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萬千星輝賀台慶｜尹光落實做嘉賓幫谷收視 郭柏妍性感上陣好「空」猛！

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Keith
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11月19日將會是《萬千星輝賀台慶2023》。每年台慶，全台藝人都會施展渾身解數，準備不同類型的表演。今年台慶將會有九大表演項目，均以「初心」及「傳承」為主要內容，由各有所長的資深藝人、率領一眾後起之秀共同演出，除了有郭柏妍性感上陣大玩空中瑜伽之餘，連近日紅到開紅館演唱會的尹光都會擔任嘉賓，為台慶谷收視！

一文看清今年台慶精彩表演預告：

1.《大笪地好聲音》：尹光孖中年好聲音演歌舞劇

近日憑「AI尹光」紅到開紅館演唱會的尹光，不少網民都指希望能夠在台慶看到光B擔任壓軸嘉賓。根據無綫最近的宣傳片，今年台慶的確邀請了尹光演出。特別嘉賓尹光將會與「中年好聲音」第一季及第二季參賽者攜手演出「大笪地好聲音」大型歌舞劇。除了有網民千呼萬喚的尹光客串，吳偉豪亦會以「吳大強 Junior」身份驚喜現身，與爸爸吳大強 part 住上還原吳父昔日追尋音樂夢想之路。

萬千星輝賀台慶2023 尹光 尹光剛完成紅館演出，今周末又會參與《博愛SO ME SHOW MUSIC》，無綫於11月13日晚上發放宣傳，落實台慶將有尹光做嘉賓！
尹光剛完成紅館演出，今周末又會參與《博愛SO ME SHOW MUSIC》，無綫於11月13日晚上發放宣傳，落實台慶將有尹光做嘉賓，連台慶都要揾佢谷收！（圖片來源：尹光IG）
台慶 落實無綫將會搵尹光做嘉賓！
落實無綫將會搵尹光做嘉賓！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
台慶 吳大強兩父子都會齊齊現身。
吳大強兩父子都會齊齊現身。（圖片來源：《中年好聲音紅白大戰》截圖）

2. 「給十年後的我」：汪明荃、姜大衛打頭陣玩感性

除了有尹光之外，汪明荃和姜大衛將會為台慶打頭陣！以阿姐領軍的「給十年後的我」最為感性，相關環節將挑選初入行、入行十年、二十年、三十年、四十年及五十年的代表性藝人細述追夢「初心」，以及各人入行後的起跌及成長。環節演出藝人除了有視帝級人馬、還有歌而優則演代表以及超級綠葉演員，值得期待。

台慶 汪明荃和姜大衛將會為台慶打頭陣！
汪明荃和姜大衛將會為台慶打頭陣！（圖片來源：《思家大戰》截圖）

3.「亞洲超星團·熱身召集」：《超星團》參賽者首亮相！

TVB即將播出的男團選秀節目《亞洲超星團》將會在節目播出前，就將於今年台慶率先亮相。一班《亞洲超星團》的小鮮肉們包括亞洲超星團》香港代表文佐匡、黃星焯、冼靖峰及黃奕斌等人將會在舞台上載歌載舞。此外，將在《亞洲超星團》中擔任「超星總製作人」一位的「韓國天王」Rain鄭智薰亦出現在今年台慶宣傳片中，唔通想暗示連Rain都會出席今年台慶？

台慶 《亞洲超星團》一班小鮮肉將會登錄今年台慶！
《亞洲超星團》一班小鮮肉將會登錄今年台慶！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
台慶 「超星總製作人」Rain鄭智薰都有出現喺台慶宣傳片中右下白衫）。
「超星總製作人」Rain鄭智薰都有出現喺台慶宣傳片中（右下白衫）。（圖片來源：IG@hpgroxanne）

4.「網絡神曲 Nancy Dance」：家燕姐化身「大灣區Beyonce」

除了有《亞洲超星團》的一班小鮮肉，半百位無綫小生都會在無綫台慶夜進行大型舞蹈表演。「家燕姐」薛家燕將會連同半百位俊男登上舞台，化身為「大灣區Beyonce」大跳特跳！家燕姐早前接受出席節目拍攝時，曾經打爆不只會跳「十字步」，仲有可能跳「潮流最興的女團舞步」！

台慶 家燕姐將會連同半百位俊男一起載歌載舞。
家燕姐將會連同半百位俊男一起載歌載舞。（圖片來源：TVB截圖）
台慶 家燕姐仲大爆有可能會跳「潮流最興的女團舞步」。
家燕姐仲大爆有可能會跳「潮流最興的女團舞步」。（圖片來源：TVB截圖）

5.「中年福祿壽」：福祿壽再現台慶扮鬼扮馬

「福祿壽」王祖藍、阮兆祥和李思捷昨年在台慶表演《聲生不息福祿壽》環節，請來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特合唱《初戀》等歌曲。去年北上工作的王祖藍並沒有現身台慶，要透過特技令「福祿壽」合體！今年「福祿壽」將會在台慶表演《中年福祿壽》，睇嚟係想扮無綫熱門節目《中年好聲音》，唔知今年又會點樣扮鬼扮馬搞笑抽水呢？

台慶 福祿壽都有份出席今年台慶！
福祿壽都有份出席今年台慶！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 身處大陸的王祖藍，並沒有現身台慶，透過特技令「福祿壽」合體。
去年身處大陸的王祖藍，並沒有現身台慶，透過特技令「福祿壽」合體。（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 炎命祥嘅打扮嚇死網民！
去年「炎命祥」嘅打扮嚇死網民！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 兩個又真係幾似！
兩個又真係幾似！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

6.「舞動鼓樂齊飛揚」：郭柏妍「魔音」唔唱歌 轉玩空中瑜伽

一班女藝員都將會齊齊亮相台慶舞台勁歌勁舞。昨日（13日）郭柏妍、蘇韻姿、古佩玲、王敏慈等一眾港姐出身藝員齊齊為台慶夜跳舞表演綵排。有「魔音」之稱的郭柏妍今年唔唱歌，將會在台慶夜以性感舞衣上陣，表演空中瑜伽。首次上台表演空中瑜伽的郭柏妍，表示曾經學過空中瑜伽一段短時間，今次會做足安全措施上台，避免任何「蝦碌」情況發生。

台慶 郭柏妍將會表演空中瑜伽。
郭柏妍將會表演空中瑜伽。（圖片來源：TVB截圖）
台慶 時隔多時再玩空中瑜伽的郭柏妍，練習時都狀甚痛苦。
時隔多時再玩空中瑜伽的郭柏妍，練習時都狀甚痛苦。（圖片來源：TVB截圖）（圖片來源：TVB截圖）

至於近日被指為「硬膠樣」嫌疑人之一的古佩玲，將會連同蘇韻姿一同表演跳舞加打鼓。二人坦言同時要表演跳舞加打鼓有難度，要考驗爆發力又要兼顧拍子。一講到表演跳舞加打鼓，不少網民都聯想到當年50週年台慶中，陳展鵬挑戰人體極限，大玩360度反轉再反轉倒掉打鼓一幕。唔知今次蘇韻姿與古佩玲的表演，會否成功取代當年如此經典的一幕呢！

台慶 「硬膠樣」嫌疑人之一的古佩玲，將會連同蘇韻姿一同表演跳舞加打鼓。
「硬膠樣」嫌疑人之一的古佩玲，將會連同蘇韻姿一同表演跳舞加打鼓。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
台慶 一班港姐、小花都會大跳Belly Dance！
一班港姐、小花都會大跳Belly Dance！（圖片來源：TVB）
台慶 大家齊齊大曬身材！
大家齊齊大曬身材！（圖片來源：TVB）

7.無綫熒幕CP大曬冷！

台慶宣傳片中亦能看到無綫今年深受觀眾歡迎的熒幕CP將會出席今次台慶，包括《白色強人》的陳豪和張曦雯、《羅密歐與祝英台》周嘉洛與游嘉欣和《超能使者》的陳展鵬和劉佩玥。雖然官方就仲未公佈一班熒幕情侶將會在台慶夜有咩搞作，但一班劇迷和CP迷都已經表示非常期待！

台慶 幾對熒幕情侶將會出席今年台慶！
幾對熒幕情侶將會出席今年台慶！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
台慶 《白色強人》的陳豪和張曦雯都會出席。
《白色強人》的陳豪和張曦雯都會出席。（圖片來源：《白色強人》）
台慶 《超能使者》的陳展鵬和劉佩玥。
《超能使者》的陳展鵬和劉佩玥。（圖片來源：《超能使者》截圖）
台慶 近日熱播中的《羅密歐與祝英台》周嘉洛與游嘉欣
近日熱播中的《羅密歐與祝英台》周嘉洛與游嘉欣（圖片來源：《羅密歐與祝英台》截圖）

8.甄澤權夥拍蔡思貝大玩魔術

去年同蔣家旻、陳自瑤、高海寧等人玩魔術的著名魔術師甄澤權 Louis Yan，今年將會再次為台慶作魔術表演。今年就安排到何廣沛、蔡思貝、周吉佩、關楓馨等人上台玩魔術。Louis在綵排期間大讚蔡思貝睇落啲筋骨比較鬆，蔡思貝亦即刻自爆自己可以鎖入行李喼！

台慶 蔡思貝一臉認真，大Sell自己可以縮骨入喼！
蔡思貝一臉認真，大Sell自己可以縮骨入喼！（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台截圖）

亞洲超星團首播日期是？

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圖片來源：TVB Weekly、《歡樂滿東華2022》截圖、《愛回家》截圖、IG@rositakpyy、IG@kellyyygu_

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