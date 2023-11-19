萬千星輝賀台慶 直擊

萬千星輝賀台慶｜直擊紅地氈盛況 災難級造型逐個捉

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TVB今日（19日）56歲生日，在傍晚時分於將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》。每年台慶全台男女藝人必定總動員盛裝出席，紅地氈更加是女藝人們爭妍鬥麗的激戰現場，不過今年卻有不少人失手……

萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：東方新地）

Ali李佳芯套衫又出事

視后李佳芯早前盛傳不獲邀出席，不過最後都有到場！她以一身Colin LoCascio的24年春裝花花連身裙現身，不過顏色卻與TVB台徽撞到正，娘味甚濃，即使Ali夠靚女加大露背都救唔返！

萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）
萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）

港姐冠軍莊子璇似披枱布

貴為港姐冠軍，莊子璇以一身Tubetop白色晚裝示人卻似足枱布，而且她紮起頭髮戴上后冠後更顯頭大，相當失色！

萬千星輝賀台慶 直擊 莊子璇左）比起吳幸美右）失色得多。
莊子璇（左）比起吳幸美（右）失色得多。（圖片來源：TVB）
萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：東方新地）

應屆港姐出晒事

今年盛行Barbie風，應屆港姐季軍王敏慈（中）和Juliana郭珮文（左）都以粉色晚裝示人，不過卻甜美得濟，完全沒有高貴的感覺……

萬千星輝賀台慶 直擊 郭珮文、王敏慈和鄧凱文。
郭珮文、王敏慈和鄧凱文。（圖片來源：TVB）
萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）

聲夢傳奇2 三甲極臃腫

黃洛妍、任暟晴和趙紫諾三人均以鬆身晚裝示人，身形難掩臃腫，grad din味濃！

萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）

娛樂台主播賴彥妤離晒罩

曾經因為採訪郭富城被指無腦的娛樂新聞台主播賴彥妤，以一身tubetop透視裙現身，不過卻明顯離晒罩，場面尷尬。

萬千星輝賀台慶 直擊 賴彥妤右二）
賴彥妤（右二）（圖片來源：TVB）

李家鼎似電燈膽

李家鼎、羅蘭和胡楓一同出場，不過羅蘭姐全程沒有理會鼎爺，僅拖實身旁的胡楓，鼎爺頓時變成電燈膽，尷尬向記者say hi。

萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）

鄧梓峰似着浴袍

萬千星輝賀台慶 直擊 鄧梓峰中）
鄧梓峰（中）（圖片來源：TVB）

肥媽激似乳牛

年屆69歲的肥媽，以一身黑白波點長裙出席的她驟眼望超似乳牛，而且由頭到腳都佈滿珍珠，有密集恐懼症的人睇到都好驚……

萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）
萬千星輝賀台慶 直擊
（圖片來源：TVB）

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圖片來源：東方新地、TVB

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