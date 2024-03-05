菊梓喬

菊梓喬極有排場轉會有望再做一姐 提緋聞男友吴卓羲即落閘

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現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）早前宣布離巢TVB，令不少粉絲都十分緊張Hana之後的去向。而菊梓喬日前就在記者會上正式宣布加盟何哲圖（Herman）的星演國際有限公司，再次成為Herman旗下的重點藝人，更被寄予厚望成為公司的一姐……

菊梓喬獲贈鑽石咪極有排場

記者會上何哲圖的太太、有線娛樂總經理余詠珊也特意到場，並親手送上象徵著歌唱事業將會愈唱愈強的鑽石咪給菊梓喬。而何哲圖亦表示希望菊梓喬：「加入後可以唱更多好歌」，十分有排場！

（圖片來源：IG@hanakuk_fanclub）
菊梓喬獲何哲圖以及太太余詠珊送上鑽石咪，寓意愈唱愈強。（圖片來源：IG@hanakuk_fanclub）

菊梓喬唔爭做一姐

儘管菊梓喬被稱為「星夢一姐」，但她卻謙稱自己現時重新出發，在新公司只是一名新人，並表示和其他師兄師姐齊齊努力，希望大家能夠給予她機會和支持。菊梓喬也放口風，直言如果TVB有合作的機會，她亦願意與不同的平台合作。

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菊梓喬近年在TVB出鏡以及出唱的機會銳減。（圖片來源：IG@hana_kuk）
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菊梓喬大方表示如果TVB有合作機會，自己亦不抗拒再次合作。（圖片來源：IG@hana_kuk）

菊梓喬落閘唔講吳卓羲

當菊梓喬被問到緋聞男友吴卓羲對她轉會一事的看法時，Hana就即刻落閘稱：「唔知喎，我要做好自己」及「唔關我事，冇乜好講。」更對吴卓羲會否送祝福予自己表示：「冇所謂」。

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菊梓喬對於緋聞男友吳卓羲的話題，直接落閘唔講。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
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吳卓羲近年屢被傳與菊梓喬發展地下情。（圖片來源：IG@ron_ng_0902）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@hanakuk_fanclub、YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@hana_kuk、IG@ron_ng_0902

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