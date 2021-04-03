菊梓喬爆曾遭舊愛家暴 結婚才算完整：就算之後離婚都叫結過﹗

35歲菊梓喬入行至今深受公司高層愛錫，單身多年緋聞唔多，出道時曾與張景淳傳緋聞，她即劃清界線自保，寧願dry爆繼續享受唱慘情歌，為做一姐放棄愛情。菊梓喬日前接受電台訪問時，激罕談感情世界，更自揭曾遇世紀渣男被對方「郁手郁腳」﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、菊梓喬IG圖片