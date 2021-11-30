曾志偉開綠燈？星夢一姐菊梓喬揸開電視咪牌做訪問
菊梓喬（Hana）、施匡翹、炎明熹及姚焯菲等一眾無綫藝人現身「聲夢維港Party Together演唱會2022」記者會，豈料活動後Hana及施匡翹，竟然分別單獨手執香港開電視咪牌做訪問！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_kuk、[email protected]香港開電視、[email protected] 娛樂新聞台
菊梓喬揸開電視咪牌做訪問
「星夢一姐」菊梓喬（Hana）、施匡翹、胡鴻鈞（Hubert）及JW王灝兒等人將在明年1月1日，和一眾《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）等人，在中環海濱舉行「聲夢維港 Party Together 演唱會」，與16000名觀眾舉行大型派對。日前菊梓喬（Hana）及施匡翹有份出席演唱會記招，豈料活動後身為「星夢一姐」的Hana，竟然同施匡翹分別單獨接受香港開電視娛樂新聞訪問，更驚見二人全程揸住開電視咪牌的畫面！
曾志偉開綠燈？
以往無綫一向有不明文規定，旗下藝人歌手一律不會接受香港其他電視台單獨訪問，即使與內地電視台等大量媒體同時進行圍訪，亦需要拆去該電視台咪牌，所以今次Hana及施匡翹接受友台開電視訪問，畫面實屬難得，消息更引起網民熱烈討論。其實曾志偉自年初回巢任無綫高層後，曾大方表示不介意旗下藝人到其他電視台亮相，有不少網民揣測無綫今次是否找Hana試水溫，為將來開綠燈測試反應。