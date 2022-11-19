萬千星輝賀台慶 紅地毯

萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯直擊 譚俊彥扮姣底食神 同女星鬥搶鏡

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《 萬千星輝賀台慶2022 》全台藝人總動員！今年係TVB55周年，藝人靚衫特別多！錄影廠外嘅紅地氈，再度眾星雲集，星光熠熠！大班女星如陳自瑤、郭柏妍、陳曉華、廖慧儀、劉穎鏇等各自使出殺手鐧奇謀，但視帝譚俊彥卻出奇招，以一身粉紅色恤衫、配上茶色墨鏡加珍珠頸鏈，壓軸出場，望落去有點似周星馳的食神look！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥以一身姣look搶鏡
譚俊彥以一身姣look搶鏡（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 周星馳《食神》
周星馳《食神》（圖片來源：《食神》劇照）

紅地氈上率登場嘅係今屆四位得獎港姐，包括冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡以及最上鏡小姐邢慧敏，四人均穿大紅色調長裙赴會，感覺高貴。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏四位應屆港姐一齊行紅氈。
林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏四位應屆港姐一齊行紅氈。（圖片來源：[email protected] (official) ）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 馬國明同湯洛雯黑白配，好登對呀！
馬國明同湯洛雯黑白配，好登對呀！（圖片來源：[email protected] (official)）

波波驚踩裙 廖慧儀狂揮手

之後就有代表J2ers嘅六位美女上陣，包括伍韻婷、波波黃婧靈、廖慧儀、何泳芍等等，波波一路行仲好小心自己嘅裙襬。然後馬國明跟湯洛雯就黑白情侶檔出場。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。
波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 一班J2ers青春無敵
一班J2ers青春無敵（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波黃婧靈、廖慧儀
波波黃婧靈、廖慧儀（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 李芷晴中）谷到盡上陣
李芷晴（中）谷到盡上陣（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 蕭正楠及黃智雯
蕭正楠 黃智雯（圖片來源：）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 羅子溢及劉佩玥
羅子溢 劉佩玥（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 馬德鐘與姚子羚
馬德鐘 姚子羚（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 同羅天宇入場嘅蔡潔，黑色長裙採中空設計，十分性感
同羅天宇入場嘅蔡潔，黑色長裙採中空設計，十分性感（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 近日因新劇青現備受注目嘅郭柏妍，與吳偉豪、游嘉欣及黃庭鋒上陣
近日因新劇表現備受注目嘅郭柏妍，與吳偉豪、游嘉欣及黃庭鋒同行 （圖片來源：[email protected] (official)）

賴慰玲被冷待眼神無焦點

至於傳被無綫冷待調往做其他工作的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 傳被無綫冷待的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情
傳被無綫冷待的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情（圖片來源：[email protected] (official)）

炎明熹辮子頭跳住入場

《星夢傳奇》一班歌手亦以青春打扮赴會，包括姚焯菲、鍾柔美等等，而炎明熹今日更紥起辮子頭示人，她還與表演嘉賓曾比特興奮地跳住入場！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 林智樂、詹天文、冼正豐、文凱婷以活潑色調赴會。
林智樂、詹天文、冼正豐、文凱婷以活潑色調赴會。（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 姚焯菲、張志豪、鍾柔美
姚焯菲、張志豪、鍾柔美（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 炎明熹今日紥咗辮子頭
炎明熹今日紥咗辮子頭（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 曾比特及炎明熹跳住入場
萬千星輝賀台慶 紅地毯 曾比特及炎明熹跳住入場（圖片來源：[email protected] (official)）

跟劉穎鏇一同拖住入場嘅黎諾懿，竟然不甘讓女星搶晒鏡，西裝褸下使出大露背，見到入面的白色恤衫！劉穎鏇則以單膊露腰白裙搶鏡。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 黎諾懿西裝背部穿窿搶風頭
黎諾懿西裝背部穿窿搶風頭（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 劉穎鏇以單膊露腰裙搶鏡
劉穎鏇以單膊露腰裙搶鏡（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣
魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 Yoyo狀態大勇
Yoyo狀態大勇（圖片來源：[email protected] (official)）

紥肉陳瀅VS滑溜陳曉華

此外，魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣，四女打扮原來均有透視部份，其中Yoyo狀態大勇，透視之餘更大晒白滑美腿，謀殺不少鏡頭！

至於《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場，陳瀅跟JW兩姐妹原來一同穿起露背裙赴會，擰轉背給在場傳媒拍照！但陳瀅的露背裝只露出虎背，如紥肉一樣，明顯陳曉華的露背更好看！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場
《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳瀅跟JW一同露背赴會！
陳瀅跟JW一同露背赴會！（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳曉華的玉背，比陳瀅的虎背有看頭
陳曉華的玉背，比陳瀅的虎背有看頭（圖片來源：[email protected] (official)）

譚俊彥粉紅恤襯珍珠鏈姣爆

於紅地氈環節，越後越多小生花旦出場，計有陳山聰與胡定欣、陳展鵬與李佳芯、蕭正楠與黃智雯、陳豪與張曦雯等等，譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場，譚俊彥因為一身花俏粉紅色裇衫配上一條珍珠頸鏈姣勁十足，真係絕殺全場！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場
譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥的粉紅色恤衫及珍珠頸鏈，想點？
譚俊彥的粉紅色恤衫及珍珠頸鏈，想點？（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳山聰 胡定欣
陳山聰 胡定欣（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳展鵬 李佳芯
陳展鵬 李佳芯（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳豪 張曦雯
陳豪 張曦雯（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 一班司儀大紅大紫。
一班司儀大紅大紫。（圖片來源：[email protected] (official)）

萬千星輝賀台慶前哨戰 女星性感戰衣現身紅地毯

上星期《無綫節目巡禮2023》逾 160位藝員盛裝出席，出席演員更分別以紅、綠、藍、白四色；代表戲劇、綜藝、新力星及新聞資訊，推介來年節目。其中一眾女演員穿起性感戰衣現身紅地毯。其中就以蔡思貝最為搶眼，相反首次擔正做女一的陳自瑤就收起事業線，鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪，非常性感。形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 無綫節目巡禮 蔡思貝最為搶眼，谷盡事業線大派福利
蔡思貝最為搶眼，谷盡事業線大派福利（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

紅心女王 林夏薇

長髮紅裙 蔡思貝

萬千星輝賀台慶 紅地毯 無綫節目巡禮 形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！
形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 無綫節目巡禮 鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪
鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

新鮮蔬菜 陳自瑤

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：TVB娛樂新聞台

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