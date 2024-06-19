街市再現靚仔獲封「菜檔信一」 為一事疑親自落場回應
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荃灣街市的豬肉切割員「威威」曾在疫情期間風靡一時，近日有網民於灣仔街市發掘出一位「隱世靚仔」，再度引起眾多網民熱議！這位「靚仔」被網民封為「菜檔信一」，其型格的相片在小紅書迅速走紅，更因一事引來疑似本人回應。
小紅書灣仔街市野生捕獲「信一」
一名網民在小紅書上發布了幾張照片，展示了他在灣仔街市菜檔「野生捕獲」一位青年的情景。照片中，這位青年身穿黑色T恤和褲子，頭髮自然捲曲，顯得格外引人注目。他被拍到在街市門口休息時抽煙的樣子，內地網民甚至形容「這不比頂流帥多了」！
照片迅速在小紅書上獲得了超過2萬個讚好，並引起了熱烈的討論：「喜歡上港仔是我的宿命」、「我未來男友要是長這樣，做夢都能笑醒」、「好像信一」、「確實香港帥哥多，每次去都眼花撩亂，氣質還都很好」、「其實香港真的很多很帥陽光的男生」、「很想跟這樣的男人同居，哪怕是以蟑螂的身份」等。
疑本尊回應：不是菜檔的老闆 強調香港大把靚仔
除了外貌的吸引，有網民注意到照片背景中「嚴禁吸煙」的標誌，而這標誌正好貼在「菜檔信一」站立抽煙的地方後面，引起了網民的關注，質疑他是否違反了室內禁煙的規定。
對此，有疑似當事人在小紅書上回應，澄清當天自己是在街市門口而非室內吸煙，因此沒有違反禁煙條例。此外，他還向網民解釋自己不是菜檔的老闆，只是偶爾幫忙親戚看檔，並形容自己「只是一個很普通的男生，香港帥哥很多，比我帥的比比皆是」。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：小紅書截圖、大會提供資料或影片來源：原文刊於NewMonday