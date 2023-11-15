萬千星輝賀台慶｜尹光落實做嘉賓幫谷收視 郭柏妍性感上陣好「空」猛！

11月19日將會是《萬千星輝賀台慶2023》。每年台慶，全台藝人都會施展渾身解數，準備不同類型的表演。今年台慶將會有九大表演項目，均以「初心」及「傳承」為主要內容，由各有所長的資深藝人、率領一眾後起之秀共同演出，除了有郭柏妍性感上陣大玩空中瑜伽之餘，連近日紅到開紅館演唱會的尹光都會擔任嘉賓，為台慶谷收視！