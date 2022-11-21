萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯靚衫賽後IG仲好睇　黃婧靈著上年件衫出席？！

一年一度《 萬千星輝賀台慶2022 》已完結，當天晚上除了表演環節值得觀眾留意，另一焦點必定是女藝人們的衣著。完結過後，不少女藝人紛紛在社交網站發布當日拍攝的唯美照片，現在與讀者一起回顧當日女藝人的衣著。
陳自瑤今年也不例外，帶給了觀眾驚喜。
陳曉華套衫令佢仙氣大發。
鄺潔盈女性魅力一啲都唔輸畀其她女藝人。
黃智雯當日中門大開。
李芷晴傲人身形。
郭柏妍似足童話世界公主。
黃嘉雯衣著方面極為大膽。
葉倩文有種妖艷感覺。
廖慧儀都搏到盡。
黃婧靈同上年件衫好似樣。
賴慰玲黑色露肩晚裝。
朱智賢加入性感女星其中之一。
譚嘉儀有童話公主Feel。
江嘉敏罕有冇失手。
李佳芯有知性美。
高海寧件衫係半透視。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略