萬千星輝賀台慶｜直擊紅地氈盛況 災難級造型逐個捉
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TVB今日（19日）56歲生日，在傍晚時分於將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》。每年台慶全台男女藝人必定總動員盛裝出席，紅地氈更加是女藝人們爭妍鬥麗的激戰現場，不過今年卻有不少人失手……
Ali李佳芯套衫又出事
視后李佳芯早前盛傳不獲邀出席，不過最後都有到場！她以一身Colin LoCascio的24年春裝花花連身裙現身，不過顏色卻與TVB台徽撞到正，娘味甚濃，即使Ali夠靚女加大露背都救唔返！
港姐冠軍莊子璇似披枱布
貴為港姐冠軍，莊子璇以一身Tubetop白色晚裝示人卻似足枱布，而且她紮起頭髮戴上后冠後更顯頭大，相當失色！
應屆港姐出晒事
今年盛行Barbie風，應屆港姐季軍王敏慈（中）和Juliana郭珮文（左）都以粉色晚裝示人，不過卻甜美得濟，完全沒有高貴的感覺……
聲夢傳奇2 三甲極臃腫
黃洛妍、任暟晴和趙紫諾三人均以鬆身晚裝示人，身形難掩臃腫，grad din味濃！
娛樂台主播賴彥妤離晒罩
曾經因為採訪郭富城被指無腦的娛樂新聞台主播賴彥妤，以一身tubetop透視裙現身，不過卻明顯離晒罩，場面尷尬。
李家鼎似電燈膽
李家鼎、羅蘭和胡楓一同出場，不過羅蘭姐全程沒有理會鼎爺，僅拖實身旁的胡楓，鼎爺頓時變成電燈膽，尷尬向記者say hi。
鄧梓峰似着浴袍
肥媽激似乳牛
年屆69歲的肥媽，以一身黑白波點長裙出席的她驟眼望超似乳牛，而且由頭到腳都佈滿珍珠，有密集恐懼症的人睇到都好驚……
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：東方新地、TVB