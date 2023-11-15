萬千星輝賀台慶｜薛家燕化身「大灣區Beyoncé」 VS 汪明荃94年《熱咖啡》

TVB一年一度的《萬千星輝賀台慶2023》將會於11月19日舉行，每年台慶，TVB全台藝人都會施展渾身解數進行表演，今年就有「家燕姐」薛家燕獲半百位鮮肉男藝員包圍，一齊大跳「潮流最興的女團舞步」，睇番94年台慶演出，同樣係阿姐級的汪明荃，亦曾獲全台小生拱照，一齊跳唱《熱咖啡》！