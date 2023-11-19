萬千星輝賀台慶 紅地毯

萬千星輝賀台慶2023｜ 重溫上年紅地毯 陳瀅晚裝最突出 同女星鬥搶鏡

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今年係TVB56周年，今天（19日）將會舉行《 萬千星輝賀台慶2023 》，TVB全台藝人總動員出擊！而依家為大家重溫去年錄影廠外嘅紅地氈，星光熠熠！上年陳瀅一出場，就成為全場焦點…

陳瀅晚裝

萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳瀅呢套衫網友話唔啱佢著。
陳瀅呢套衫網友話唔啱佢著。（圖片來源：IG@ missjni）

陳瀅IG去年發布了身穿粉紅色吊帶背心連身短裙，十分性感，對比上個月台慶著嘅晚裝相比下好得多，網友更大讚性感。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 呢套咪好睇好多。
呢套咪好睇好多。（圖片來源：IG@ missjni）

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萬千星輝賀台慶 紅地毯 真係仙氣出眾。
真係仙氣出眾。（圖片來源：IG@ herachann）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 現場女星Hera真係高幾班。
現場女星Hera真係高幾班。（圖片來源：IG@ herachann）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 公認女神。
公認女神。（圖片來源：IG@ herachann）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥以一身姣look搶鏡
譚俊彥以一身姣look搶鏡（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 周星馳《食神》
周星馳《食神》（圖片來源：《食神》劇照）

紅地氈上率登場嘅係今屆四位得獎港姐，包括冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡以及最上鏡小姐邢慧敏，四人均穿大紅色調長裙赴會，感覺高貴。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏四位應屆港姐一齊行紅氈。
林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏四位應屆港姐一齊行紅氈。（圖片來源：YouTube@TVB (official) ）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 馬國明同湯洛雯黑白配，好登對呀！
馬國明同湯洛雯黑白配，好登對呀！（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

波波驚踩裙 廖慧儀狂揮手

之後就有代表J2ers嘅六位美女上陣，包括伍韻婷、波波黃婧靈、廖慧儀、何泳芍等等，波波一路行仲好小心自己嘅裙襬。然後馬國明跟湯洛雯就黑白情侶檔出場。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。
波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 一班J2ers青春無敵
一班J2ers青春無敵（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波黃婧靈、廖慧儀
波波黃婧靈、廖慧儀（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 李芷晴中）谷到盡上陣
李芷晴（中）谷到盡上陣（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 蕭正楠及黃智雯
蕭正楠 黃智雯（圖片來源：）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 羅子溢及劉佩玥
羅子溢 劉佩玥（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 馬德鐘與姚子羚
馬德鐘 姚子羚（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 同羅天宇入場嘅蔡潔，黑色長裙採中空設計，十分性感
同羅天宇入場嘅蔡潔，黑色長裙採中空設計，十分性感（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 近日因新劇青現備受注目嘅郭柏妍，與吳偉豪、游嘉欣及黃庭鋒上陣
近日因新劇表現備受注目嘅郭柏妍，與吳偉豪、游嘉欣及黃庭鋒同行 （圖片來源：YouTube@TVB (official)）

賴慰玲被冷待眼神無焦點

至於傳被無綫冷待調往做其他工作的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 傳被無綫冷待的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情
傳被無綫冷待的賴慰玲，出席活動時完全失焦，目無表情（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

炎明熹辮子頭跳住入場

《星夢傳奇》一班歌手亦以青春打扮赴會，包括姚焯菲、鍾柔美等等，而炎明熹今日更紥起辮子頭示人，她還與表演嘉賓曾比特興奮地跳住入場！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 林智樂、詹天文、冼正豐、文凱婷以活潑色調赴會。
林智樂、詹天文、冼正豐、文凱婷以活潑色調赴會。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 姚焯菲、張志豪、鍾柔美
姚焯菲、張志豪、鍾柔美（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 炎明熹今日紥咗辮子頭
炎明熹今日紥咗辮子頭（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 曾比特及炎明熹跳住入場
萬千星輝賀台慶 紅地毯 曾比特及炎明熹跳住入場（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

跟劉穎鏇一同拖住入場嘅黎諾懿，竟然不甘讓女星搶晒鏡，西裝褸下使出大露背，見到入面的白色恤衫！劉穎鏇則以單膊露腰白裙搶鏡。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 黎諾懿西裝背部穿窿搶風頭
黎諾懿西裝背部穿窿搶風頭（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 劉穎鏇以單膊露腰裙搶鏡
劉穎鏇以單膊露腰裙搶鏡（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣
魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 Yoyo狀態大勇
Yoyo狀態大勇（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

紥肉陳瀅VS滑溜陳曉華

此外，魔術師甄澤權跟高海寧、陳自瑤、蔣嘉旻及邵初四位美女上陣，四女打扮原來均有透視部份，其中Yoyo狀態大勇，透視之餘更大晒白滑美腿，謀殺不少鏡頭！

至於《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場，陳瀅跟JW兩姐妹原來一同穿起露背裙赴會，擰轉背給在場傳媒拍照！但陳瀅的露背裝只露出虎背，如紥肉一樣，明顯陳曉華的露背更好看！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場
《痞子殿下》的陳瀅、JW及周嘉洛一同出場（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳瀅跟JW一同露背赴會！
陳瀅跟JW一同露背赴會！（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳曉華的玉背，比陳瀅的虎背有看頭
陳曉華的玉背，比陳瀅的虎背有看頭（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

譚俊彥粉紅恤襯珍珠鏈姣爆

於紅地氈環節，越後越多小生花旦出場，計有陳山聰與胡定欣、陳展鵬與李佳芯、蕭正楠與黃智雯、陳豪與張曦雯等等，譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場，譚俊彥因為一身花俏粉紅色裇衫配上一條珍珠頸鏈姣勁十足，真係絕殺全場！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場
譚俊彥則跟林夏薇壓軸出場（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 譚俊彥的粉紅色恤衫及珍珠頸鏈，想點？
譚俊彥的粉紅色恤衫及珍珠頸鏈，想點？（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳山聰 胡定欣
陳山聰 胡定欣（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳展鵬 李佳芯
陳展鵬 李佳芯（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 陳豪 張曦雯
陳豪 張曦雯（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 一班司儀大紅大紫。
一班司儀大紅大紫。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

萬千星輝賀台慶前哨戰 女星性感戰衣現身紅地毯

上星期《無綫節目巡禮2023》逾 160位藝員盛裝出席，出席演員更分別以紅、綠、藍、白四色；代表戲劇、綜藝、新力星及新聞資訊，推介來年節目。其中一眾女演員穿起性感戰衣現身紅地毯。其中就以蔡思貝最為搶眼，相反首次擔正做女一的陳自瑤就收起事業線，鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪，非常性感。形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！

萬千星輝賀台慶 紅地毯 無綫節目巡禮 蔡思貝最為搶眼，谷盡事業線大派福利
蔡思貝最為搶眼，谷盡事業線大派福利（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）

紅心女王 林夏薇

長髮紅裙 蔡思貝

萬千星輝賀台慶 紅地毯 無綫節目巡禮 形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！
形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）
萬千星輝賀台慶 紅地毯 無綫節目巡禮 鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪
鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）

新鮮蔬菜 陳自瑤

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圖片來源：TVB娛樂新聞台

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