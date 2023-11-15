萬千星輝賀台慶

萬千星輝賀台慶｜薛家燕化身「大灣區Beyoncé」 VS 汪明荃94年《熱咖啡》

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TVB一年一度的《萬千星輝賀台慶2023》將會於11月19日舉行，每年台慶，TVB全台藝人都會施展渾身解數進行表演，今年就有「家燕姐」薛家燕獲半百位鮮肉男藝員包圍，一齊大跳「潮流最興的女團舞步」，睇番94年台慶演出，同樣係阿姐級的汪明荃，亦曾獲全台小生拱照，一齊跳唱《熱咖啡》！

萬千星輝賀台慶｜半百小生拱照家燕姐大跳女團舞

家燕姐將會化身為「大灣區Beyonce」，在無綫台慶夜大跳特跳！而今次負責拱照家燕姐的50多位男藝員，除了有《亞洲超星團》的一班小鮮肉外，仲有多位無綫小生，都會為家燕姐的大型舞蹈表演進行伴舞。家燕姐早前接受出席節目拍攝時，曾經大爆不只會跳「十字步」，仲有可能跳「潮流最興的女團舞步」，網民就猜測應該係BLACKPINK成員Jisoo的《Flowers》「開花舞」！

萬千星輝賀台慶 台慶 家燕姐將會連同半百位俊男一起載歌載舞。
家燕姐將會連同半百位俊男一起載歌載舞。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 台慶 家燕姐仲大爆有可能會跳「潮流最興的女團舞步」。
家燕姐仲大爆有可能會跳「潮流最興的女團舞步」。（圖片來源：TVB截圖）

萬千星輝賀台慶｜家燕姐點名大讚周嘉洛、丁子朗丘梓謙變身大師兄

家燕姐「蜚聲國際超越宇宙大灣區Beyonce」這個響噹噹的名字原來是由陳浚霆所起，他和家燕姐、周嘉洛、丁子朗、陳浚霆、冼靖峰、黃奕斌、唐嘉麟一起接受訪問時，家燕姐更點名大讚周嘉洛雖然忙於拍劇，但依然完全跟得上舞步。家燕姐又讚丁子朗、冼靖峰和黃奕斌，在參加《亞洲超星團》之後，有超級大的進步！

而在這半百小鮮肉藝員中，原來有人早在21年前，已經同家燕姐合作過！這個人就是「葱頭」丘梓謙，原來他是家燕姐學校的第一代學生，今次再同對方合作演出，正式成為全場眾多男藝人之中的大師兄。

萬千星輝賀台慶 家燕姐教路指表演跳舞時，要做好表情管理！
家燕姐教路指表演跳舞時，要做好表情管理！（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 左一至三）周嘉洛、唐嘉麟、陳浚霆、右三至一）丁子朗、冼靖峰、黃奕斌，和家燕姐一起接受訪問，家姐點名讚周嘉洛和丁子朗。
（左一至三）周嘉洛、唐嘉麟、陳浚霆、（右三至一）丁子朗、冼靖峰、黃奕斌，和家燕姐一齊接受訪問，家姐點名讚周嘉洛和丁子朗。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 左起：阮政峰、焦浩軒、曾展望、丘梓謙。
左起：阮政峰、焦浩軒、曾展望、丘梓謙一齊受訪，丘梓謙透露曾是家燕姐學校第一代學生。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 家燕姐早前曾以十字舞步和改編歌詞翻唱《FLOWER》，被形容為新版《皆大歡喜》，近日她更應湖南衛視邀請，與內地男藝人蔡國慶一齊跳唱越南神曲《叮叮噹噹》。
家燕姐早前曾以十字舞步和改編歌詞翻唱《FLOWER》，被形容為新版《皆大歡喜》，近日她更應湖南衛視邀請，與內地男藝人蔡國慶一齊跳唱越南神曲《叮叮噹噹》。（圖片來源：IG@kayinsit）
萬千星輝賀台慶 原來家燕姐早在40年前已曾進軍韓國，上過MBC電視台20周年台慶騷表演，行得好前！
原來家燕姐早在40年前已曾進軍韓國，上過MBC電視台20周年台慶騷表演，行得好前！（圖片來源：IG@kayinsit）

萬千星輝賀台慶｜近74歲家燕姐 VS47歲汪阿姐漁網絲襪最惹火

講到台慶經典表演，一班網民最掛住的，仍然是1994年TVB27周年台慶夜，汪阿姐率領全台小生表演的《熱咖啡》！家燕姐現時已將近74歲，而94年台慶阿姐汪明荃獲全台小生拱照，著住低胸裝加漁網絲襪性感跳唱《熱咖啡》時，就只得47歲，即使如今重溫，仍然有不少網民都大讚汪阿姐打扮非常惹火！

萬千星輝賀台慶 94年汪阿姐跳唱《熱咖啡》也有全台小生伴舞。
94年汪阿姐跳唱《熱咖啡》也有全台小生伴舞。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 台慶 見到都覺得性感！
汪明荃曾上《#後生仔傾吓偈》憶述當年的漁網絲襪造型，她笑言是自己配襯，仲話件衫一定要著網襪先好睇！（圖片來源：TVB截圖）

萬千星輝賀台慶｜當年伴舞小生有古天樂、鄭伊健

而94年為汪阿姐伴舞的小生名單，原來相當星光熠熠，有古天樂、鄭伊健、張智霖、古巨基、李克勤、譚耀文、蘇永康、許志安、梁漢文等當紅男星，當年已經係全城哄動，亦係當日台慶收視最高的一Part表演！不過最令網民印象深刻的，係當年汪阿姐唱完《熱咖啡》後，羅家英即刻衝上台除低件外套披到汪阿姐身上，驚死蝕底畀觀眾呀！

萬千星輝賀台慶 當年為阿姐伴舞的許志安同古天樂，睇番古生當時仲好白淨！
當年為阿姐伴舞的許志安同古天樂，睇番古生當時仲好白淨！（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 仲有長髮鄭伊健同張智霖。
仲有長髮鄭伊健同張智霖。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 鄭伊健。
鄭伊健。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 蘇永康。
蘇永康。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 古巨基、譚耀文、梁漢文。
古巨基、譚耀文、梁漢文。（圖片來源：TVB截圖）
萬千星輝賀台慶 表演到最後羅家英衝出來獻花兼包實阿姐！
表演到最後羅家英衝出來獻花兼包實阿姐！（圖片來源：TVB截圖）

睇埋家燕姐訪問：

仲有汪阿姐歷年台慶表演：

當年《熱咖啡》真係好經典！

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撰文：東方新地圖片來源：TVB截圖、IG@kayinsit

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