TVB台慶2023｜尹光慘變《中年好聲音》陪襯 網民批評：想聽佢唱多幾首
TVB台慶2023｜尹光表演部份被嫌太短 慘成陪襯！
尹光今晚與《中年好聲音》第一季、第二季主演的「大笪地好聲音」。想到這個環節，尹光成為《中年好聲音》的陪襯，浪費了尹光，僅唱出《Dear Myself》及半首《大笪地》，之後再陪大家一齊唱幾句《火熱動感LaLaLa》便完結。網民批評：「有啲嘥咗尹光，同成班驅風油合唱」，「想聽佢唱多幾首」，「得呢PART好睇少少」。
TVB台慶2023｜尹光爆笑回應：如果唔夠喉，咪睇我演唱會囉
對於「光B」駕到賀台慶，尹光接受訪問表示，「都好耐冇返嚟了，疫情都幾年啦，我以前喺TVB都有約嘅，都做咗幾年，一路唱歌，間中都去TVB玩遊戲，但台慶係第一次嚟，原來咁開心，因為要用幾個月預備啲舞蹈，因為要跳得好齊整，啲歌又唱得好好聽，（網民指只唱了幾首歌唔夠喉）如果唔夠喉，咪睇我演唱會囉！」
TVB台慶2023｜尹光期待返TVB客串拍劇
被問會唔會多啲返嚟TVB？尹光笑指：「我同志偉哥哥講咗啦，有咩玩叫我返嚟玩，我鍾意玩㗎，若客串拍劇，當然有興趣，但唔好係行行企企嘅角色，《逆天奇案2》我之前都拍咗做其中一個單元。」
打入《叱咤》最後10強 尹光：入到5強唔敢諗
最近人氣高到被封「光B」，尹光謙虛稱：「光b又好、光酥餅又好、光爺光仔又好，都係一句，冇所謂㗎！」至於被網民推上《叱咤》最後10強，「我已經好開心啦，入到10強已好開心，入到5強唔敢諗，唔敢講邊個係最大對手，我只係普通歌手，個個都好勁！」尹光更透露當日叱咤樂壇頒獎典禮會亮相，更多謝大家支持。
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜ 第二階段20號接受投票
投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合最後5強
日期：11月20日至 11月24日（截止投票時間為香港時間11月24日中午12時）
在男歌手、女歌手和組合的最後十強名單中，每人可以以一票的方式選出自己最喜愛的參賽者，以決定進入第三階段的最後五強名單。
叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR
近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情