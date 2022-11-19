萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt

萬千星輝賀台慶2022 ｜ 一文重溫無綫台慶歌舞表演 搞完笑玩催淚！

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《 萬千星輝賀台慶2022 》TVB 55周年台慶 ，咁大件事梗係要俾啲好嘢你睇！一班司儀搶先透露，今年台慶係由10大監製破天荒炮製，全台總動員！有魔術表演、台慶趣劇、《 香港小姐再競選 》決出最後冠軍！《 聲生不息 》會再現？！《 聲夢傳奇 》（第一季）畢業生仲要玩穿越？《 唔玩唔知有獎攞 》台慶版，觀眾又有更大著數？！仲有咩勁嘢好睇？

TVBuddy唔止一隻！熱播劇眾星歌舞大匯演

今年獲好評的劇集《痞子殿下》、《下流上車族》、《超能使者》一眾主角聯手拍攝台慶開幕歌舞，連同兩個可愛TVBUDDY，場面香艷又攪笑。他們都笑說秋天穿古裝，相比夏天時真是太幸福，麥美恩開心得穿上絲襪露出長腿大派福利！（參演藝人：陳展鵬、陳山聰、張振朗、何廣沛、賴慰玲、劉穎鏇、郭子豪、方紹聰、李俊華、葉靖儀、林俊其、吳兆麟、胡敏芝、伍韻婷、陳瀅、周嘉洛、王灝兒、朱敏瀚、麥美恩、利穎怡、陳詩欣、呂靜文、林俊其、吳兆麟、陳國麟、葉靖儀、胡美貽、陳若思、伍韻婷、陳嘉俊、曹銦玲、葉進康、黃頌明、黃子桐、湯之欣、周百恩、林子善、馮素波 等）

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 《痞子殿下》一班演員都有份一齊跳
《痞子殿下》一班演員都有份一齊跳（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 劉穎鏇穿短褲玩打鬥戲，超有睇頭！
劉穎鏇穿短褲玩打鬥戲，超有睇頭！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 全台藝人上上下下一起跳舞賀台慶
全台藝人上上下下一起跳舞賀台慶（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

聲生不息福祿壽

今年特別有阮兆祥、李思捷及王祖藍三人組成的福祿壽擔任表演嘉賓之一，時隔5年重臨台慶舞台。今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》，務求神還原《聲生不息》經典場面，阮兆祥飾演炎命祥証歌舞連場之餘，仲有扮鬼扮馬扮嘢環節。首次與福祿壽同台的炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」

《聲生不息福祿壽》環節由人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特合唱《初戀》打頭陣。阮兆祥接著模仿炎明熹，以「炎命祥」身份同炎明熹著到一木一昂唱《心淡》，網民都笑指阮兆祥模仿炎明熹的造型非常驚嚇！雖然今次福祿壽事前話會合體賀台慶，可是身處大陸的王祖藍，並沒有現身台慶，透過特技令「福祿壽」合體！

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 《聲生不息福祿壽》環節由人氣王炎明熹Gigi）、曾比特合唱《初戀》打頭陣。
《聲生不息福祿壽》環節由人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特合唱《初戀》打頭陣。（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 網民都話炎明熹的造型似「小甜甜」
網民都話炎明熹的造型似「小甜甜」（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 李思捷今次冇扮四大天王，扮林子祥同李健
李思捷今次冇扮四大天王，扮林子祥同李健，俾網民嫌棄冇特色（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 李思捷扮林子祥同Mike一起唱《單車》
李思捷扮林子祥同Mike一起唱《單車》（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 身處大陸的王祖藍，並沒有現身台慶，透過特技令「福祿壽」合體。
身處大陸的王祖藍，並沒有現身台慶，透過特技令「福祿壽」合體。（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 王祖藍現在內地，未能親身到現場賀台慶！
王祖藍現在內地，未能親身到現場賀台慶！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 搵埋老婆李亞男一起扮鬼扮馬！
搵埋老婆李亞男一起扮鬼扮馬！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 炎命祥嘅打扮嚇死網民！
炎命祥嘅打扮嚇死網民！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 兩個又真係幾似！
兩個又真係幾似！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

Beauty and the Beat 熱捧港姐一次睇晒 「三太」透視裝出場

一眾香港小姐等亦都參與排練錄影，喺古裝街勁歌熱舞，其中唔少女藝人都要著住高踭鞋跳舞！一班香港小姐係場內都出盡力跳舞，波濤洶湧，令網民紛紛叫好！其中《愛回家》「三太」樊亦敏穿黑絲透視裝登場，嚇窒一班網民！

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 波濤洶湧，大家都好大膽！
波濤洶湧，大家都好大膽！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 好性感喔！
好性感喔！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 《愛回家》「三太」樊亦敏穿黑絲透視裝登場，肥膏盡現
《愛回家》「三太」樊亦敏穿黑絲透視裝登場，肥膏盡現（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

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香港小姐再競選何沛珈奪冠

至於早前已經宣佈三甲名單嘅《香港小姐再競選》佳麗，將會喺台慶當晚表演，再於現場宣佈冠亞季軍名次。李芷晴在接受司儀訪問的時候，竟然講錯阿姐做Do 姐，場面變得勁尷尬！最後由何沛珈（2020港姐五強）拿第一、 李芷晴（2018港姐五強）第二，陳懿德（2021港姐12強）拿第三。

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 陳懿德2021港姐12強）拿第三！
陳懿德（2021港姐12強）拿第三！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 李芷晴2018港姐五強）就第二
李芷晴（2018港姐五強）就第二 （圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 何沛珈2020港姐五強）拿第一
何沛珈（2020港姐五強）拿第一（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

台慶趣劇《一封信》：阿Bob狂噴奶！

每年都會有即場爆肚的「台慶趣劇」，今年會係關於乜嘢？原來今年係玩「噴奶」，今年短劇有林盛斌阿Bob、錢嘉樂、胡峰同陳嘉慧出演，短劇講阿Bob要飲奶拍廣告，因為陳嘉慧不斷NG，所以阿Bob不斷飲奶，飲到噴曬奶，笑爆全場！

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 阿Bob飲到噴曬奶！
阿Bob飲到噴曬奶！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 最後一杯奶超大杯，大杯到阿Bob都無力笑
最後一杯奶超大杯，大杯到阿Bob都無力笑（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 但阿Bob依然成杯飲曬，錢嘉樂睇得超肉緊！
但阿Bob依然成杯飲曬，錢嘉樂睇得超肉緊！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

街頭魔法走上舞台 高海寧續約有表演、孖陳自瑤變魔術：

魔術師甄澤權聯同高海寧、陳自瑤及邵初組魔術團獻技表演，甄澤權今次表演嘅魔術難度非常高。 陳自瑤笑言齋係研究魔術道具已經睇咗好耐，相信到時表演更加刺激同驚險。陳自瑤同蔣家旻都分別穿上短裙，訓身演出！

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 蔣家旻穿上粉色短裙好性感！
蔣家旻穿上粉色短裙好性感！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 陳自瑤訓身表演！
陳自瑤訓身表演！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt
（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 高Ling就反而包到實
高Ling就反而包到實（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

三代藝員又唱又跳 網民：好尷尬

三代藝員為台慶演出綵排，帶出《中年好聲音》，視帝譚俊彥仲會親自彈結他，阿Moon與江嘉敏又唱又跳仲會Rap，林秀怡更加好感觸咁話入無綫14年後首次為TVB台慶演出。

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 一班綠葉演員出曬嚟，但網民都唔太buy，覺得場面尷尬
一班綠葉演員出曬嚟，但網民都唔太buy，覺得場面尷尬（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 譚俊彥彈吉他彈得超用心
譚俊彥彈吉他彈得超用心（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

薛家燕梅小惠《皆大歡喜》復刻遇上《聲夢傳奇》&《愛回家》唱遊SITCOM「元宇宙」

TVB有咁多經典處境喜劇，今次《 聲夢傳奇 》首季畢業生就要大玩穿越！一班《聲夢傳奇》的成員們從《 香港81 》玩到《 愛回家之開心速遞 》，唱遍TVB處境劇嘅主題曲！薛家燕和梅小惠都有拍片支持添！

《香港81》牛頭角順嫂陳積驚喜現身

現年86歲的梁葆貞已經移居加拿大多年，今日較早前已經出現於紅地毯部分，由李成昌陪同下步入TVB。在介紹處境劇時由李成昌陪同下出現在舞台上，梁葆貞因為已經年紀漸大走得不穩，所以出場時需由李成昌扶。同場還有已經很久沒有出現幕前的陳積顏國樑，現年73歲的顏國樑最近12年已經鮮有出現在螢幕，顏國樑一出聲便令人擔心，因為他的聲音變得沙啞，令人懷疑他身體出現問題。

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 現年86歲的梁葆貞
現年86歲的梁葆貞（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 現年73歲的顏國樑
現年73歲的顏國樑（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 一班《聲夢傳奇》的成員一起唱歌跳舞
一班《聲夢傳奇》的成員一起唱歌跳舞（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 薛家燕打頭炮大講當年《皆大歡喜》有幾厲害！
薛家燕打頭炮大講當年《皆大歡喜》有幾厲害！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 梅小慧都有份拍片支持
梅小惠都有份拍片支持（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

「盛舞最強」郭富城勁爆登場！

星級編舞Sunny Wong嘅最強舞台陣型，當然唔少得舞台王者！今次台慶將會有「天王」郭富城 ，率領超過50位專業舞蹈藝員，勁爆壓軸登場！勁歌熱舞向舞者致敬！今年已經57歲的郭富城唱足3首歌，又跳又唱，睇到全場藝人都熱血沸騰！一班網民都紛紛留言大讚郭富城果然寶刀未老，不愧為四大天王！

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 又跳又唱超落力！
又跳又唱超落力！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 網民都大讚郭富城果然係舞台王者
網民都大讚郭富城果然係舞台王者（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）

郭富城在早前受訪，被問到會否現身台慶，佢咁回應： 「我聽到消息話今年台慶有當年我嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋！」 佢又認真表示，一個電視台能夠在55年間陪住大家成長，自己覺得好有意義：「我亦都係TVB出嚟，我個心其實好感動。」

《 唔玩唔知有獎攞 》台慶版 汪阿姐奪走電動車終極大獎

去年港姐李芷晴於台慶奪獎，開心得獎加上激凸34C上圍被麥美恩肉緊祝賀，成為熱鬧話題，今年有網民重提這幕深刻場面，成功召喚麥美恩留言表示識做，仲問大家今年想邊個得獎！今年就由汪阿姐取得大獎，開走電動車，被網民封為「汪阿車」。至於「台慶大利是」分別價值30萬、15萬及10萬的大獎就由藝人麥皓兒、趙碧渝和蔡潔三人奪得。

萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 汪阿姐奪得價值28.8萬電動車和港幣10萬的現金獎！
汪阿姐奪得價值28.8萬電動車和港幣10萬的現金獎！（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖）
萬千星輝賀台慶2022 司儀 歌舞 TVBuddy狂想曲 plt 麥美恩親自回應，仲問大家今年想邊個得獎！
麥美恩親自回應，仲問大家今年想邊個得獎！（圖片來源：網絡截圖）

重溫：李芷晴獨得38萬元壓軸大獎 盤點歷屆獎勵 最誇金額接近200萬

聲2歌聲賀台慶｜小花粵曲變東華？

《 聲夢傳奇2 》一班學員又有新搞作喇！江廷慧Vivian曾經喺團戰演唱《 月牙灣 》，加入咗粵曲元素驚艷開場，今次Vivian嘅家姐 – 江廷燕Tanya就特別加盟，教趙小婷Pamela、黃洛妍Janees唱粵曲！

Pamela同Janees擔任花旦，咁Vivian會扮咩角色呢？

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：TVB 娛樂新聞台、TVB《萬千星輝賀台慶2022 》截圖

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