TVB台慶2021｜陳展鵬譚俊彦帶馬戲領班疊羅漢 曾志偉戴眼鏡坐頭排睇騷
無綫電視慶祝邁向55周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，於今晚（19日）假電視廣播城隆重舉行，逾150位藝員及50位歌手將分為藝員隊及歌星隊對壘，各出奇謀施展渾身解數進行連場激鬥，競逐總值55萬元之理財存款及千足黃金。
文：東方新地｜圖：TVB截圖
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《萬千星輝賀台慶》延續傳奇
以「延續傳奇」為主題，大會司儀由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗及宋宛穎携手擔任，亮燈儀式由電視廣播有限公司主席許濤先生主持，為台慶夜揭開序幕。配合今年台慶口號「TVB邁向55周年「攜手創無限」，全台台前幕後上下一心，發揮潛能，齊心一同創造無限，向數碼化娛樂平台進發，繼續為廣大觀眾帶來無盡娛樂資訊，延續電視傳奇。
表演分歌星同藝員隊
鄭裕玲（Do姐）擔任藝員隊隊長，率領藝員隊奮力表演奪標，歌星隊則由汪明荃（阿姐）領軍，帶領眾歌手落力獻唱演出，兩隊將會進行三輪比併，並由陳百祥（叻哥）擔當公證人，為台慶帶來連場大型歌舞匯演、Band Sound、花式體操、手舞、疊羅漢等精彩演出，又會於由李思捷主持的問答遊戲環節一決高下，爭取終極大獎的出線機會。至於台慶終極大獎得主可獨得由「上海商業銀行」送出慧通理財存款及黃金10襾總值港幣38萬。而曾志偉今年終於都打破慣例，唔需要再做司儀，坐定定喺頭排睇騷。
首輪表演似足馬戲團
在開幕有陳豪打住鼓咁揭開台慶序幕之後，率先有由陳展鵬以及譚俊彦帶領的藝員團帶來一Part手舞、花式體操。雖然譚俊彦的舞功就認真麻麻，但勝在有周家洛和丁子朗搭夠。至於在體操方面，一眾藝員不斷做出「女上男下」的花式姿勢，又不時將一眾小花拋高再接，真係幾似馬戲表演。到最後再嚟挑戰咗一個7層疊羅漢，相當震撼！