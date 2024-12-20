萬千星輝頒獎典禮2024十強名單 黑色月光佔多項提名 楊茜堯阮浩棕成奪獎大熱
萬千星輝頒獎典禮2024十強名單 黑色月光佔多項提名 楊茜堯阮浩棕成奪獎大熱目錄
「飛躍進步男藝員」提名名單
1.陳浚霆 （愛‧回家之開心速遞、一個香港‧十種玩法 過節篇）
2.周吉佩 （龍舞雲祥年初一、校園好聲音 – 唱響中國、濠玩夏水禮2024）
3.鄭衍峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
4.張馳豪（反黑英雄、聲夢1+2、剪裁魔法師）
5.孔德賢（本尊就位、2024巴黎奧運、萬眾同心公益金、玩轉澳門更多Fun）
6.林正峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、異空感應、明愛暖萬心、獎門人感謝祭）
7.林景程（妳不是她、逆天奇案2、反黑英雄、黑色月光）
8.冼靖峰（神耆小子、J Music、亞洲超星團、一路繁花）
9.黃庭鋒（妳不是她、奧運智‧識‧玩、2024巴黎奧運、2024英雄聯盟全球總決賽）
10.阮浩棕（廉政行動2024、異空感應、家常便飯爭霸戰）
「飛躍進步女藝員」提名名單
1.陳楨怡（狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師）
2.陳曉華（巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包）
3.陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
4.傅嘉莉（神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI : 倖存者的救贖）
5.何泳芍（開卷、J Sport、2024巴黎奧運、港女野人奇異記）
6.關嘉敏（逆天奇案2、巾幗梟雄之懸崖、福祿壽訓練學院）
7.林秀怡（流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、吃貨橫掃港深珠）
8.羅毓儀（神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、大灣區美味好玩攻略）
9.李旻芳（旁觀者、東張西望、呃錢）
10.戴祖儀（飛常日誌、法證先鋒VI : 倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽）
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「最佳女新人」提名名單
1.陳懿德
2.梁敏巧
3.廖慧儀
4.潘靜文
5.曾文心
「最佳男新人」提名名單
1.周百恩
2.張馳豪
3.廖家爵
4.吳兆麟
5.譚輝智
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「最佳男配角」提名名單
1.朱敏瀚（飛常日誌）
2.張頴康（逆天奇案2）
3.袁偉豪（反黑英雄）
4.林景程（反黑英雄）
5.姜大衞（企業強人）
6.蕭正楠（巾幗梟雄之懸崖）
7.羅天宇（巾幗梟雄之懸崖）
8.何廣沛（黑色月光）
9.馬貫東（黑色月光）
10.阮浩棕（異空感應）
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「最佳女配角」提名名單
1.吳若希（旁觀者）
2.劉穎鏇（飛常日誌）
3.郭柏妍（飛常日誌）
4.高海寧（飛常日誌）
5.劉佩玥（逆天奇案2）
6.傅嘉莉（反黑英雄）
7.王敏奕（法證先鋒VI:倖存者的救贖）
8.陳曉華（巾幗梟雄之懸崖）
9.黃翠如（黑色月光）
10.楊卓娜（黑色月光）
「最佳男主角」提名名單
1.馬國明（飛常日誌）
2.羅子溢（婚後事）
3.陳展鵬（逆天奇案2）
4.鄭則士（神耆小子）
5.張振朗（反黑英雄）
6.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
7.陳豪（企業強人）
8.譚俊彥（企業強人）
9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
10.王浩信（黑色月光）
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「最佳女主角」提名名單
1.蔡思貝（飛常日誌）
2.陳自瑤（婚後事）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
6.張曦雯（企業強人）
7.龔嘉欣（企業強人）
8.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
9.楊茜堯（黑色月光）
10.林夏薇（黑色月光）
「馬來西亞最喜愛TVB女主角」提名名單
1.陳自瑤（婚後事）
2.蔣祖曼（逆天奇案2）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.張曦雯（企業強人）
6.龔嘉欣（企業強人）
7.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
8.楊茜堯（黑色月光）
9.林夏薇（黑色月光）
10.陳曉華（異空感應）
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「馬來西亞最喜愛TVB男主角」提名名單
1.馬國明（飛常日誌）
2.羅子溢（婚後事）
3.陳展鵬（逆天奇案2）
4.蕭正楠（神耆小子）
5.陳山聰（反黑英雄）
6.張振朗（反黑英雄）
7.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
8.陳豪（企業強人）
9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
10.王浩信（黑色月光）
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「馬來西亞最喜愛TVB劇集」提名名單
1.愛‧回家之開心速遞
2.婚後事
3.逆天奇案2
4.反黑英雄
5.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
6.企業強人
7.巾幗梟雄之懸崖
8.廉政行動2024
9.黑色月光
10.異空感應
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「大灣區最喜愛TVB女主角」提名名單
1.蔡思貝（飛常日誌）
2.陳自瑤（婚後事）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
6.張曦雯（企業強人）
7.龔嘉欣（企業強人）
8.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
9.楊茜堯(黑色月光)
10.林夏薇(黑色月光)
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「大灣區最喜愛TVB男主角」提名名單
1.馬國明（飛常日誌）