楊政龍、霍啟剛榮獲傑出華人獎 公職成就備受肯定

世界華商投資基金會在2003年創辦「世界傑出華人獎」，頒授予在世界各地在各專業範疇中表現傑出，貢獻良多之華人，日前在香港會議展覽中心隆重舉行頒獎典禮，頒發多個獎項。今年更同場頒發世界傑青獎項，得獎者包括香港劍神張家朗先生、女飛魚何詩蓓小姐及牛下女車神李慧詩小姐等，以鼓勵年青人為自己創造美好的將來！