TVB台慶2023｜「福祿壽」翻生再扮嘢 王祖藍激似林作、阮兆祥整喊曾志偉
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TVB台慶2023｜《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於將軍澳電視城舉行，闊別多年「福祿壽三子」李思捷、王祖藍和阮兆祥再度合體扮嘢，在《中年福祿壽》環節中分別假扮成「拜金」、「淋作」和「林加洞」……
TVB台慶2023｜李思捷扮「拜金」
李思捷假扮成美國總統拜登，化身「拜金」諷刺香港政府推出的鼓勵生育基金：「我嚟到香港唔單止想參加《中年好聲音》，我仲想喺香港生仔，生BB，因為而家喺香港生BB有2萬！」
TVB台慶2023｜王祖藍扮「淋作」
王祖藍扮成「淋作」不斷向「抽水王」林作抽水，唱出的《最佳女友》更是句句直線抽擊：「裕美你永冇將我嫌棄」、「裕美我愛你一世完美」，甚至更拎埋飯盒，諷刺當日林作保釋時，裕美為他送上飯盒的一幕：「做我女朋友送飯盒就夠」。
TVB台慶2023｜阮兆祥扮「林加洞」
阮兆祥壓軸出場扮成林家棟，以「林加洞」之名向總經理曾志偉表忠兼擦鞋，唱出改編自《喜歡你》的《總經理》憑歌寄意，句句歌詞更是包含對曾志偉的謝意：「總經理我知你頭痕，總有你坐陣」、「問你可幾點瞓」、「太過分會令你激心，做手術唞一晚」、「總經理，你不要頭暈，我總會慰問」，聽到台下的曾志偉都眼濕濕……
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圖片來源：TVB