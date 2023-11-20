TVB台慶2023｜一文直擊台慶各大花生位！東張女神化身Barbie最吸睛

TVB台慶2023｜《萬千星輝賀台慶2023》今晚(19日)在電視城舉行，今年台慶表演當然不乏花生位。以下就為大家直擊今年台慶各大花生！劉德華、Rain、尹光等嘉賓輪流出場，當然唔少得「咪神」郭珮文奪得終極大獎42萬港幣獎金，成全晚高潮！