萬千星輝頒獎典禮2022 | TVB宣傳照P圖出事！網民：個設計批咗俾淘寶做？

TVB每年一年一度的盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於周日（8日）隆重舉行，TVB早前亦發放了有份角逐主要獎項的藝人宣傳照。不過今次TVB宣傳照懷疑太過慳水慳力，光用P圖了事，搞到全部藝人都同背景顯得格格不入！