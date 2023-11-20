TVB台慶2023｜尹光慘變《中年好聲音》陪襯 網民批評：想聽佢唱多幾首

TVB台慶2023｜《萬千星輝賀台慶2023》全台藝人都會施展渾身解數，準備不同類型的表演。今年台慶仲有開完紅館演唱會的尹光都會擔任嘉賓，為台慶谷收視！不過尹光表演部份被指略嫌太短，草草收場，更慘成《中年好聲音》陪襯！