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華原朋美買百萬法拉利贈兩歲兒 被網民狠批無腦

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撰文：東方新地

現年47歲的華原朋美早前在節目中，曾大呻自己曾唱過多首百萬單曲，卻從未收過版稅，涉及金額高達逾億日圓以上，但她的生活水平似乎並未因此受到影響，日前她上另一個電視節目時，就透露自己買了一部價值約1,600萬日圓(約109萬港元)的法拉利跑車，給現年兩歲的兒子作為「未來」的禮物，而被問到她的收入來源，她的解釋引發眾多網民熱議，更有網民狠批她的行為十分「無腦」！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]、新傳媒照片庫

華原朋美 曾被封平成歌姬

現年47歲的華原朋美在90年代憑一曲《I’m proud》紅遍亞洲，曾與安室奈美惠齊名，擁有「平成年代歌姬」的美譽，但自與捧紅她的音樂監製小室哲哉分手後，曾傳出自殺不遂，之後更人氣一路下滑，並一度退出娛樂圈近5年，2012年她復出後，事業亦未能再見起色，前年她更爆出未婚產子，到今年8月47歲生日時，她忽然宣布與拍拖僅半年的經理人閃婚，升呢做幸福人妻。

年輕時的華原朋美曾與安室奈美惠齊名。（圖片來源：新傳媒照片庫）
年輕時的華原朋美曾與安室奈美惠齊名。（圖片來源：新傳媒照片庫）
但與小室哲哉分手後，華原朋美感情同事業雙雙走下坡。（圖片來源：新傳媒照片庫）
但與小室哲哉分手後，華原朋美感情同事業雙雙走下坡。（圖片來源：新傳媒照片庫）
華原朋美早前大晒婚戒，公開宣布與拍拖半年的經理人閃婚，終於升呢做幸福人妻。（圖片來源：華原朋美）
華原朋美早前大晒婚戒，公開宣布與拍拖半年的經理人閃婚，終於升呢做幸福人妻。（圖片來源：華原朋美）

自爆被前男友呃過億日圓

早前在富士台的占卜節目《雖然很突然，可以為你占卜嗎？》（突然ですが占ってもいいですか）中，華原朋美突然爆喊大呻自己從1995年出道後，曾唱過多首銷量過百萬的單曲，卻因受前男友所騙，而從未收過版稅，涉及金額高達逾億日圓（約683萬港元）以上，外界都猜測她所指的前男友是小室哲哉。

華原朋美在節目中回憶往事時突然爆喊，指曾被前男友騙去過億日圓版稅。（圖片來源：Twitter@fujitv）
華原朋美在節目中回憶往事時突然爆喊，指曾被前男友騙去過億日圓版稅。（圖片來源：[email protected]
隨後華原朋美又透露因想為新婚丈夫生第2胎，而去做了試管嬰兒，預計會在明年3月將胚胎植入子宮，希望今胎可以生女。（圖片來源：Twitter@fujitv）
隨後華原朋美又透露因想為新婚丈夫生第2胎，而去做了試管嬰兒，預計會在明年3月將胚胎植入子宮，希望今胎可以生女。（圖片來源：[email protected]

為兒子每月花百萬置裝費

雖然曾被舊愛呃走過億日圓，但日前在日本讀賣電視台節目《Downtown DX》（ダウンタウンDX）的兩小時特備節目中，華原朋美又透露因為兒子太可愛了，所以自己每月都會花大約100萬日圓（約6.8萬港元）為兒子買名牌童裝。

日前在另一個節目中，華原朋美又大爆自己因為兒子太可愛，而忍唔住為兒子狂使錢。（圖片來源：Twitter@tospodx）
日前在另一個節目中，華原朋美又大爆自己因為兒子太可愛，而忍唔住為兒子狂使錢。（圖片來源：[email protected]

買1,600萬法拉利贈兩歲兒

而被問到至今買過給兒子最貴的東西，華原朋美回答是為兩歲兒子買的一部法拉利（Ferrari）跑車，價值約1,600萬日圓（約109萬港元）。華原朋美笑指等兒子長大就可以駕駛了，但當其他嘉賓講到當她兒子長大後，跑車也會變舊時，華原朋美只尷尬地笑說：「我不知道…」

華原朋美的兒子今年只得兩歲，要等十幾年才可以考車牌。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
華原朋美的兒子今年只得兩歲，要等十幾年才可以考車牌。（圖片來源：[email protected]
除了跑車外，華原朋美還有一匹私家馬，被養在騎馬俱樂部，早前第一次帶同兒子一齊去策騎。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
除了跑車外，華原朋美還有一匹私家馬，被養在騎馬俱樂部，早前第一次帶同兒子一齊去策騎。（圖片來源：[email protected]

一年買過千萬手袋

而被問到資金來源，華原朋美竟表示是靠變賣自己的名牌手袋來換錢，她指自己一年買入手袋的金額已超過1,000萬日圓（約68萬港元），所以就算是二手，賣出去也值不少錢。之後她又講到若將來賣袋也無法平衡支出時，會選擇賣走法拉利來換錢。

華原朋美指自己每年都買過1,000萬日圓手袋，變賣後能收回不少錢。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
華原朋美指自己每年都買過1,000萬日圓手袋，變賣後能收回不少錢。（圖片來源：[email protected]
閒時華原朋美又會去表參道咖啡廳high tea。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
閒時華原朋美又會去表參道咖啡廳high tea。（圖片來源：[email protected]

網民分析買跑車非一筆過

華原朋美這番言論引發眾多網民熱議，有網民分析指買跑車後還有稅金、停車費、維修費等種種支出，並非一筆過，不如把錢留作兒子的教育基金更有用，有網民更狠批她給沒有駕駛執照的兩歲兒子買法拉利，行為十分「無腦」。

網民紛紛狠批華原朋美變賣手袋來買跑車給兩歲兒子的行為十分「無腦」。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
網民紛紛狠批華原朋美變賣手袋來買跑車給兩歲兒子的行為十分「無腦」。（圖片來源：[email protected]

舉行聖誕晚宴騷賺錢

其實華原朋美除了賣手袋外，還有其他收入來源，包括做KOL賣網上廣告，以及舉行晚宴騷賺錢，日前她在社交網貼出了一張聖誕節Boxing Day晚宴騷海報，當中就透露了當晚包飲包食包聽華原朋美唱歌的價格，盛惠每位35,000日圓（約2,388港元）。

華原朋美近日開始售賣聖誕晚宴騷門票，每位收35,000日圓。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
華原朋美近日開始售賣聖誕晚宴騷門票，每位收35,000日圓。（圖片來源：[email protected]
即使人氣不及當年，華原朋美每次出席活動仍有大批粉絲捧場。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
即使人氣不及當年，華原朋美每次出席活動仍有大批粉絲捧場。（圖片來源：[email protected]

自爆體重70公斤

此外，正在節食瘦身的華原朋美，又在節目中公開了自己現時的體重，指她1996年唱《I’m proud》時是43公斤（約94磅），現在則是70公斤（約154磅），她由10月開始節食，目標是在到12月為止的3個月內，減去10公斤（約22磅）的體重，她表示現時進展好順利，已經瘦了6公斤（約13磅）。

新婚3個月的華原朋美指自己現在是「幸福肥」。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
新婚3個月的華原朋美指自己現在是「幸福肥」。（圖片來源：[email protected]
目前正積極減磅，目標是3個月減10公斤。（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
目前正積極減磅，目標是3個月減10公斤。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@tomomi.kahala0908）
（圖片來源：[email protected]

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