35歲菊梓喬正式被炎明熹取代？網友爆料指一個原因令星夢一姐受冷待

近日有網民於討論區以「菊梓喬唱歌生涯係咪已經玩完」為題開post，指：「自從大台換班子曾志偉上場，菊梓喬未有參與過大台所有節目。」引來眾多網民熱討，其中更網友爆料指出菊梓喬今年受到冷待的真正原因！而菊梓喬本人在接受傳媒訪問時，亦有親自回應疑似「被冷落」的問題。