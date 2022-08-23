35歲菊梓喬正式被炎明熹取代？網友爆料指一個原因令星夢一姐受冷待
菊梓喬 地位被指遭炎明熹取代
對於有關菊梓喬（Hana）疑似因為大台換班子而遭冷待的討論，有網友舉例指Hana近期只在今年7月參與過《香港金曲頒獎典禮》，以及在8月參與過《樂韻警聲頌銀禧》，曝光率可說愈來愈低，網友對此表示：「一朝天子一朝臣」、「炎明熹的天下」、「連綜藝都冇得上，擺明被棄用」、「聲夢出現就無晒影」、「今年人氣插得好緊要，做藝人一無曝光率就麻煩，有fans流失就肯定」、「佢比矮仔邊緣化晒，前景真係窄窄哋」、「好慘，TVB只係捧聲夢，啲舊將被遺忘了」、「Hana根本唔係畀聲夢淘汰，係畀人刻意封殺嚟造就聲夢」等等。
建議過檔開電視做《就是青春》導師
亦有不少網友對Hana提出建議，表示：「一係北上，一係嫁人，一係跳糟去開電視搵舊老細，但人哋都捧緊d後生啦」、「今年Hana出鏡率低到，離開或嫁唱k算了」、「應該好快去開電視搵返契爺搵食，做《就是青春》嘅導師」、「愈唱愈退步，睇嚟要轉行Lu」、「係時候要搵人嫁退休算」、「再苦練唱功，或上國內讀2、3年正統音專。美女，大把前途。」等等。
網友爆料：似係合約問題
有一名網友就忽然爆料話自己收到風，知道Hana受到冷待的真正原因：「我冇主動搵Hana的消息，都被動聽到D料啦，Hana話新歌嚟緊，製作方仲話首新歌正到可以紅過《呼吸有害》，我覺得Hana的情況似係合約問題，多過因為兩屆聲夢班新人，點解？Hana都話自己同Gigi係唔同年代的人，冇可比性，所以應該睇同Hana差唔多年齡的歌手，例如：JW、Gin Lee、泳兒，呢D近一兩年經常在TVB有工作的，聲夢對佢哋一D影響都冇，Hana同佢哋一樣做過聲夢系列導師，工作比較少，更可能係新合約仲未傾掂，因為幾乎任何藝人處於呢種狀態都會被冷待。」
「一邊畀D好處、一邊冷待」
該名網友續稱：「成個香港金曲頒獎典禮，TVB系的女歌手，得到最大的獎就係Hana（最佳唱片獎），JW和譚嘉儀只係得到最佳劇集歌曲獎，聲夢得新人獎，一邊畀D好處、一邊冷待，可能係新合約雙方傾緊條件，角力中。」他最後補充指以上只是他的「X UP」，不能作實。
菊梓喬親自回應：咁啱撞期啫
現年35歲的菊梓喬在接受傳媒訪問時，亦有親自回應疑似「被冷待」的問題，她指自己沒有被冷落的感覺，也沒有對網友意見上心，而她近日正準備推出3至4首新歌，更準備出新碟，所以工作非常忙碌，而講到近日曝光機會減少，Hana就回答只係「咁啱撞期啫」。在討論區亦有網友指出Hana曾經透露過，在嚟緊10月將會有表演。
重溫菊梓喬開腔講對聲夢新人睇法
菊梓喬早前接受商業電台《星光背後》訪問，被問到公司高層大地震，又有多個星夢後輩如炎明熹Gigi、姚焯菲Chantel崛起，有沒有擔心過自己的資源被分薄，她表示不怕後起之輩：「年年都有新人，最緊要做好自己，根本不同generation，唔覺有壓力。有歌出已經好好，我無刻意爭取，只希望一直有歌出。何麗全先生入主都有同我傾過，想我快啲開演唱會。」
被星夢揸弗人評發展單一唔夠多元化
自曾志偉踩入無綫任高層後，星夢CEO何哲圖Herman敗走，愛將菊梓喬的生死最受關注，菊梓喬曾指已跟新星夢揸弗人何麗全坐低傾未來方向，被對方評：「你形象被定格， 一直係楚楚可憐嘅歌手，歌手應該多方面發展。」菊梓喬即把握機會為自己平反，佢話：「其實我本身都係咁諗，知道歌手係應該多方面嘗試，我都鍾意Rock，不過嗰時Herman叫我要做好一樣嘢先，等觀眾有深刻印象先，我係新人，唯有尊重公司尊重老闆嘅決定！」
無懼一姐地位動搖
被問到會否害怕一姐地位動搖時，菊梓喬指入行只有五年，仍是新人，佢話：「我得到『最受歡迎女歌星獎』只係代表幕後嘅團隊領獎。當年發生咗好多事，可能公司冇人可揀，否則未必會選到我。得獎冇咩特別開心唔開心，更加唔會飄飄然！」而被問到與前老闆Herman可有聯絡，菊梓喬坦言每天都會通電話，對方不停請㣽放心，雖然公司變動很大，但並不擔心自己的事業發展。最近有玄學家指她的真名陳曉怡有利演藝事業，其事業可以去到更高更遠，更坦言希望有一天像王菲一樣用回真實姓名。
回應與吳卓羲關係
早前吳卓羲偕家人欣賞菊梓喬除夕年騷演出，又曾發佈空白帖文但標籤了「菊梓喬」。前幾個月菊梓喬被拍到到深井屋苑逗留深夜也未離開，而吳卓羲剛好也在該屋苑也擁有個1200呎的單位，有傳二人疑似蜜運中。她在電台上回應他們關係時，說法模糊不清：「本身認識，都唔係識咗好耐，幾年啦，係有共同朋友介紹，會一齊食飯。覺得佢好搞笑，好識同人開玩笑溝通，令大家都開心。都係咁啦！哈…都係咁啦！(朋友？有機會發展的朋友？)呢個問題好難答，哈⋯⋯我跟佢嘅關係⋯⋯不屬工作，唔係太好拎出嚟傾。」但菊梓喬對結婚或組織家庭並不緊張，她指這兩年疫情令她明白最重要是活在當下。
曾戀上世紀賤男4年因1件事醒覺
菊梓喬身世可憐，感情路上同樣悲慘。她曾自爆自己在初戀時已遇上渣男：「我十幾歲就拍拖，覺得愛情好恐怖，自己係完全控制唔到，我初戀遇到個世紀渣男，佢有好多女朋友，又對我郁手郁腳，不但節日唔會陪我，仲攞晒我打工嘅錢，拍咗三、四年分手，好在嗰時有人提醒我唔可以將所有希望放喺一個人身上，要創造自己嘅事業，呢樣嘢人哋先帶唔走！」
菊梓喬張景淳互取消關注疑因呂慧儀？
入行後，菊梓喬被傳和張景淳拍拖，二人曾被拍到一起看電影，又被指用情侶手錶及手機殼，但菊梓喬澄清：「其實嗰時公司當時人人都戴嗰款錶，我哋識左好耐，但只係打機認識嘅『機友』，有一齊去打拳，有好多共同朋友。」又補充已經非常忙，沒有時間經營一段愛情。後來張景淳被拍到和呂慧儀一起看電影和過夜，疑似一腳踏兩船，菊梓喬其後便即時在社交平台上取消關注張景淳，而張景淳隨後亦取消關注菊梓喬，有指二人關係疑因呂慧儀介入而決裂。
「女仔結婚才算完整」
35歲菊梓喬自稱單身，並開出擇偶條件，指自己這個年紀是搵老公：「一定要高富帥，超級靚仔，要好似漫畫男主角一樣，五官好精緻，因為我要求高所以好難搵到，唯有專心工作先，不過我覺得女仔點都要結一次婚，否則人生唔完整，我依家35歲未急，林志玲都係無耐前結婚，我覺得就算之後離婚都要結過，當然我想一生一世。」
菊梓喬自小被父母拋棄 為賺錢捱至五撈七傷
今年36歲的菊梓喬身世悲慘，異自幼遭父母棄養，13歲便和相差一年的妹妹相依為命。為了賺錢養家，她13歲便輟學賺錢儲生活費及學費，第一份工作做美容學徒，月薪只有港幣3,000元，因為工作地點和家中距離甚遠，所以需要跨區工作，收入都只僅供坐車食飯，有時為了省錢甚至要把公仔麵分兩餐吃。她又曾做髮型屋員工，因為接觸很多化學品所以需經常洗手，令到手臂都潰爛。後來她先後做過超過20份的工作，包括化妝、髮型、美容，零售、樓面、甚至倉務員。最辛苦期間，她一天打三份兼職，每天只睡兩小時，但都只能賺到港幣12,000元。
她的身體都捱得五勞七傷，經常在街上暈倒而被送入醫院，頻密到連醫生也認得她。她同是多齒症患者，每次長牙都歷時一年，長出殭屍牙後會自然脫落，長牙期間又會令牙肉又紅又腫，更會影響進食和說話。
雖然她13歲便輟學，但她一直也沒有放棄學習，一直也很希望完成學業。20歲的時候，她為了能升讀大專，多次向校長爭取讀書機會，她更以第一學期成績來證明自己，如果成績合格才能修讀，校長最終被她打動破例讓她入學，入讀三年制工商管理高級文憑課程。
但她坦言自己因為未曾完成中學課程，所以讀書非常辛苦：「我一跳就跳到讀College，但入到學校全都是英文，課本好厚，課堂上的英文我一句都聽不懂，最開頭的時候，我一星期七日除了回家睡覺，就是留在學校溫書。」
妹妹同樣是靚女激似閻奕格
菊梓喬和妹妹相差一年，生日日期亦只差兩天，自小相依為命。菊梓喬曾多次公開和妹妹的合照，姊妹關係非常深厚。妹妹曾在YouTube「三樓百胃Stomachguchi」頻道上載影片扮演「黑面港女」，不少人讚她演出自然，但帳戶上載三段影片之後便沒有再更新。妹妹被指和歌手閻奕格相似，更有網民指妹妹和閻奕格才是親生姐妹。
為追夢遠走台灣 自責表現不完美無生存意義
菊梓喬其實對唱歌一直有濃厚興趣，曾和其他搖滾愛好者組織樂隊「遊樂園 Pleasure Garden」，並擔任女主音，但因生計問題而退出。直到27歲，菊梓喬以原名陳曉怡到台灣參加綜藝節目如《金牌麥克風》、《我要當歌手》，但因出身及經濟理由而被唱片公司拒簽為歌手。她更一直自責表現不夠完美，甚至因而患上抑鬱：「最嚴重嗰時，我覺得生存無晒意義，我由細到大都覺得自己好多餘，不過當我想到妹妹，我就記起自己生存意義，佢係我嘅心臟，我願意付出一切換佢嘅快樂。」
獲伯樂提攜30歲出道做歌手
2015年，菊梓喬希望以網絡歌手出道，於是上載唱歌片段，第一條影片便得到「Zen」樂隊音樂人黃和興（Addison）垂青，經其介紹到環球音樂、華納唱片及英皇娛樂等各大唱片公司試音，後加盟創富文化集團，在2016年30歲出道做新人女歌手，作品包括《今天的我》、原創作品《傻瓜裏的童話》及《七歲》，在各音樂頒獎典禮中奪得多個新人獎。
一年後，她加入星夢娛樂，唱出多首膾炙人口劇集歌曲包括《不懂撒嬌的女人》的《手中沙》、《使徒行者2》片尾曲《忘記我自己》等。短短幾年便闖出名堂，連續三年在TVB《勁歌總選頒獎禮》中奪得最受歡迎女歌星獎項，更被人封為「星夢一姐」。
為爭奪一姐傳和吳若希不和
吳若希和菊梓喬也是星夢娛樂旗下藝人，但吳若希比菊梓喬早加入星夢兩年，一直盛傳二人為爭奪公司「星夢一姐」之名而傳不和。2019年的時候，菊梓喬在《勁歌金曲頒獎禮2018》勇奪女歌星獎，坐在菊梓喬旁邊的吳若希浮誇大笑和拍掌13秒，吳若希事後上傳頒獎禮的相照中也只有胡鴻鈞、譚嘉儀、石詠莉等人合照，唯獨不見旁邊的菊梓喬。吳若希在頒獎禮後接受傳媒訪問時，被問到菊梓喬得獎一事，吳若希指自己一早預計到結果，又說菊梓喬的投票率很高，而投票佔獎項很大比率，疑暗諷菊梓喬不是憑實力奪獎。
後來《勁歌金曲頒獎典禮2019》中，菊梓喬又以六獎贏過只奪三獎的吳若希，當大會宣布菊梓喬奪下「最受歡迎女歌星」獎時，吳若希馬上擰歪面。吳若希在頒獎禮後， 被問到再次失落「最受歡迎女歌星」一事，她從容自在地說：「如果要攞呢個獎，太大壓力喇，我唔係循規蹈矩嘅人，我得獎的話會控制唔到自己，怕影衰大家。我唔係容易承受壓力的人，壓力太大會有情緒問題，壓力交畀其他人去承受啦！」
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