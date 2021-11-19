TVB台慶2021｜陳展鵬譚俊彦帶馬戲領班疊羅漢 曾志偉戴眼鏡坐頭排睇騷

無綫電視慶祝邁向55周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，於今晚（19日）假電視廣播城隆重舉行，逾150位藝員及50位歌手將分為藝員隊及歌星隊對壘，各出奇謀施展渾身解數進行連場激鬥，競逐總值55萬元之理財存款及千足黃金。

文：東方新地｜圖：TVB截圖