曾志偉開綠燈？星夢一姐菊梓喬揸開電視咪牌做訪問

菊梓喬（Hana）、施匡翹、炎明熹及姚焯菲等一眾無綫藝人現身「聲夢維港Party Together演唱會2022」記者會，豈料活動後Hana及施匡翹，竟然分別單獨手執香港開電視咪牌做訪問！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]_kuk、[email protected]香港開電視、[email protected] 娛樂新聞台