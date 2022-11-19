萬千星輝賀台慶2022 ｜ 一文重溫無綫台慶歌舞表演 搞完笑玩催淚！
TVBuddy唔止一隻！熱播劇眾星歌舞大匯演
今年獲好評的劇集《痞子殿下》、《下流上車族》、《超能使者》一眾主角聯手拍攝台慶開幕歌舞，連同兩個可愛TVBUDDY，場面香艷又攪笑。他們都笑說秋天穿古裝，相比夏天時真是太幸福，麥美恩開心得穿上絲襪露出長腿大派福利！（參演藝人：陳展鵬、陳山聰、張振朗、何廣沛、賴慰玲、劉穎鏇、郭子豪、方紹聰、李俊華、葉靖儀、林俊其、吳兆麟、胡敏芝、伍韻婷、陳瀅、周嘉洛、王灝兒、朱敏瀚、麥美恩、利穎怡、陳詩欣、呂靜文、林俊其、吳兆麟、陳國麟、葉靖儀、胡美貽、陳若思、伍韻婷、陳嘉俊、曹銦玲、葉進康、黃頌明、黃子桐、湯之欣、周百恩、林子善、馮素波 等）
聲生不息福祿壽
今年特別有阮兆祥、李思捷及王祖藍三人組成的福祿壽擔任表演嘉賓之一，時隔5年重臨台慶舞台。今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》，務求神還原《聲生不息》經典場面，阮兆祥飾演炎命祥証歌舞連場之餘，仲有扮鬼扮馬扮嘢環節。首次與福祿壽同台的炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」
《聲生不息福祿壽》環節由人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特合唱《初戀》打頭陣。阮兆祥接著模仿炎明熹，以「炎命祥」身份同炎明熹著到一木一昂唱《心淡》，網民都笑指阮兆祥模仿炎明熹的造型非常驚嚇！雖然今次福祿壽事前話會合體賀台慶，可是身處大陸的王祖藍，並沒有現身台慶，透過特技令「福祿壽」合體！
Beauty and the Beat 熱捧港姐一次睇晒 「三太」透視裝出場
一眾香港小姐等亦都參與排練錄影，喺古裝街勁歌熱舞，其中唔少女藝人都要著住高踭鞋跳舞！一班香港小姐係場內都出盡力跳舞，波濤洶湧，令網民紛紛叫好！其中《愛回家》「三太」樊亦敏穿黑絲透視裝登場，嚇窒一班網民！
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香港小姐再競選何沛珈奪冠
至於早前已經宣佈三甲名單嘅《香港小姐再競選》佳麗，將會喺台慶當晚表演，再於現場宣佈冠亞季軍名次。李芷晴在接受司儀訪問的時候，竟然講錯阿姐做Do 姐，場面變得勁尷尬！最後由何沛珈（2020港姐五強）拿第一、 李芷晴（2018港姐五強）第二，陳懿德（2021港姐12強）拿第三。
台慶趣劇《一封信》：阿Bob狂噴奶！
每年都會有即場爆肚的「台慶趣劇」，今年會係關於乜嘢？原來今年係玩「噴奶」，今年短劇有林盛斌阿Bob、錢嘉樂、胡峰同陳嘉慧出演，短劇講阿Bob要飲奶拍廣告，因為陳嘉慧不斷NG，所以阿Bob不斷飲奶，飲到噴曬奶，笑爆全場！
街頭魔法走上舞台 高海寧續約有表演、孖陳自瑤變魔術：
魔術師甄澤權聯同高海寧、陳自瑤及邵初組魔術團獻技表演，甄澤權今次表演嘅魔術難度非常高。 陳自瑤笑言齋係研究魔術道具已經睇咗好耐，相信到時表演更加刺激同驚險。陳自瑤同蔣家旻都分別穿上短裙，訓身演出！
三代藝員又唱又跳 網民：好尷尬
三代藝員為台慶演出綵排，帶出《中年好聲音》，視帝譚俊彥仲會親自彈結他，阿Moon與江嘉敏又唱又跳仲會Rap，林秀怡更加好感觸咁話入無綫14年後首次為TVB台慶演出。
薛家燕梅小惠《皆大歡喜》復刻遇上《聲夢傳奇》&《愛回家》唱遊SITCOM「元宇宙」
TVB有咁多經典處境喜劇，今次《 聲夢傳奇 》首季畢業生就要大玩穿越！一班《聲夢傳奇》的成員們從《 香港81 》玩到《 愛回家之開心速遞 》，唱遍TVB處境劇嘅主題曲！薛家燕和梅小惠都有拍片支持添！
《香港81》牛頭角順嫂陳積驚喜現身
現年86歲的梁葆貞已經移居加拿大多年，今日較早前已經出現於紅地毯部分，由李成昌陪同下步入TVB。在介紹處境劇時由李成昌陪同下出現在舞台上，梁葆貞因為已經年紀漸大走得不穩，所以出場時需由李成昌扶。同場還有已經很久沒有出現幕前的陳積顏國樑，現年73歲的顏國樑最近12年已經鮮有出現在螢幕，顏國樑一出聲便令人擔心，因為他的聲音變得沙啞，令人懷疑他身體出現問題。
「盛舞最強」郭富城勁爆登場！
星級編舞Sunny Wong嘅最強舞台陣型，當然唔少得舞台王者！今次台慶將會有「天王」郭富城 ，率領超過50位專業舞蹈藝員，勁爆壓軸登場！勁歌熱舞向舞者致敬！今年已經57歲的郭富城唱足3首歌，又跳又唱，睇到全場藝人都熱血沸騰！一班網民都紛紛留言大讚郭富城果然寶刀未老，不愧為四大天王！
郭富城在早前受訪，被問到會否現身台慶，佢咁回應： 「我聽到消息話今年台慶有當年我嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋！」 佢又認真表示，一個電視台能夠在55年間陪住大家成長，自己覺得好有意義：「我亦都係TVB出嚟，我個心其實好感動。」
《 唔玩唔知有獎攞 》台慶版 汪阿姐奪走電動車終極大獎
去年港姐李芷晴於台慶奪獎，開心得獎加上激凸34C上圍被麥美恩肉緊祝賀，成為熱鬧話題，今年有網民重提這幕深刻場面，成功召喚麥美恩留言表示識做，仲問大家今年想邊個得獎！今年就由汪阿姐取得大獎，開走電動車，被網民封為「汪阿車」。至於「台慶大利是」分別價值30萬、15萬及10萬的大獎就由藝人麥皓兒、趙碧渝和蔡潔三人奪得。
重溫：李芷晴獨得38萬元壓軸大獎 盤點歷屆獎勵 最誇金額接近200萬
聲2歌聲賀台慶｜小花粵曲變東華？
《 聲夢傳奇2 》一班學員又有新搞作喇！江廷慧Vivian曾經喺團戰演唱《 月牙灣 》，加入咗粵曲元素驚艷開場，今次Vivian嘅家姐 – 江廷燕Tanya就特別加盟，教趙小婷Pamela、黃洛妍Janees唱粵曲！
Pamela同Janees擔任花旦，咁Vivian會扮咩角色呢？
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略