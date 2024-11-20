萬千星輝賀台慶2024｜劉美君唱《最後一夜》賀TVB生日 網民：攞景定贈慶？
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下月即將「登六」的劉美君在11月19號晚TVB《萬千星輝賀台慶2024》上亮相，不過她獻唱的歌曲《最後一夜》就引起網民熱議，仲話諗起周柏豪同鄭融！
萬千星輝賀台慶2024目錄
萬千星輝賀台慶2024｜劉美君重返TVB獻唱經典金曲
已經有一段時間未在香港螢幕上亮相的劉美君，今次現身TVB《萬千星輝賀台慶2024》，在「聲夢好聲音」環節中帶領一眾「中年」和「聲夢」學員，演唱了她的經典金曲《愛是無涯》和《最後一夜》，其中《最後一夜》中的歌詞︰「最後這一晚就快消逝，以後未來是個謎……無論有沒有將來，Let me hold you one more night～」引起網民熱議。
不少網民都話諗起2021年周柏豪和鄭融上《萬眾同心公益金》合唱《一事無成》為失業家庭打氣一事，笑問：「攞景定贈慶？」、「人哋生日唱《最後一夜》仲唔驚喜」、「真係來贈慶？」、「好大吉利是喎」、「邊個決定round down先係一個謎」、「同結婚唱分飛燕異曲同工」、「最後一夜慶祝TVB 57周年完美結局？」、「識玩」、「唔唱呢首，唔通唱Jay 歡場裏無真心咩」等。
劉美君台慶｜中年、聲夢學員多語言演唱
當晚的表演不僅有劉美君的精彩演出，還包括了多位新生代歌手的多語言演繹。古淖文German、周吉佩、張馳豪Aska、何晉樂Rock等人分別用日文和中文演唱了《愛的故事上集》。彭家賢Zayden和冼靖峰Archie也用日文和中文合唱了《衝動點唱》，而顏志恆Benson、譚輝智、劉威煌、陳俞霏則用泰文和中文演繹了《失戀》。
劉美君台慶｜劉美君分享最新近況
劉美君表示，雖然已經很久沒有回到TVB，但這次回來感覺非常熟悉。她透露是因為志偉的邀請，她才決定參與這次的台慶：「我下月60喇，覺得咁樣幾代一齊好warm。」劉美君在接受訪問時表示，她一直保持健康的祕訣是持續運動，並在鏡頭前展示了她保持健康的成果。
圖片來源：TVB