楊政龍、霍啟剛榮獲傑出華人獎 公職成就備受肯定
「世界傑出華人獎」頒奬嘉賓陣容盛大
世界華人頒奬盛典，頒奬嘉賓陣容盛大，頒奬嘉賓包括有全國人大常委譚耀宗先生、全國政協常委蔡冠深博士、英皇集團主席楊受成博士、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、全國政協委員高永文醫生、全國政協委員鄧竟成先生、香港立法會議員霍啟剛議員等。全國人大常委譚耀宗先生代表主禮嘉賓致辭，表示因為疫情緣故，上一屆頒奬禮已經是2018年的事，能夠聚首一堂實在難能可貴。譚耀宗期望得奬者們繼續說好中國故事，並以華人身份自豪。
英皇集團副主席楊政龍感激父親無限量支持
獲得世界傑出華人奬的英皇集團副主席楊政龍表示，很榮幸獲得「世界傑出華人」的榮譽，感謝主辦單位的肯定，同時也感激父親楊受成博士一直以來無限量的支持和鼓勵。未來將不忘初心，在做好本職工作之餘，繼續深耕青年事務，為香港青年的發展添磚加瓦。今屆世界傑出華人獎得獎者均在其行業或專業範疇取得非凡成就，包括香港大學校長張翔教授、旭日國際主席蔡志明博士、新世界發展行政總裁鄭志剛博士、全國政協委員高永文醫生及香港立法會議員霍啟剛先生等。
八位香港運動員同獲「世界傑出華人青年．世界傑青獎」
大會亦特別向縱橫香港影視界超過半世紀的胡楓先生頒發「世界傑出華人藝術奬」，以及向在東京奧運會創下歷來最好成績的八位香港運動員，包括香港劍神張家朗先生、女飛魚何詩蓓小姐及牛下女車神李慧詩小姐等頒發「世界傑出華人青年．世界傑青獎」。
李慧詩博士鼓勵青年人行行出狀元
世界傑青得奬者李慧詩博士道出作為運動員的辛酸的同時，也希望大家明白行行出狀元的道理，並不一定要在學業上取得５星星才是狀元，她謂：「其實每份工作，每個年齡都有機會出人頭地，所以無論精於文或武，只要一步一步，配合自己的步伐前進，終有一日可以克服困難，取得驕人成績，成為運動界的狀元」。
胡楓由黑白時代走進彩色高清年代
世界傑出華人藝術家大獎由胡楓先生獲得，修哥表示：「得知獲得這個具代表性的奬項時，先是感到十分意外，再而感到有點慚愧。我的演藝生活由黑白粵語片時代，走到現在這個彩色高清的年代，都未曾想過要為領奬而繼續演戲，反而是因為自己對這份工作及生活仍然充滿熱誠，雖然大家都稱呼我為「修哥」，都只不過是大家賞面而已，我絶對不敢稱得上是傑出人才，一直以來，只是盡我的努力，認真做好這份工作，享受這份工作帶給我的愉悦及滿足感。今次獲得這個傑出華人藝術家奬項，對我而言，確是極大的鼓舞，希望大家日後繼續支持我，我會繼續努力。」
常見問題
「世界傑出華人獎」在那年創辦？
世界華商投資基金會在2003年創辦「世界傑出華人獎」，頒授予在世界各地在各專業範疇中表現傑出，貢獻良多之華人，今屆更同場頒發世界傑青獎項，得獎者包括多位傑出香港運動員⋯⋯詳情請看
李慧詩對獲獎有何感言？
李慧詩博士獲得「世界傑出華人青年．世界傑青獎」，道出作為運動員的辛酸的同時，也希望大家明白行行出狀元的道理⋯⋯詳情請看