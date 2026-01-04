TVB台慶紅地毯2025｜一文看清各大災難造型！戴祖儀下半身「真失蹤」
頒獎禮2025炒車造型｜關嘉敏白色透視套裝似頸箍
關嘉敏今晚選擇全身白色透視套裝現身台慶，她解釋今天特登著褲是因為本身性格男仔頭，想走型格造型路線。不過這套造型卻未能獲得網民認同，特別是頭上的帽子被批評太過誇張搶眼，而圍巾的設計更被網民形容「似頸箍多過圍巾」，整體造型被指缺乏美感和協調性。
頒獎禮2025炒車造型｜吳若希油膩髮型似洗頭未乾
吳若希今晚身穿黑色晚裝，服裝本身沒有太大問題，但髮型卻成為全晚最大敗筆。她的頭髮看起來異常油膩，質感極差，網民紛紛留言表示「似洗頭未乾」、「好油膩好核突」。有網民更直接批評「個頭好似幾日無洗咁」、「造型師係咪想害佢」，認為這個髮型完全拖累了整體造型效果，令原本優雅的黑色晚裝失色不少。
頒獎禮2025炒車造型｜蔡潔老土剪裁配髮型顯老態
有「翻版Ali」之稱的蔡潔同樣選擇黑色晚裝，但剪裁明顯老土過時，完全無法突出她的身材優勢。配合同樣失敗的髮型設計，整個人看起來比實際年齡老了不少。網民對她的造型反應相當負面，紛紛留言「成個Feel好老」、「件衫好似阿婆著」、「髮型同衫都唔襯」。有網民更表示「佢明明後生靚女，點解要扮到咁老成」。
頒獎禮2025炒車造型｜丁子朗黑色手套造型突兀
與蔡潔一同出場的丁子朗身穿黑色西裝，整體造型本來中規中矩，但一雙黑色手套卻成為全場焦點。這個配搭選擇令網民感到非常突兀，紛紛質疑「點解要戴手套」、「好似要去做手術咁」、「個造型好詭異」，認為這個細節完全破壞了整體西裝的正式感，顯得格格不入。
頒獎禮2025炒車造型｜戴祖儀下半身失蹤造型網民直呼太誇張
戴祖儀今晚的造型可謂全場最具爭議性，她身穿黑色Deep V西裝外套，下身卻只穿上蕾絲絲襪，完全沒有穿褲或裙，形成強烈視覺衝擊。雖然她本人對這套造型相當有自信，但網民反應極為負面，紛紛留言「下半身真失蹤」、「唔記得著褲」、「太過火啦」。有網民更直言「好不協調」、「睇到好尷尬」，認為這種造型完全不適合在正式場合出現，質疑「造型師係咪想整蠱佢」。
頒獎禮2025炒車造型｜林子善墨鏡撞樣湯令山
林子善今晚以一身黑色絨毛服裝登場，但最為突出的卻是他的墨鏡造型。加上他的髮型設計，整體造型竟然與Gareth T湯令山極為相似，網民紛紛表示二人「撞樣」！
頒獎禮2025炒車造型｜聲秀冠軍Ryan紅黃褲被指似血跡
聲秀冠軍馮熙燮（Ryan）今晚與一班聲秀參加者一起出席，雖然上身造型正常，但下身的紅黃色褲子就非常搶鏡。網民見到後立即有反應，有人留言「條褲好似血跡」、「個顏色好恐怖」，更有網民直言「上身幾正常，下身就災難」，認為這個配色選擇完全是敗筆，破壞了整體造型效果。