華原朋美買百萬法拉利贈兩歲兒 被網民狠批無腦
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、新傳媒照片庫
華原朋美 曾被封平成歌姬
現年47歲的華原朋美在90年代憑一曲《I’m proud》紅遍亞洲，曾與安室奈美惠齊名，擁有「平成年代歌姬」的美譽，但自與捧紅她的音樂監製小室哲哉分手後，曾傳出自殺不遂，之後更人氣一路下滑，並一度退出娛樂圈近5年，2012年她復出後，事業亦未能再見起色，前年她更爆出未婚產子，到今年8月47歲生日時，她忽然宣布與拍拖僅半年的經理人閃婚，升呢做幸福人妻。
自爆被前男友呃過億日圓
早前在富士台的占卜節目《雖然很突然，可以為你占卜嗎？》（突然ですが占ってもいいですか）中，華原朋美突然爆喊大呻自己從1995年出道後，曾唱過多首銷量過百萬的單曲，卻因受前男友所騙，而從未收過版稅，涉及金額高達逾億日圓（約683萬港元）以上，外界都猜測她所指的前男友是小室哲哉。
為兒子每月花百萬置裝費
雖然曾被舊愛呃走過億日圓，但日前在日本讀賣電視台節目《Downtown DX》（ダウンタウンDX）的兩小時特備節目中，華原朋美又透露因為兒子太可愛了，所以自己每月都會花大約100萬日圓（約6.8萬港元）為兒子買名牌童裝。
買1,600萬法拉利贈兩歲兒
而被問到至今買過給兒子最貴的東西，華原朋美回答是為兩歲兒子買的一部法拉利（Ferrari）跑車，價值約1,600萬日圓（約109萬港元）。華原朋美笑指等兒子長大就可以駕駛了，但當其他嘉賓講到當她兒子長大後，跑車也會變舊時，華原朋美只尷尬地笑說：「我不知道…」
一年買過千萬手袋
而被問到資金來源，華原朋美竟表示是靠變賣自己的名牌手袋來換錢，她指自己一年買入手袋的金額已超過1,000萬日圓（約68萬港元），所以就算是二手，賣出去也值不少錢。之後她又講到若將來賣袋也無法平衡支出時，會選擇賣走法拉利來換錢。
網民分析買跑車非一筆過
華原朋美這番言論引發眾多網民熱議，有網民分析指買跑車後還有稅金、停車費、維修費等種種支出，並非一筆過，不如把錢留作兒子的教育基金更有用，有網民更狠批她給沒有駕駛執照的兩歲兒子買法拉利，行為十分「無腦」。
舉行聖誕晚宴騷賺錢
其實華原朋美除了賣手袋外，還有其他收入來源，包括做KOL賣網上廣告，以及舉行晚宴騷賺錢，日前她在社交網貼出了一張聖誕節Boxing Day晚宴騷海報，當中就透露了當晚包飲包食包聽華原朋美唱歌的價格，盛惠每位35,000日圓（約2,388港元）。
自爆體重70公斤
此外，正在節食瘦身的華原朋美，又在節目中公開了自己現時的體重，指她1996年唱《I’m proud》時是43公斤（約94磅），現在則是70公斤（約154磅），她由10月開始節食，目標是在到12月為止的3個月內，減去10公斤（約22磅）的體重，她表示現時進展好順利，已經瘦了6公斤（約13磅）。