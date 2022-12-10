36歲菊梓喬自爆曾做小三長達多年 大揭對方惡行：佢不停做戲
菊梓喬自爆曾做小三多年
菊梓喬在接受訪問時，被主持問到哪一段感情被傷害得最深，她表示其中一位前男友每逢大時大節都要開工，自己亦非常信任對方，一直以來沒有主動睇對方電話：「點知拍拖幾年之後，先發現佢原來一直都有個女朋友。佢講大話我完全發覺唔到，佢不停做戲我都唔知，自己無端端變成第三者。」最後菊梓喬亦因為不能接受第三者的身份，而選擇離開對方。
認為自己每段感情都是受害者
今次上節目係為咗宣傳新歌《隨意暪》的菊梓喬，亦在節目中表示覺得新歌歌詞為自己度身定做，每句歌詞都好似講緊自己一直以來的感情史咁：「通常我都覺得被騙係受害者，但因為自己唔捨得，連自己都呃自己。」
菊梓喬訪問回應吳卓羲緋聞
吳卓羲曾經被拍到偕家人欣賞菊梓喬除夕年騷演出，又曾發佈空白帖文但標籤了「菊梓喬」。前幾個月菊梓喬被拍到到深井屋苑逗留深夜也未離開，而吳卓羲剛好也在該屋苑也擁有個1200呎的單位，有傳二人疑似蜜運中。她在電台上回應他們關係時，說法模糊不清：「本身認識，都唔係識咗好耐，幾年啦，係有共同朋友介紹，會一齊食飯。覺得佢好搞笑，好識同人開玩笑溝通，令大家都開心。都係咁啦！哈…都係咁啦！(朋友？有機會發展的朋友？)呢個問題好難答，哈⋯⋯我跟佢嘅關係⋯⋯不屬工作，唔係太好拎出嚟傾。」但菊梓喬對結婚或組織家庭並不緊張，她指這兩年疫情令她明白最重要是活在當下。
菊梓喬爆初戀遇世紀渣男
菊梓喬接受港台車淑梅《舊日的足跡》訪問，激罕談及感情世界，她自爆因家庭因素，很早投身社會工作養家，好細個便拍拖，佢話：「我十幾歲就拍拖，覺得愛情好恐怖，自己係完全控制唔到，我初戀遇到個世紀渣男，佢有好多女朋友，又對我郁手郁腳，不但節日唔會陪我，仲攞晒我打工嘅錢，拍咗三、四年分手，好在嗰時有人提醒我唔可以將所有希望放喺一個人身上，要創造自己嘅事業，呢樣嘢人哋先帶唔走﹗」
「女仔結婚才算完整」
36歲菊梓喬自稱單身，並開出擇偶條件，指自己這個年紀是搵老公：「一定要高富帥，超級靚仔，要好似漫畫男主角一樣，五官好精緻，因為我要求高所以好難搵到，唯有專心工作先，不過我覺得女仔點都要結一次婚，否則人生唔完整，我依家35歲未急，林志玲都係無耐前結婚，我覺得就算之後離婚都要結過，當然我想一生一世。」
開腔談前緋聞男友張景淳關係
入行初被爆與張景淳拍拖，又指男方向她熱烈追求，菊梓喬否認同張景淳拍過拖，更二人關係：「可能外間只見過嗰張我同異性嘅相，話我哋戴情侶錶，其實嗰時公司當時人人都戴嗰款錶。我哋識左好耐，但只係打機認識嘅『機友』，有一齊去打拳，有好多共同朋友。」
菊梓喬自小被父母拋棄 為賺錢捱至五撈七傷
今年36歲的菊梓喬身世悲慘，異自幼遭父母棄養，13歲便和相差一年的妹妹相依為命。為了賺錢養家，她13歲便輟學賺錢儲生活費及學費，第一份工作做美容學徒，月薪只有港幣3,000元，因為工作地點和家中距離甚遠，所以需要跨區工作，收入都只僅供坐車食飯，有時為了省錢甚至要把公仔麵分兩餐吃。她又曾做髮型屋員工，因為接觸很多化學品所以需經常洗手，令到手臂都潰爛。後來她先後做過超過20份的工作，包括化妝、髮型、美容，零售、樓面、甚至倉務員。最辛苦期間，她一天打三份兼職，每天只睡兩小時，但都只能賺到港幣12,000元。
她的身體都捱得五勞七傷，經常在街上暈倒而被送入醫院，頻密到連醫生也認得她。她同是多齒症患者，每次長牙都歷時一年，長出殭屍牙後會自然脫落，長牙期間又會令牙肉又紅又腫，更會影響進食和說話。
雖然菊梓喬13歲便輟學，但她一直也沒有放棄學習，一直也很希望完成學業。20歲的時候，她為了能升讀大專，多次向校長爭取讀書機會，她更以第一學期成績來證明自己，如果成績合格才能修讀，校長最終被她打動破例讓她入學，入讀三年制工商管理高級文憑課程。
但她坦言自己因為未曾完成中學課程，所以讀書非常辛苦：「我一跳就跳到讀College，但入到學校全都是英文，課本好厚，課堂上的英文我一句都聽不懂，最開頭的時候，我一星期七日除了回家睡覺，就是留在學校溫書。」
為爭奪一姐傳和吳若希不和
吳若希和菊梓喬也是星夢娛樂旗下藝人，但吳若希比菊梓喬早加入星夢兩年，一直盛傳二人為爭奪公司「星夢一姐」之名而傳不和。2019年的時候，菊梓喬在《勁歌金曲頒獎禮2018》勇奪女歌星獎，坐在菊梓喬旁邊的吳若希浮誇大笑和拍掌13秒，吳若希事後上傳頒獎禮的相照中也只有胡鴻鈞、譚嘉儀、石詠莉等人合照，唯獨不見旁邊的菊梓喬。吳若希在頒獎禮後接受傳媒訪問時，被問到菊梓喬得獎一事，吳若希指自己一早預計到結果，又說菊梓喬的投票率很高，而投票佔獎項很大比率，疑暗諷菊梓喬不是憑實力奪獎。
常見問題
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