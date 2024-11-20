萬千星輝賀台慶2024｜一文看清7大災難級造型 2大視帝齊炒車
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《萬千星輝賀台慶2024》在昨晚（19日）圓滿結束，每位出席藝人都著到靚一靚，隆重其事。不過就有部分藝人造型太過誇張被網民狠批，以下就為大家盤點TVB台慶夜中清7大災難級造型….
萬千星輝賀台慶2024目錄
台慶2024炒車造型｜1. 袁偉豪晚裝被笑似barcode
袁偉豪昨日在行紅地毯時伙拍蔡潔一起出場，蔡潔就以一身白色半透碎花貼身裙登場，夠曬美麗動人；而在旁的袁偉豪就身穿一身黑白間條恤衫出場，不少網民都笑指袁偉豪身上恤衫似barcode…
台慶2024炒車造型｜2. 邵初中門大開冇睇頭
憑《2021香港小姐競選》季軍入行的30歲邵初，昨晚就同《愛回家》一班演員齊齊入場。邵初上半身光以兩條黑色帶遮擋重要部位，中門大開，睇到網民都嚇一跳：「邵初咩事啊」、「好似拍3級片， 咁樣出電視得唔得架」、「咁博呀，但唔靚呢」等。
台慶2024炒車造型｜3. 聲夢2亞軍低俗谷胸
《聲夢傳奇2》亞軍出身的黃洛妍一直為有料之人，今次在台慶夜也非常大方，身穿超級大Deep V晚裝登場，不過網民就認為黃洛妍谷胸谷得太刻意，低俗之餘又零美感。
台慶2024炒車造型｜4. 冼靖峰A字膊零美感
冼靖峰穿上黑色西裝，不過兩邊假膊就長得超誇張，時不時擋到身邊的張馳豪。網民都表示不理解為何冼靖峰可以憑「A字膊」成功獲得「紅地毯最佳甫士獎」。
台慶2024炒車造型｜5. 丁子朗妝容都大炒車
丁子朗近年經常被狠批「油膩」，昨晚丁子朗就以一身黑色西裝登場，不過頸上就纏上一條類似黑色的絲帶配飾，網民都話佢無論妝容都夠曬娘！
台慶2024炒車造型｜6. 陳展鵬粉色西裝亞視味濃
視帝陳展鵬在行紅地毯時服裝正正常常，但一到「Catwalk環節」時服裝就大炒車，上半身真空再加粉色西裝，被網民狠批亞視味濃！
台慶2024炒車造型｜7. 陳山聰大舊膠撞親蘇永康
至於另一視帝陳山聰就帶住一大舊膠行出場，動作大大的陳山聰更一度唔小心撞親蘇永康，非常牙煙！
圖片來源：TVB