓喬入行五年星途如坐穿梭機，當年趁星夢前一姐吳若希停工生女，時來運到攝位坐正，無綫九成劇集歌曲都由她主唱，在《勁歌金曲頒獎典禮2020》三度蟬聯「最受歡迎女歌星」，是否實至名歸見仁見智，不過她奪得五個半獎項成為女歌手大贏真係好堅。為做一姐放棄愛情，即使有個同性密友薯餅跟出跟入，菊梓喬一樣收收埋埋好低調，本刊曾影到她與薯餅去將軍澳放狗，一身黑衣戴上黑帽而且全程避忌，聽教聽話唔多事，抵菊姐成功上位。
菊梓喬 同性密友曝光
菊梓喬（Hana）連續三年奪得《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，回望三年前首次坐正令全場嘩然，屢傳與她爭做「星夢一姐」的吳若希更在旁勁浮誇衰笑，自拍大合照時又唔叫菊梓喬，連串小動作，似是暗寸菊梓喬未夠班做一姐。當晚，被公司捧上天的菊梓喬硬著頭皮領獎，她除了在歌唱事業上付出多年的努力，在感情上也犧牲不少。
被封星夢一姐的菊梓喬，在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》勇奪「最受歡迎女歌星」，被指未夠班的她只好欣然接受，謙虛表示自己攞獎是僥倖。
吳若希真心恥笑
菊梓喬成為《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》大贏家，宣布她成為「最受歡迎女歌星」時，死敵吳若希瘋狂衰笑，被指全心食花生睇一姐被批鬥，搞到菊梓喬好尷尬。完場前大合照，菊梓喬更被影到黑面。
為上位唔拍拖
單身多年的菊梓喬，樣子清秀是典型靚女，但入行後甚少緋聞，據知情者說：「其實Hana一直都有男仔追，當中唔少男仔條件都唔錯，但佢定力好好，話想專注唱歌先，感情嘢唔想諗住，因為自細屋企環境唔好，佢要擔起成頭家，所以佢好識諗，同埋Hana已經34歲年紀唔細，再唔博就真係冇機會。公司早已暗示過，想繼續有位上就唔好搞搞震，吳若希就係最佳人版，好好地被力捧瞞住公司搞出咁多嘢，為生B又停工一年，機會唔等人，蘇州過後真係冇艇搭，喊都無謂。」有同門師姐前車可鑑，令菊梓喬立定決心唔拍拖。
菊梓喬密友追星多年
有男仔埋身想進一步發展關係都被菊梓喬拒絕，不過同性密友又另計，據知菊梓喬加盟星夢時，已被追星愛好者薯餅虎視眈眈，由於當時菊梓喬知名度一般，遇上欣賞自己的粉絲，她當然欣然接受，知情者透露：「薯餅追咗星都十幾年，其實佢都幾博愛,韓星港星都鍾意，好多年前佢已經好迷霆鋒同Isabella（梁洛施），為咗接近明星，佢早年入商台做，每次見到星都拉住人集郵，佢唔怕醜面皮厚，目的就係埋啲星身做朋友，就算跟出跟入做阿四都冇所謂。近年去咗《 YES！》度做，繼續追星，仲成日黐實Hana陪開工陪放狗，做埋私人攝影師，佢周圍同人講Hana已經成為佢嘅第一女神，最諷刺係未冧Hana前，薯餅係吳若希嘅瘋狂fans。」
低調會合放狗
雖然薯餅是同性，殺傷力冇識男人咁致命，不過菊梓喬為免招人話柄，一樣低調行事。日前菊梓喬先行獨自駕車到達將軍澳海濱長廊寵物公園附近，泊好車後與愛犬步行八分鐘去狗公園，而薯餅就拖住自己隻狗在公園外與她會合，二人最初扮唔識，入到狗公園才放下戒備，開心放狗。
公園放狗
身為公眾人物，菊梓喬一直保持低調，搵張長凳坐低視察清楚周圍環境，薯餅負責做阿四服侍狗狗，睇得 出她與菊梓喬隻狗好熟絡。
菊梓喬感情上有缺失
人怕出名豬怕肥，菊梓喬明顯比師姐吳若希珍惜機會，經常被讚唱慘情歌感情爆棚的她，曾表示感情上的缺失或許是她投入歌曲的原因：「好多朋友都話我把聲唱情歌有種好痛嘅感覺，可能係感情有缺失，呢個係共鳴！識男友隨緣啦，唔可以強求，老闆都叫我專心工作！」專注係好，但工作壓力大，唔識紓緩分分鐘屈到病，菊梓喬本身性格頗孤僻又不善埋堆，唔拍拖有個同性密友都好，起碼有人陪佢放狗傾吓偈，氹吓佢開心都好嘅！
埋身追星 男女通殺
薯餅年約30歲，曾為追韓星，頻頻去韓國睇演唱會。近年連港星都追，早年曾入商台工作，開始與藝人打交道，無論男女奀星、巨星都一律唔放過，除菊梓喬外，她早年已開始追隨樂瞳與Jeana（何佩瑜），既是陳柏宇的頭號粉絲，又封謝霆鋒是男神之最。之後成為《 YES！》員工，繼續埋身追星，每次見星都集郵，其IG有大量與藝人的合照。