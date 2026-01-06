萬千星輝頒獎禮2025｜13大女星造型盤點 張曦雯中門大開 劉穎鏇騷23吋螞蟻腰

萬千星輝頒獎典禮2025紅地毯環節絕對是全城焦點，各位女星為了在鏡頭前展現最佳狀態，紛紛穿上精心挑選的戰衣踏上紅地毯。從性感Deep V到優雅公主裙，每位女星都有自己的風格演繹，令觀眾大飽眼福。以下為大家盤點今屆頒獎禮最矚目的女星造型，看看誰能成為當晚最閃亮的焦點！
張曦雯Deep V開到肚臍位
張曦雯今次絕對是紅地毯上的焦點人物，她選擇了Alex Perry設計的黑色晚裝，Deep V領口大膽開到肚臍位置，配合露背設計展現性感魅力。張曦雯當晚角逐最佳女主角獎項，這套造型無疑為她增添不少氣勢，成為全場最具話題性的紅地毯造型之一。
劉穎鏇螞蟻腰搶鏡
何沛珈藍色露臍裝展現性感優雅
何沛珈選擇了藍色露臍裝踏上紅地毯，貼身設計完美勾勒出她的身材曲線。這套造型在性感與優雅之間取得完美平衡，既展現了她的好身材，又不會過於暴露，展現出成熟女性的魅力。藍色調更襯托出她的膚色，整體造型相當搶眼。
陳楨怡黑色摸胸長裙高開衩露美腿
陳楨怡的黑色摸胸長裙造型同樣令人印象深刻，高開衩設計巧妙地展現她的修長美腿。這套造型既有古典優雅的感覺，又帶有現代時尚的元素，黑色更顯得神秘而性感，為她在紅地毯上增添不少魅力。
葉蒨文粉紅公主裙展現少女味
葉蒨文選擇了粉紅色公主裙造型，展現出濃濃的少女味。
Hedy海兒吊帶閃亮長裙上圍吸睛
Hedy海兒的吊帶閃亮長裙造型相當搶眼，閃亮的材質在燈光下更顯奪目。吊帶設計突出了她的上圍線條，整體造型既性感又不失優雅，展現出她的時尚品味和自信魅力。
王敏奕貼身微透閃長裙仙氣十足
王敏奕的貼身微透閃長裙造型展現出仙氣十足的感覺，長腿在微透材質下隱隱約約，增添了神秘感。配合她飄逸的長髮，整個造型既優雅又帶有一絲性感，完美詮釋了現代女性的魅力。
姚焯菲罕有性感上陣黑色晚裝騷美腿
一向以清純形象示人的姚焯菲，今次罕有地選擇性感路線，穿上黑色晚裝展現美腿。這個造型轉變令人眼前一亮，證明了她在演藝路上的成長和蛻變，也展現了她勇於突破自己的一面。
Carmen Ngai倪嘉雯摸胸白色晚裝優雅俏皮
奪得「最佳女新人」獎的Carmen Ngai倪嘉雯，選擇了摸胸白色晚裝出席頒獎禮。這套造型既優雅又帶有俏皮感，白色更襯托出她的純真氣質，與她新人的身份非常配合，展現出新一代女藝人的魅力。
Amber Chan陳若思復古花花裙展現個人風格
Amber Chan陳若思的造型最具個人特色，她選擇了黑色上半身配粉紅色花花裙的連身裙，復古味濃厚。這套造型展現了她獨特的時尚品味，在眾多性感造型中別樹一幟，證明了個人風格的重要性。
莊子璇白色長裙少女味濃