萬千星輝賀台慶｜57歲郭富城3首歌舞動台慶 壓軸現身全場「動起來」！
郭富城在《 萬千星輝賀台慶2022 》最後一個表演環節登場，他站在一個寫着「Anniversary」的台上現身，又唱又跳！城城穿起螢光綠的外套以及閃金的半透明背心，一路跳不時一路露點，他先帶領大班女dancers唱出首本名曲《狂野之城》，之後再唱出《唱這歌》及《動起來》。
藝員如像睇騷企晒起身
雖然只獻唱3首歌曲，但已夠令全場high爆，瞬間將台慶氣氛帶到最高點！現場很多藝員如馬德鐘、劉穎鏇、蔡思貝、賴慰玲等也像去看演唱會一樣，起身站到台前跟著一起跳舞，場面極為熱鬧，很難相信城城已年屆57歲！
於1984年第三期舞蹈員訓練班出身的城城唱完濕透，邊喘氣邊說：「希望大家以熱烈掌聲，多謝今晚為大家熱烈表演嘅dancers！我記得自己係TVB舞蹈組成長，一直見證住每位舞者對舞蹈嘅堅持，一代一代嘅舞蹈傳承，成就咗今日舞蹈上嘅自己，我好感恩，有前輩嘅薪火相傳對！特別去敬重一班訓練班嘅始創元老。」之後介紹鍾浩、Eddie De Guzman及Thomas Sek等元祖級舞蹈老師，以示感恩，認真念舊情。
「盛舞最強」郭富城勁爆登場！「我個心其實好感動」
今次郭富城回娘家表演，有星級編舞Sunny Wong嘅最強舞台陣型，當然唔少得舞台王者！郭富城在早前受訪，被問到會否現身台慶，佢咁回應： 「我聽到消息話今年台慶有當年我嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋！」 佢又認真表示，一個電視台能夠在55年間陪住大家成長，自己覺得好有意義：「我亦都係TVB出嚟，我個心其實好感動。」
萬千星輝賀台慶2021｜李克勤壓軸登場
去年為無線第一屆《聲夢傳奇 》做導師的李克勤，在《萬千星輝賀台慶》尾聲壓軸登場，獻唱首首經典金曲，為台慶帶來最高潮！
萬千星輝賀台慶2020 楊千嬅歌藝受關注
2020年壓軸表演係近日表示「願到人瑞仍然能活出一顆少女心」嘅楊千嬅！當時佢為台慶獻唱佢嘅三首名曲＜少女的祈禱＞、＜飛女正傳＞、同埋＜假如讓我說下去＞ ！youtube置頂評論係十分正面讚揚： 「TVB有個好既地方，從來好少調音就直接出片，可以聽得出歌手Live最真實既聲音，大陸啲節目調到阿媽都唔認得。」
台慶2019 年只有周柏豪、菊梓喬
由於社會示威事件，2019年TVB台慶改名《珍惜香港 發放娛樂 TVB52年》，亦未有特別嘉賓回娘家獻技。
萬千星輝賀台慶2018 | 鄭伊健賀台慶 | 友情歲月 | 周柏豪
今年鄭伊健在台慶日紅館開騷，但原來2018佢都有回娘家賀台慶！當時無乜人估到有佢份演出！你哋睇吓全場氣氛幾HOT!!跟住仲有周柏豪一齊唱友情歲月呀 !
下一頁：鄭伊健自選演唱會必唱5首歌 蒙嘉慧點唱：我想聽呢首！
https://www.youtube.com/watch?v=K8sawm_UC4c
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略