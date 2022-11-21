萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯靚衫賽後IG仲好睇　黃婧靈著上年件衫出席？！

一年一度《 萬千星輝賀台慶2022 》已完結，當天晚上除了表演環節值得觀眾留意，另一焦點必定是女藝人們的衣著。完結過後，不少女藝人紛紛在社交網站發布當日拍攝的唯美照片，現在與讀者一起回顧當日女藝人的衣著。