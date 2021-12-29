萬千星輝賀台慶2021｜紅地毯之場刊前哨戰 李佳芯贏晒 胡鴻鈞盡展完美側面

《萬千星輝頒獎典禮2021》1月2號晚就會舉行，日前16個獎項已經公佈五強名單，而今年無綫搞搞新意思，安排各獎項五強候選人盛裝拍攝場刊，性感裸背的李佳芯艷壓全場！
撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台圖片、無綫官方網站截圖
萬千星輝賀台慶2021 首年增設場刊
繼11月舉行的《萬千星輝賀台慶》收視報捷，取得平均24.7點、最高27.8點，超逾243萬觀眾曾收看的成績，獲無綫高層曾志偉大讚，對即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》更加落力，為增加新鮮感，今年頒獎禮頭炮仿效香港電影金像獎，到時會提供靚靚場刊，更已召喚獎項的五強候選藝員，日前返TVB拍攝華麗宣傳照。
最佳男主角五強 鄭嘉穎冇影
日前無綫分批召集一眾獎項五強候選人，華服上身拍攝台慶頒獎禮當晚派發的場刊，先睇睇視帝五強的拍攝情況，獨欠鄭嘉穎。
最佳女主角五強 李佳芯索爆成性感擔當
除了特別由加拿大返港搶獎的大熱鍾嘉欣，其他視后四強都有在影片現真身，憑《智能愛人》阿寶彈出的李佳芯屬場刊女角的顏值性感擔當，講靚真係由頭帶到尾！
最受歡迎電視男角色五強 專攻胡鴻鈞完美側面
男角色五強候選人拍場刊型仔相，其中古靈精怪的周嘉洛和陸永，拍照時繼續冇厘正經，而黑馬之一胡鴻鈞chok出個未來，影片中可見攝影師狂攻他的完美側面。
最受歡迎電視女角色五強 姜麗文惡鬥四女一
姜麗文三料入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」、「最受歡迎電視女角色」及「飛躍進步女藝員」，拍攝場刊時盡顯興奮之情，更坦言老竇Paul哥(秦沛)比她更開心！而其他女角色獎候選一，影片未見滕麗名現身，估計開劇中。
最佳男、女配角候選 未見大熱陳自瑤
最佳男女配候選人中，今年甚為突出的大熱陳自瑤，未知是否因忙開工而當日未有現身，而呼聲甚高的小花何依婷雖然包到上腳，但窄身晚裝亦突顯均勻身材。
拍攝場刊片段：