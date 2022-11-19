萬千星輝賀台慶2022｜ 紅地毯直擊 譚俊彥扮姣底食神 同女星鬥搶鏡

《 萬千星輝賀台慶2022 》全台藝人總動員！今年係TVB55周年，藝人靚衫特別多！錄影廠外嘅紅地氈，再度眾星雲集，星光熠熠！大班女星如陳自瑤、郭柏妍、陳曉華、廖慧儀、劉穎鏇等各自使出殺手鐧奇謀，但視帝譚俊彥卻出奇招，以一身粉紅色恤衫、配上茶色墨鏡加珍珠頸鏈，壓軸出場，望落去有點似周星馳的食神look！