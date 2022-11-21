萬千星輝賀台慶 紅地毯

萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯靚衫賽後IG仲好睇　黃婧靈著上年件衫出席？！

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一年一度《 萬千星輝賀台慶2022 》已完結，當天晚上除了表演環節值得觀眾留意，另一焦點必定是女藝人們的衣著。完結過後，不少女藝人紛紛在社交網站發布當日拍攝的唯美照片，現在與讀者一起回顧當日女藝人的衣著。

陳自瑤今年也不例外，帶給了觀眾驚喜。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 每年陳自瑤都會成為焦點，今年也不例外，帶給了觀眾驚喜。
每年陳自瑤都會成為焦點，今年也不例外，帶給了觀眾驚喜。（圖片來源：[email protected] chenchiyiu）

陳曉華套衫令佢仙氣大發。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳曉華呢套衫令佢仙氣大發，同時露出白滑背部，相當吸睛。
陳曉華呢套衫令佢仙氣大發，同時露出白滑背部，相當吸睛。（圖片來源：[email protected] herachann）

鄺潔盈女性魅力一啲都唔輸畀其她女藝人。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 雖然鄺潔楹細細粒，但女性魅力一啲都唔輸畀其她女藝人。
雖然鄺潔楹細細粒，但女性魅力一啲都唔輸畀其她女藝人。（圖片來源：[email protected]

黃智雯當日中門大開。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 39歲嘅黃智雯當日中門大開，性感程度直迫陳自瑤。
39歲嘅黃智雯當日中門大開，性感程度直迫陳自瑤。（圖片來源：[email protected] wong_manman）

李芷晴傲人身形。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 李芷晴憑住傲人身形，令大家印象深刻。
李芷晴憑住傲人身形，令大家印象深刻。（圖片來源：TVB）

郭柏妍似足童話世界公主。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 因劇集《下流上車族》人氣急升嘅郭柏妍，當日造型似足童話世界公主。
因劇集《下流上車族》人氣急升嘅郭柏妍，當日造型似足童話世界公主。（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯衣著方面極為大膽。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 同樣因劇集《下流上車族》爆紅嘅黃嘉雯，上位之後衣著方面極為大膽，派福利畀觀眾。
同樣因劇集《下流上車族》爆紅嘅黃嘉雯，上位之後衣著方面極為大膽，派福利畀觀眾。（圖片來源：[email protected] carmaneysantiago）

葉倩文有種妖艷感覺。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 當日葉倩文有種妖艷感覺。
葉倩文有種妖艷感覺。（圖片來源：[email protected] sophieysm）

廖慧儀都搏到盡。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 話題性人物廖慧儀，雖然當晚冇亮眼表現，但佢都搏到盡。
話題性人物廖慧儀，雖然當晚冇亮眼表現，但佢都搏到盡。（圖片來源：[email protected] newayyee_yoga）

黃婧靈同上年件衫好似樣。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 黃婧靈波波）今年都繼續谷到盡，不過同上年件衫好似樣。
黃婧靈（波波）今年都繼續谷到盡，不過同上年件衫好似樣。（圖片來源：IG：krysellawong）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 同上年真係好似。
同上年真係好似。（圖片來源：IG：krysellawong）

賴慰玲黑色露肩晚裝。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 賴慰玲黑色露肩晚裝，型格之餘仲非常性感。
賴慰玲黑色露肩晚裝，型格之餘仲非常性感。（圖片來源：[email protected] laiwinki）

朱智賢加入性感女星其中之一。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 少有行性感路線嘅朱智賢，當日激罕加入性感女星其中之一。
少有行性感路線嘅朱智賢，激罕加入性感女星其中之一。（圖片來源：[email protected] ashley_ellabel）

譚嘉儀有童話公主Feel。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 歌手譚嘉儀絕對係被其中忽視之一，佢嘅打扮都好有童話公主Feel。
歌手譚嘉儀絕對係被其中忽視之一，佢嘅打扮都好有童話公主Feel。（圖片來源：[email protected] kayeepo）

江嘉敏罕有冇失手。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 一直被稱「時裝車禍」嘅江嘉敏罕有冇失手。
一直被稱「時裝車禍」嘅江嘉敏罕有冇失手。（圖片來源：[email protected] kaman_kong）

李佳芯有知性美。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 李佳芯好簡單，著咩都有知性美。
李佳芯好簡單，著咩都有知性美。（圖片來源：[email protected] aliaime）

高海寧件衫係半透視。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 高海寧近年收起性感，其實呢件衫係半透視。
高海寧近年收起性感，其實呢件衫係半透視。（圖片來源：[email protected] sammkoling）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：Instagram

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