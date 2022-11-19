萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯直擊 譚俊彥扮姣底食神 同女星鬥搶鏡

《 萬千星輝賀台慶2022 》全台藝人總動員！今年係TVB55周年，藝人靚衫特別多！錄影廠外嘅紅地氈，再度眾星雲集，星光熠熠！大班女星如陳自瑤、郭柏妍、陳曉華、廖慧儀、劉穎鏇等各自使出殺手鐧奇謀，但視帝譚俊彥卻出奇招，以一身粉紅色恤衫、配上茶色墨鏡加珍珠頸鏈，壓軸出場，望落去有點似周星馳的食神look！
紅地氈上率登場嘅係今屆四位得獎港姐，包括冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡以及最上鏡小姐邢慧敏，四人均穿大紅色調長裙赴會，感覺高貴。
波波驚踩裙 廖慧儀狂揮手
之後就有代表J2ers嘅六位美女上陣，包括伍韻婷、波波黃婧靈、廖慧儀、何泳芍等等，波波一路行仲好小心自己嘅裙襬。然後馬國明跟湯洛雯就黑白情侶檔出場。
賴慰玲被冷待眼神無焦點
至於傳被無綫冷待調往做其他工作的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情。
炎明熹辮子頭跳住入場
《星夢傳奇》一班歌手亦以青春打扮赴會，包括姚焯菲、鍾柔美等等，而炎明熹今日更紥起辮子頭示人，她還與表演嘉賓曾比特興奮地跳住入場！
跟劉穎鏇一同拖住入場嘅黎諾懿，竟然不甘讓女星搶晒鏡，西裝褸下使出大露背，見到入面的白色恤衫！劉穎鏇則以單膊露腰白裙搶鏡。
紥肉陳瀅VS滑溜陳曉華
此外，魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣，四女打扮原來均有透視部份，其中Yoyo狀態大勇，透視之餘更大晒白滑美腿，謀殺不少鏡頭！
至於《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場，陳瀅跟JW兩姐妹原來一同穿起露背裙赴會，擰轉背給在場傳媒拍照！但陳瀅的露背裝只露出虎背，如紥肉一樣，明顯陳曉華的露背更好看！
譚俊彥粉紅恤襯珍珠鏈姣爆
於紅地氈環節，越後越多小生花旦出場，計有陳山聰與胡定欣、陳展鵬與李佳芯、蕭正楠與黃智雯、陳豪與張曦雯等等，譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場，譚俊彥因為一身花俏粉紅色裇衫配上一條珍珠頸鏈姣勁十足，真係絕殺全場！
萬千星輝賀台慶前哨戰 女星性感戰衣現身紅地毯
上星期《無綫節目巡禮2023》逾 160位藝員盛裝出席，出席演員更分別以紅、綠、藍、白四色；代表戲劇、綜藝、新力星及新聞資訊，推介來年節目。其中一眾女演員穿起性感戰衣現身紅地毯。其中就以蔡思貝最為搶眼，相反首次擔正做女一的陳自瑤就收起事業線，鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪，非常性感。形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！
紅心女王 林夏薇
長髮紅裙 蔡思貝
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略