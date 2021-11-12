華原朋美買百萬法拉利贈兩歲兒 被網民狠批無腦

現年47歲的華原朋美早前在節目中，曾大呻自己曾唱過多首百萬單曲，卻從未收過版稅，涉及金額高達逾億日圓以上，但她的生活水平似乎並未因此受到影響，日前她上另一個電視節目時，就透露自己買了一部價值約1,600萬日圓(約109萬港元)的法拉利跑車，給現年兩歲的兒子作為「未來」的禮物，而被問到她的收入來源，她的解釋引發眾多網民熱議，更有網民狠批她的行為十分「無腦」！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、新傳媒照片庫