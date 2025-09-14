《華山論劍》6大看點！孟子義何與上演虐心激吻｜網民驚嘆：經費在燃燒！

無綫外購新劇《華山論劍》將於明晚（15日）首播，劇集雲集周一圍、陳都靈、明道、何潤東、孟子義及何與等紅星，在內地首播3小時內熱度已極速衝破23,000，氣勢如虹！究竟這部金庸武俠世界續集有何魔力，能夠未在香港播出先轟動？立即為你拆解6大必睇看點！