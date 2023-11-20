TVB台慶2023｜一文直擊台慶各大花生位！東張女神化身Barbie最吸睛
TVB台慶2023｜花生1：劉德華、Rain拍片祝賀當嘉賓 網民勁失望
今年TVB在台慶夜前高調宣傳將會有多位重量級嘉賓驚喜亮相台慶舞台。無綫官方頻道更上傳其中一位天王級嘉賓的剪影，指該位嘉賓會驚喜現身Opening，大談在無綫的成長故事！今晚一開場就有第十屆藝員訓練班出身的「天王」劉德華出現在大熒幕，為TVB台慶送上賀詞：
「Hello，大家好，我是第十期TVB藝員訓練班畢業生劉德華，首先恭祝TVB 56周年生日快樂，當年我跟大家一樣，在這個舞台上用心落力地演出，一齊成就台慶這個大日子，今日舞台是屬於你們的，希望大家可以保持初心，為每一個角色、每一句對白全力以赴。」
劉德華再開金口清唱了《影帝無用》幾句歌詞，全段賀詞片段只有30秒，令網民們都表示非常失望。
而另一「天王」嘉賓Rain鄭智薰同樣以影片形式登場，不過仲嚴重過劉德華，只出場10秒！
TVB台慶2023｜花生2：光B唱三首歌 網民大呼「唔夠喉」
近日紅到上紅館的尹光「光B」擔任今晚台慶重點嘉賓，一班網民都非常期待其演出。光B今晚伙拍《中年好聲音》一班唱將演穿越舞台劇，光B就唱出3首歌《Dear myself》、《大笪地》、《火熱動感lalala》。不過就有網民投訴指「唔夠喉」，又話要光B同《中年好聲音》參賽者合唱，實在係嘥咗光B咁好嘅嘉賓，更笑指「尹光今日應該係呢兩個月以嚟，平均年齡最高嘅演出。」
TVB台慶2023｜花生3：《東張西望》女神化身Barbie最吸睛
一開場除了有多位上位小花小生、港姐們又跳舞又玩武術，但都唔夠一班《東張西望》女神化身Barbie咁吸睛。成班《東張西望》女神每位都穿上粉色性感晚裝，大跳名曲《Barbie Girl》。雖然女神們跳舞就唔太叻，但勝在服裝夠性感又吸睛，獲網民一致好評。
TVB台慶2023｜花生4：李佳芯靠邊站 吳若希升呢做一姐企中間
外界曾經多次傳出李佳芯近年被TVB雪藏，就連今晚台慶都無份出席。不過Ali今晚就一一身全白碎花長裙驚喜現身，粉碎無份出席台慶的傳聞。雖然係有份現身台慶，但有眼尖的網民發現貴為視后的Ali竟然在開場時要靠邊企，相反近日在《香港人在北京》首次擔正的吳若希仲企得簽過Ali。網民都紛紛留言戥Ali感到不值：「Ali真係冇曬地位」、「連吳若希都企得中間過佢」、「有得出席當贏」等。
TVB台慶2023｜花生5：郭柏妍緊身瑜伽服上陣險走光
今年台慶另一焦點，一定就係郭柏妍以一身緊身瑜伽服上陣表演空中瑜伽。只練習了幾日嘅郭柏妍非常有料到，喺空中自轉多圈，做出多個高難度動作，不過就Close Up唔多仲要畀現場噴煙遮住，非常可惜。此外郭柏妍在空中倒吊期間差點走光，要佢伸手扯衫遮擋，場面非常牙煙！
TVB台慶2023｜花生6：曾志偉為吳業坤流下男兒淚
每年台慶都一定有催淚環節，今年就有一班藝人上台訴說自己入行以來的辛酸史。吳業坤（坤哥）上台就講返當年扮「棋子」一事，指身邊有好多人都好擔心自己。坤哥指當時只覺得好好玩，又可以同獎門人曾志偉合作感到好開心。講到呢到，鏡頭突然影到曾志偉，曾志偉竟然為坤哥留下眼淚，最後坤哥更請曾志偉為自己「擲骰」決定前途，結果曾志偉望住鏡頭留下當年《無間道》名對白：「人生條路要點樣行，係你自己揀嘅，你自己擲啦！」
TVB台慶2023｜花生7：薛家燕造型超勁爆 又唱又跳《Sexy Music》
TVB全台上下50位型男一起大跳近期抖音洗腦神曲，到最後就到薛家燕家燕姐登場。家燕姐身穿一身黑色搭配粉色短裙，打開心口搏到盡，同一班仔仔又唱又跳《Sexy Music》，睇到一半觀眾熱血沸騰啊！
TVB台慶2023｜壓軸大花生：15歲Sabrina抽中電動車、「咪神」郭珮文捧走42萬獎金！
每年台慶最大的發生就一定是抽大獎環節，今年大獎為價值25萬港幣的英國品牌電動車和42萬港幣獎金。
獎金爭奪環節玩法複雜，過程甚為混亂，一開始先抽出5位幸運兒，包括「咪神」郭珮文、陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人抽中作「最後五位幸運兒」。一開始觀眾以為透過「抽啤牌」決勝，不過原來只係為了「A」和「K 」兩組，最後由總經理現身主導，決定由馬國明跟郭珮文「包剪揼」對決，最終由郭珮文捧走42萬獎金！
英國品牌電動車由今年只得15歲的《聲夢傳奇2》季軍Sabrina趙紫諾抽中，Sabrina一得知自己抽中後面都紅埋，認真夠曬幸運！
TVB台慶2023｜同場加映：司儀質素參差潘靜文表現最淡定
今晚台慶司儀陣容強大，由汪明荃（阿姐）領軍的18位大會司儀，亦以「跨越三代」形式合作，陣容包括殿堂級代表汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、等人，而新生代代表則有是屆港姐冠軍莊子璇、J2er上位主持吳兆麟、《聲夢》第一屆畢業生潘靜文及第二屆畢業生彭家賢等人。殿堂級司儀們功力當然夠曬厲害，不過一般新生代代表司儀就實力麻麻，網民怒指每位都似發緊夢，唯獨潘靜文表現淡定，實力唔似一般新人！
TVB台慶2023｜同場加映2：螢光手帶似電子手銬
此外，一班元老級藝員們都有坐在台下觀看一班後輩表演，不過各位大前輩就螢光手帶，網民都留言指：「科幻版《白日之下》，個戴住科幻手鐐」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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