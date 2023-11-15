萬千星輝賀台慶｜薛家燕化身「大灣區Beyoncé」 VS 汪明荃94年《熱咖啡》
萬千星輝賀台慶｜半百小生拱照家燕姐大跳女團舞
家燕姐將會化身為「大灣區Beyonce」，在無綫台慶夜大跳特跳！而今次負責拱照家燕姐的50多位男藝員，除了有《亞洲超星團》的一班小鮮肉外，仲有多位無綫小生，都會為家燕姐的大型舞蹈表演進行伴舞。家燕姐早前接受出席節目拍攝時，曾經大爆不只會跳「十字步」，仲有可能跳「潮流最興的女團舞步」，網民就猜測應該係BLACKPINK成員Jisoo的《Flowers》「開花舞」！
萬千星輝賀台慶｜家燕姐點名大讚周嘉洛、丁子朗丘梓謙變身大師兄
家燕姐「蜚聲國際超越宇宙大灣區Beyonce」這個響噹噹的名字原來是由陳浚霆所起，他和家燕姐、周嘉洛、丁子朗、陳浚霆、冼靖峰、黃奕斌、唐嘉麟一起接受訪問時，家燕姐更點名大讚周嘉洛雖然忙於拍劇，但依然完全跟得上舞步。家燕姐又讚丁子朗、冼靖峰和黃奕斌，在參加《亞洲超星團》之後，有超級大的進步！
而在這半百小鮮肉藝員中，原來有人早在21年前，已經同家燕姐合作過！這個人就是「葱頭」丘梓謙，原來他是家燕姐學校的第一代學生，今次再同對方合作演出，正式成為全場眾多男藝人之中的大師兄。
萬千星輝賀台慶｜近74歲家燕姐 VS47歲汪阿姐漁網絲襪最惹火
講到台慶經典表演，一班網民最掛住的，仍然是1994年TVB27周年台慶夜，汪阿姐率領全台小生表演的《熱咖啡》！家燕姐現時已將近74歲，而94年台慶阿姐汪明荃獲全台小生拱照，著住低胸裝加漁網絲襪性感跳唱《熱咖啡》時，就只得47歲，即使如今重溫，仍然有不少網民都大讚汪阿姐打扮非常惹火！
萬千星輝賀台慶｜當年伴舞小生有古天樂、鄭伊健
而94年為汪阿姐伴舞的小生名單，原來相當星光熠熠，有古天樂、鄭伊健、張智霖、古巨基、李克勤、譚耀文、蘇永康、許志安、梁漢文等當紅男星，當年已經係全城哄動，亦係當日台慶收視最高的一Part表演！不過最令網民印象深刻的，係當年汪阿姐唱完《熱咖啡》後，羅家英即刻衝上台除低件外套披到汪阿姐身上，驚死蝕底畀觀眾呀！
睇埋家燕姐訪問：
仲有汪阿姐歷年台慶表演：
當年《熱咖啡》真係好經典！
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