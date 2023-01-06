萬千星輝頒獎典禮2022得獎名單｜ 《下流上車族》《美麗戰場》爭最佳劇集

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB早前在將軍澳電視城公布入圍10強的名單，視帝、視后10強新鮮出爐。其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》，共有14項提名！陳山聰、周嘉洛、陳展鵬、吳偉豪及林盛斌分別獲三項提名，其中山聰和嘉洛齊齊提名視帝、最受歡迎電視角色及最受歡迎電視拍檔，《超能使者》則獲9項提名，《痞子殿下》以8項提名緊隨其後。