華燈初上｜孟若羽辭演成人版《華燈初上》 被封「暗黑楊丞琳」 獲本尊回應

由林心如、楊謹華等主演的Netflix劇集《華燈初上》近日爆紅，有成人片商睇中熱潮，開拍成人版《華根初上》，並搵來網紅鄧佳華零片酬拍攝，女主角原本鎖定有「暗黑楊丞琳」之稱的成人片女演員孟若羽出演，但卻引來網友激烈爭議，最終孟若羽決定辭演，這番風波令她人氣急升，連本尊楊丞琳都留意到有關的新聞，親自在社交網上發文回應！