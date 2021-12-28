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萬千星輝賀台慶2021｜佘詩曼秘密返港勢撐台慶 歷屆6位雙料視帝后逐個捉

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撰文：東方新地

萬千星輝賀台慶2021｜將於明年1月2日舉行，並公布了各項提名的十強名單，鍾嘉欣不負眾望，憑《星空下的仁醫》成功打入十大「最佳女主角」，對於專程由加拿大返港，被指拎硬「視后」，而每年頒獎嘉賓亦甚令人期待，北上發展多年、紅透半邊天的雙料視后佘詩曼近日亦秘密回港，有傳她應老死兼無綫總經理曾志偉邀請，將現身撐台慶！

撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected][email protected]_sheh、[email protected]

佘詩曼雖然拼博多年但keep得甚好，完全睇唔出已經46歲。（圖片來源：ig@charmaine_sheh）
佘詩曼雖然拼博多年但keep得甚好，完全睇唔出已經46歲。（圖片來源：[email protected]_sheh）

萬千星輝賀台慶2021 曾志偉親自打人情牌

繼11月舉行的《萬千星輝賀台慶》收視報捷，取得平均24.7點、最高27.8點，超逾243萬觀眾曾收看的成績，獲無綫高層曾志偉大讚，對即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》更加落力，傳為增加新鮮感，今年頒獎禮頭炮仿效香港電影金像獎，除了到時會提供靚靚場刊，更已召喚獎項的五強候選藝員，返TVB拍攝華麗宣傳照，曾志偉更親自打人情牌邀約猛人頒獎嘉賓，其中一位盛傳將出席撐台慶的，為北上搵食多年的雙料視后佘詩曼！

約一周前，「七魔女」預早賀聖誕，當時獨欠佘詩曼，似乎仍在隔離。（圖片來源：ig@tobyleungchingki）
約一周前，「七魔女」預早賀聖誕，當時獨欠佘詩曼，似乎仍在隔離。（圖片來源：[email protected]
六魔女盛裝賀聖誕，周家蔚更@佘詩曼話好掛住佢。（圖片來源：janetchowkawai）
六魔女盛裝賀聖誕，周家蔚更@佘詩曼話好掛住佢。（圖片來源：janetchowkawai
相隔數天，佘詩曼現身啦！更約埋曾志偉、文頌嫻、鍾麗淇和湯盈盈等過節狂歡。（圖片來源：ig@janetchowkawai）
相隔數天，佘詩曼現身啦！更約埋曾志偉、文頌嫻、鍾麗淇和湯盈盈等過節狂歡。（圖片來源：[email protected]
janetchowkawai）

佘詩曼最猛「11料視后」

佘詩曼於2011年離巢無綫拒再做親生女，轉戰內地掘金，紅透內地，2006年阿佘已憑《鳳凰四重奏》一人分飾四角成為史上首位雙料視后，後在《使徒行者》演出叫好叫座，憑角色「釘姐」獲得不少獎項，分別在《星和無綫電視大獎2014》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》及《萬千星輝頒獎典禮2014》三個頒獎禮再成雙料視后，總共憑「釘姐」一角贏了達11個獎項，成為了香港史上唯一一個「11料視后」！佘詩曼攻內地市場，早前已事先張揚會返港撐好友梁思浩回巢TVB第一波靈異節目，如今較啱時間返港，當台慶頒獎嘉賓成數極高。

圖片來源：TVB
戲中阿佘演技大爆發，一人分演四角「魏瑜鳳、汪子君、白慧珍、戴思嘉」，盡顯功架！(圖片來源：TVB)
圖片來源：TVB
2014年，阿佘以《使徒行者》中飾演的「釘姐」丁小嘉一角，再次榮獲最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」殊榮，成兩屆雙料視后，簡直是威到盡啊！也難怪阿佘返大陸發展一樣可以大紅大紫，一齣《延禧攻略》就更是完全展現阿佘精湛的演技！(圖片來源：TVB）

歷屆其他五位雙料視帝視后逐個捉

1）胡杏兒

胡杏兒2011年憑住飾演《萬凰之王》中的孝慎成皇后佟佳·沅宛和《怒火街頭》中的王思苦，分別奪得「最佳女主角」同「我最喜愛的電視女角色」，躍升成為雙料視后。

圖片來源：TVB
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胡杏兒成為視后後，嫁人結婚並成為三子之母，奮力賺人仔養家。（圖片來源：ig@myoliemyolie）
胡杏兒成為視后後，嫁人結婚並成為三子之母，奮力賺人仔養家。（圖片來源：[email protected]

2）田蕊妮

2013年，阿田憑藉《巨輪》中飾演的中飾演「倀雞英」姚文英一角，性格潑辣，非常入屋，也因此勇奪「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」兩個大獎，成為雙料視后！

田蕊妮憑潑辣「倀雞英」奪雙料視后。（圖片來源：TVB片段截圖）
田蕊妮憑潑辣「倀雞英」奪雙料視后。（圖片來源：TVB片段截圖）
田蕊妮離巢無綫後，體驗幕後監製《在觀塘下體現愛的故事》，早前更赴台會合老公杜汶澤過節。（圖片來源：ig@tinyuilee）
田蕊妮離巢無綫後，體驗幕後監製《在觀塘下體現愛的故事》，早前更赴台會合老公杜汶澤過節。（圖片來源：[email protected]

雙料視帝

1）陳豪

講起陳豪大家可能除了會想起咖啡和在《帝女花》中識講「同朕check下」的崇禎皇帝，當然還有2007年《溏心風暴》入面暗戀常在心的「得得地」唐至安。也因為「得得地」一角，陳豪首奪「最佳男主角」、「我最喜愛的電視男角色」。

圖片來源：TVB
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萬千星輝賀台慶2021｜佘詩曼秘密返港勢撐台慶 歷屆6位雙料視帝后逐個捉

2）黎耀祥

有由名你叫「視帝祥」，雙料視帝當然有他都份。雖然演藝生涯有不少時間飾演綠葉角色，但黎耀祥的故事告訴大家什麼叫皇天不負苦心人，現已成為三屆視帝。

圖片來源：TVB
圖片來源：TVB
圖片來源：黎耀祥微博
圖片來源：黎耀祥微博

就在2009年，黎耀祥憑藉《巾幗梟雄》「柴九」一角勇奪「最佳男主角」同「我最喜愛的電視男角色」，成為雙料視帝，至此演藝生涯一帆風順！

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3）鄭嘉穎

「218五個0」大家發開口夢都背得出來，不過除了「叫雞」之外，鄭嘉穎也做過雙料視帝！2011年，鄭嘉穎憑著《怒火街頭》中那個形象邋遢的「Law霸」羅力亞，一舉拿下「「最佳男主角」、「我最喜愛的電視男角色」、「tvb.com微博人氣大獎」，成為雙料視帝。最近他和陳凱琳之餘，還榮升老豆，真是雙喜臨門！

《怒火街頭》劇照
《怒火街頭》劇照
《怒火街頭》劇照
《怒火街頭》劇照

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