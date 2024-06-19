街市再現靚仔獲封「菜檔信一」 為一事疑親自落場回應

荃灣街市的豬肉切割員「威威」曾在疫情期間風靡一時，近日有網民於灣仔街市發掘出一位「隱世靚仔」，再度引起眾多網民熱議！這位「靚仔」被網民封為「菜檔信一」，其型格的相片在小紅書迅速走紅，更因一事引來疑似本人回應。

