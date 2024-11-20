萬千星輝賀台慶2024｜江嘉敏扮「四朵金花」沈殿霞疑嬲爆 1舉動驚呆3小花
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鄺潔楹、羅毓儀、林凱恩及江嘉敏昨晚（11月19日）在《萬千星輝賀台慶2024》中，一同扮演「新四朵金花」演出，不過江嘉敏行紅地毯時的1個舉動，卻引起網民關注！
萬千星輝賀台慶2024｜江嘉敏 扮演「四朵金花」沈殿霞
當年「四朵金花」的成員有「肥姐」沈殿霞、汪明荃、王愛明及張德蘭（原名張圓圓），睇翻台慶夜四女的演出，最明顯睇得出扮邊個的是江嘉敏，因為她臉上戴著一副黑框眼鏡，明顯是在扮演沈殿霞。不過前一日鄺潔楹接受訪問時，曾表示冇講明過各自扮邊個，只透露江嘉敏因眼有事而缺席了綵排，只是獨自在家排練，而羅毓儀則笑指由誰扮演哪朵金花，要交由觀眾投票決定。
萬千星輝賀台慶2024｜江嘉敏紅地毯撇甩3小花快步閃走
未知是否因為要扮演最重磅的沈殿霞令江嘉敏嬲爆，在行紅地毯時，她疑似變成「獨家村」，不但未有拖住同行的3位小花現身，並且只有拍照時和她們站在一起，無論進場或離場，她都未有理會其他小花，只顧著自己快步走人，令三女都望著她的背影，笑得頗為尷尬。
萬千星輝賀台慶2024｜江嘉敏變長髮狂騷事業線
今次台慶江嘉敏穿著白色吊帶低胸禮服，正面睇落唔算震撼，但側身出鏡時畫面就視覺效果十足，完全撼贏身邊3位小花！事實上近月來江嘉敏留回長髮，女人味返晒嚟，她更透露為參加馬拉松每日都有練跑，前前後後瘦咗十幾磅，回復最Fit狀態的她近期亦狂影靚相，大騷事業線！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]、IG@kaman_kong