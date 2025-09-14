《華山論劍》6大看點！孟子義何與上演虐心激吻｜網民驚嘆：經費在燃燒！
《華山論劍》CP組合超有火花 孟子義何與上演虐心激吻
劇中最矚目的莫過於幾對風格迥異的角色組合，當中以孟子義飾演的「梅超風」與何與飾演的「陳玄風」最為搶鏡！二人由青梅竹馬的清純戀情，演變為盜走《九陰真經》後亡命天涯的鴛鴦，劇中一幕梅超風捧著陳玄風送上咬唇激吻的畫面，完美演繹出「黑風雙煞」的極致虐戀。此外，周一圍與陳都靈這對實力派組合，在第三度合作下終於飾演情侶，在劇中扮演黃藥師與妻子馮衡，譜出一段扣人心弦的淒美愛情故事；而明道與何潤東則化身「南帝北丐」成為歡喜冤家，為劇集注入輕鬆喜劇元素，火花四濺！
《華山論劍》劇組豪擲千金實景拍攝 3,000棵桃花樹打造桃花島
為了呈現最真實的武俠世界，劇組在製作上不惜工本，單是桃花島的場景，就專程在舟山群島實地搭建，更依八卦方位種植了3,000株桃樹，甚至設有觸發機關，讓花瓣在特定時刻飄落，將自然景觀與武俠智慧完美融合。而在「五絕爭鋒」的華山論劍場景中，劇組更結合無人機航拍與CGI技術，呈現五絕立於懸崖之巔的壯闊畫面。當王重陽使出先天功時，鏡頭更以360度環繞拍攝，配合慢動作特效，視覺效果極具衝擊力！
《華山論劍》破格單元劇模式 反派視角揭黃藥師另一面
《華山論劍》放棄傳統武俠劇的線性敘事，破格採用「四劇四導四格」的單元劇模式，全劇分為「南帝北丐」、「東邪西毒」、「五絕爭鋒」及「九陰真經」四個單元，每個單元既可獨立成篇，又能串連成完整的江湖。更特別的是，劇集聚焦於反派的成長歷程，例如在「九陰真經」單元中，黃藥師不再只是個世外高人，更展現出作為嚴父的複雜形象，面對徒弟犯錯，他懲罰過後卻獨自在屋內默默承受痛苦掙扎，以反派角度出發呈現角色情感，絕對能觸動人心。
內地網民洗版激讚「經費在燃燒」 《中年好聲音3》李金凱獻唱主題曲
劇集在內地播出後，除了登上武俠劇熱度月榜榜首，網民更被劇中極度精緻的細節所震撼，紛紛洗版留言激讚「經費在燃燒」！據悉，黃藥師的玉簫是劇組特意邀請匠人仿古製作；而歐陽鋒的蛇杖，上面的鱗片更是一片片手工鑲嵌，在打鬥時會反射懾人寒光，可見劇組對道具的用心。此外，劇集主題曲《爭鋒》更邀得《中年好聲音 3》的「中3天使」李金凱主唱，其紮實唱功必定能讓香港觀眾更投入於《華山論劍》的武俠世界之中。