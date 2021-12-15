華燈初上｜孟若羽辭演成人版《華燈初上》 被封「暗黑楊丞琳」 獲本尊回應
由林心如、楊謹華等主演的Netflix劇集《華燈初上》近日爆紅，有成人片商睇中熱潮，開拍成人版《華根初上》，並搵來網紅鄧佳華零片酬拍攝，女主角原本鎖定有「暗黑楊丞琳」之稱的成人片女演員孟若羽出演，但卻引來網友激烈爭議，最終孟若羽決定辭演，這番風波令她人氣急升，連本尊楊丞琳都留意到有關的新聞，親自在社交網上發文回應！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]____molena___、[email protected]孟若羽、[email protected]、[email protected]
楊丞琳 貼黑白照 笑言：我這樣也挺暗黑的吧
台灣天后楊丞琳日前在社交網貼出一張四格黑白照，相中的她穿著一件低胸黑色連身裙，輕露事業線，並展露出兇狠眼神，她表示：「最近幾天，一直看到暗黑楊丞琳的新聞。是說，我這樣也挺暗黑的吧。」然後hashtag：我才是暗黑楊丞琳、其實我覺得沒有像、我們有自己的特色及她很性感我很感性，獲網民大讚「這才是本尊」、「完全不像」、「幽默又高EQ，不愧是女神」等等。
「暗黑楊丞琳」孟若羽因辭演鄧佳華AV成熱話
楊丞琳在發文中提到的「暗黑楊丞琳」，所指的是台灣AV女優孟若羽，她近日宣布與網紅鄧佳華合作拍攝的AV片《華根初上》，卻在壓力下決定辭演，因而掀起台灣網民熱話。孟若羽和楊丞琳相似的地方，是她也擁有一副童顏，以及在左臉上有一顆痣，因此被傳媒起了一個代號叫「暗黑楊丞琳」。
加6成片酬接拍《華根初上》
孟若羽原本答應演出的AV片《華根初上》，是網紅鄧佳華以藝名「真田弦一華」進軍AV界的處男作，負責拍攝的導演為「戲引子」圤智雨，據知由於找不到願意和鄧佳華拍片的女優，片商不斷加碼，最終以加6成片酬為條件，由孟若羽接下這個角色，卻引來網民極大爭議，孟若羽最後決定辭演，導演圤智雨對其決定亦表示理解，坦言：「在這樣的一面倒壓力之下，如果是我也會辭演。」
家人朋友粉絲都提出極大反對意見
孟若羽其後發文解釋：「由於從宣佈與鄧佳華先生合演的消息曝光後，身邊的家人與朋友還有粉絲都提出極大的反對意見，在每天的精神壓力壓迫之下與經紀人溝通討論決定放棄出演，但接下了工作就必須負責任，所以在經紀人的體諒之下，我也與經紀人一起在最短的速度找到替補人選。」