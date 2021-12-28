萬千星輝賀台慶2021｜佘詩曼秘密返港勢撐台慶 歷屆6位雙料視帝后逐個捉

萬千星輝賀台慶2021｜將於明年1月2日舉行，並公布了各項提名的十強名單，鍾嘉欣不負眾望，憑《星空下的仁醫》成功打入十大「最佳女主角」，對於專程由加拿大返港，被指拎硬「視后」，而每年頒獎嘉賓亦甚令人期待，北上發展多年、紅透半邊天的雙料視后佘詩曼近日亦秘密回港，有傳她應老死兼無綫總經理曾志偉邀請，將現身撐台慶！