萬千星輝頒獎禮2025｜13大女星造型盤點 張曦雯中門大開 劉穎鏇騷23吋螞蟻腰

萬千星輝頒獎典禮2025紅地毯環節絕對是全城焦點，各位女星為了在鏡頭前展現最佳狀態，紛紛穿上精心挑選的戰衣踏上紅地毯。從性感Deep V到優雅公主裙，每位女星都有自己的風格演繹，令觀眾大飽眼福。以下為大家盤點今屆頒獎禮最矚目的女星造型，看看誰能成為當晚最閃亮的焦點！