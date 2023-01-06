萬千星輝頒獎典禮2022 | TVB宣傳照P圖出事！網民：個設計批咗俾淘寶做？
TVB宣傳照慳水慳力 P圖P出事
早前TVB發佈了有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》主要獎項的藝人宣傳照，位位女藝人都為宣傳照做悉心打扮，可是宣傳照出來的效果就強差人意，多張宣傳照都被P到與背景格格不入，非常奇怪！
汪明荃P到好似飲醉酒 江美儀變大叔姿勢？
除此之外，大部分照片都出現偏紅的情況，特別以汪明荃的宣傳照為例，身穿一身高貴晚裝裙的汪阿姐，塊面卻被P到好似飲醉酒一樣。部分女藝人更因為姿勢問題，搞到出來的效果變得非常滑稽，例如羅毓儀就成個人「凌空」咗；江美儀就突然變成抬高腳嘅大叔姿勢。
網民：個設計批咗俾淘寶做？
不少網民喺宣傳照出街之後，都紛紛留言批評今次宣傳照處理得太「hea」太兒戲：「咩事，iPhone 都執得好過佢」、「高海寧係咪拗柴？隻腳腫到豬蹄咁嘅？」、「個設計唔通批左比淘寶做？」等。
經典重溫！2009藝人月曆最高質！
其實無綫在十多年前曾有拍攝藝人月曆的傳統，最高質素的是2009年的月曆圖集，不但眾星雲集，拍攝意念也充滿驚喜，其中一班港姐騷長腿的合照最為令人津津樂道！
男藝人拍宣傳照 黃翠如想搵方東昇集郵
說回今年！2022男主持方面，首度提名主持組別的林盛斌，拍攝宣傳照期間全程笑到見牙唔見眼；對於以個人名義分別提名「最佳男主持」、「最佳男配角」及「最受歡迎電視拍檔」，Bob坦言是大豐收，不過他竟謙稱自己資歷未夠，並謂更希望今年有份參與的《360秒人生課堂》及《美麗戰場》能奪得團體殊榮。
另一方面黃翠如今年再憑《遊走世界天與地》提名女主持，她表示會帶著參加派對的心情出席盛會：「我最開心係個名單入面有方東昇，我未見過佢真人。」當娛樂新聞台主持追問她屆時會否集郵時，她更開心大笑：「我都想搵佢影相。」
除了Bob，娛樂新聞台主持還訪問了森美、黎諾懿、梁思浩及阮兆祥，四人均對獲獎與否抱平常心，而搞慣爛Gag的森美，則在受訪期間不斷向黎諾懿派高帽，場面搞笑，森美謂：「可以同你（指諾懿）同一個組別，我覺得好光榮，因為主持好少咁靚仔！」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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