萬千星輝賀台慶2021｜佘詩曼秘密返港勢撐台慶 歷屆6位雙料視帝后逐個捉
撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]、[email protected]_sheh、[email protected]
萬千星輝賀台慶2021 曾志偉親自打人情牌
繼11月舉行的《萬千星輝賀台慶》收視報捷，取得平均24.7點、最高27.8點，超逾243萬觀眾曾收看的成績，獲無綫高層曾志偉大讚，對即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》更加落力，傳為增加新鮮感，今年頒獎禮頭炮仿效香港電影金像獎，除了到時會提供靚靚場刊，更已召喚獎項的五強候選藝員，返TVB拍攝華麗宣傳照，曾志偉更親自打人情牌邀約猛人頒獎嘉賓，其中一位盛傳將出席撐台慶的，為北上搵食多年的雙料視后佘詩曼！
佘詩曼最猛「11料視后」
佘詩曼於2011年離巢無綫拒再做親生女，轉戰內地掘金，紅透內地，2006年阿佘已憑《鳳凰四重奏》一人分飾四角成為史上首位雙料視后，後在《使徒行者》演出叫好叫座，憑角色「釘姐」獲得不少獎項，分別在《星和無綫電視大獎2014》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》及《萬千星輝頒獎典禮2014》三個頒獎禮再成雙料視后，總共憑「釘姐」一角贏了達11個獎項，成為了香港史上唯一一個「11料視后」！佘詩曼攻內地市場，早前已事先張揚會返港撐好友梁思浩回巢TVB第一波靈異節目，如今較啱時間返港，當台慶頒獎嘉賓成數極高。
歷屆其他五位雙料視帝視后逐個捉
1）胡杏兒
胡杏兒2011年憑住飾演《萬凰之王》中的孝慎成皇后佟佳·沅宛和《怒火街頭》中的王思苦，分別奪得「最佳女主角」同「我最喜愛的電視女角色」，躍升成為雙料視后。
2）田蕊妮
2013年，阿田憑藉《巨輪》中飾演的中飾演「倀雞英」姚文英一角，性格潑辣，非常入屋，也因此勇奪「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」兩個大獎，成為雙料視后！
雙料視帝
1）陳豪
講起陳豪大家可能除了會想起咖啡和在《帝女花》中識講「同朕check下」的崇禎皇帝，當然還有2007年《溏心風暴》入面暗戀常在心的「得得地」唐至安。也因為「得得地」一角，陳豪首奪「最佳男主角」、「我最喜愛的電視男角色」。
2）黎耀祥
有由名你叫「視帝祥」，雙料視帝當然有他都份。雖然演藝生涯有不少時間飾演綠葉角色，但黎耀祥的故事告訴大家什麼叫皇天不負苦心人，現已成為三屆視帝。
3）鄭嘉穎
「218五個0」大家發開口夢都背得出來，不過除了「叫雞」之外，鄭嘉穎也做過雙料視帝！2011年，鄭嘉穎憑著《怒火街頭》中那個形象邋遢的「Law霸」羅力亞，一舉拿下「「最佳男主角」、「我最喜愛的電視男角色」、「tvb.com微博人氣大獎」，成為雙料視帝。最近他和陳凱琳之餘，還榮升老豆，真是雙喜臨門！