萬千星輝頒獎典禮2022得獎名單｜ 《下流上車族》《美麗戰場》爭最佳劇集
萬千星輝頒獎典禮2022得獎名單
最佳男主角（10強）
丁子朗 《 青春不要臉 》
陳山聰 《 金宵大廈2 》
郭晉安 《 回歸 》
陳豪 《 白色強人II 》
馬國明 《 白色強人II 》
周嘉洛 《 痞子殿下 》
林敏驄 《 下流上車族 》
陳展鵬 《 超能使者 》
黃宗澤 《 法證先鋒V 》
黎耀祥 《 輕功 》
最佳女主角（10強）
李施嬅 《 金宵大廈2 》
高海寧 《 童時愛上你 》
陳煒 《 回歸 》
胡定欣 《 白色強人II 》
張曦雯 《 白色強人II 》
陳瀅 《 痞子殿下 》
劉佩玥 《 美麗戰場 》
鮑起靜 《 下流上車族 》
江美儀 《 下流上車族 》
唐詩詠 《 超能使者 》
最佳劇集（10強）
《 愛·回家之開心速遞》
《 愛上我的衰神 》
《 金宵大廈2 》
《 回歸 》
《 白色強人II 》
《 痞子殿下 》
《 美麗戰場 》
《 下流上車族 》
《 超能使者 》
《 法證先鋒V 》
最佳男配角（10強）
馬貫東《 愛上我的衰神 》
戴耀明《 青春不要臉 》
鄭子誠《 金宵大廈2 》
吳偉豪《 回歸 》
張頴康《 痞子殿下 》
李成昌《 凶宅清潔師 》
林盛斌Bob《 美麗戰場 》
鄧智堅《 下流上車族 》
林景程《 下流上車族 》
林子善《 超能使者 》
最佳女配角（10強）
樊亦敏《 愛回家之開心速遞 》
麥美恩《 愛上我的衰神 》
姚子羚《 鐵拳英雄 》
趙希洛《 金宵大廈2 》
賴慰玲《 雙生陌生人 》
楊卓娜《 童時愛上你 》
蔣家旻《 美麗戰場 》
郭柏姸《 下流上車族 》
羅毓儀《 下流上車族 》
劉穎鏇《 超能使者 》
飛躍進步男藝員（10強）
陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、林景程、吳偉豪、黃建東、黃庭鋒
飛躍進步女藝員（10強）
陳曉華、陳嘉慧、何依婷、郭柏姸、劉佩玥、劉穎鏇、羅毓儀、戴祖儀、JW王灝兒、炎明熹
最受歡迎電視男角色（10強）
韋德信（ 何廣沛 ）《 異搜店 》
丁宥迎（ 張振朗 ）《 童時愛上你 》
唐明（ 馬國明 ）《 白色強人II 》
紀威（ 周嘉洛 ）《 痞子殿下 》
裘千刀/千尋（ 朱敏瀚 ）《 痞子殿下 》
招日晨（ 洪永城 ）《 凶宅清潔師 》
車志明（ 林敏驄 ）《 下流上車族 》
鍾孝年（ 陳展鵬 ）《 超能使者 》
高勇（ 陳山聰 ）《 超能使者 》
井浩然（ 袁偉豪 ）《 法證先鋒V 》
最受歡迎電視女角色（10強）
白天娥（三太）（ 樊亦敏 ）《 愛回家之開心速遞 》
潘小渝（ 陳嘉慧 ）《 愛上我的衰神 》
沈越（ 龔嘉欣 ）《 十八年後的終極告白2.0 》
納克溫柔（ 陳瀅 ）《 痞子殿下 》
李靜兒（ 劉佩玥 ）《 美麗戰場 》
鍾家琪（ 蔣家旻 ）《 美麗戰場 》
謝毓霞（ 鮑起靜 ）《 下流上車族 》
莫雯慧（ 江美儀 ）《 下流上車族 》
車芊芊（ 郭柏姸 ）《 下流上車族 》
霍寶英（ 王敏奕 ）《 法證先鋒V 》
最受歡迎電視拍檔（10強）
吳偉豪、陳浚霆、焦浩軒《 愛回家之開心速遞 》
周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康《 痞子殿下 》
林盛斌Bob、劉佩玥《 美麗戰場 》
林敏聰、江美儀《 下流上車族 》
陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善《 超能使者 》
方東昇、黃曉瑩、李曉欣、黃靖婷《 尋人記II 》
森美、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁《 聲夢傳奇2 》
錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩《 開心無敵獎門人 》
何泳芍、廖慧儀、胡美貽、陳若思《 港女野人 》
Maria Cordero（肥媽）、李家鼎《 黃金盛宴 》
最佳綜藝節目（10強）
《 思家大戰 》 、《 聲生不息 》、《 聲夢傳奇2 》、 《 通靈之王 》、《 開心無敵獎門人 》、《 港女野人 》、《 我們的主題曲 》、《 黃金盛宴 》、《 CP訓練營 》、《 中年好聲音 》
最佳男主持（10強）
安德尊《 流行都市 》、李思捷《 思家大戰 》、陸浩明《 煮·野食 》、錢嘉樂《 不可能任務 》、林盛斌Bob《 360秒人生課堂 》、方東昇《 尋人記II 》、森美《 聲夢傳奇2 》、梁思浩《 通靈之王 》、黎諾懿《 滿足的味道 》、阮兆祥《 好聲好戲 》
最佳女主持（10強）
陳庭欣《 東張西望 》、朱凱婷《 東張西望 》、吳幸美《 東張西望 》、Maria Cordero（ 肥媽 ）《 煮·野食 》、麥美恩《 諸朋好友 》、陳凱琳《 Love Matters With Grace 》、陳貝兒《 無窮之路II – 無價之保 》、汪明荃《 星光匯聚成翡翠 》、賴慰玲《 CP訓練營 》、黃翠如《 遊走世界天與地 》
最佳資訊及專題節目（10強）
《 流行都市 》 、《 東張西望 》、《 娛樂頭條 》、 《 360秒人生課堂 》、《 尋人記II 》、《 滿足的味道 》、《 無窮之路II-無價之保 》、《 星光匯聚成翡翠 》、《 霎時再感動 》、《 遊走世界天與地 》
最佳年度及特備節目（10強）
《萬千星輝頒獎典禮2021》、《2022北京冬季奧運會》、《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》、《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》、《人生90好楓SHOW》、《2022香港小姐競選》、《星光熠熠耀保良》、《香港小姐再競選》、《萬千星輝賀台慶》、《歡樂滿東華2022》
最受歡迎電視歌曲（10強）
《愛心灌溉》主唱：JW王灝兒（劇集《愛·回家之開心速遞》）
《青春本我》主唱：何晉樂、冼靖峰（劇集《青春本我》）
《太多不知道》主唱：胡鴻鈞（劇集《愛上我的衰神》）
《今宵多珍重(粵)》主唱：譚嘉儀（劇集《金宵大廈2》）
《一水兩方》主唱：炎明熹（劇集《回歸》）
《Wish》主唱：JW王灝兒（劇集《白色強人II》）
《一家人》主唱：林敏驄、文凱婷（劇集《下流上車族》）
《不悔的決心》主唱：菊梓喬（劇集《超能使者》）
《Hands Up》主唱：姚焯菲、鍾柔美、詹天文（節目《Hands Up》）
《我超越我》主唱：《聲夢傳奇2》學員（節目《聲夢傳奇2》）
專業精神獎（待公佈）
萬千光輝演藝大獎（待公佈）
馬來西亞最喜愛TVB電視劇集（10強）
《 愛上我的衰神 》
《鐵拳英雄》
《 金宵大廈2 》
《 童時愛上你》
《 回歸 》
《 白色強人II 》
《 美麗戰場 》
《 下流上車族 》
《 超能使者 》
《 法證先鋒V 》
馬來西亞最喜愛TVB男主角（10強）
何廣沛《異搜店 》
陳展鵬《鐵拳英雄》
陳山聰 《 金宵大廈2 》
譚俊彥《 十八年後的終極告白2.0 》
張振朗《 童時愛上你》
馬國明 《 白色強人II 》
周嘉洛 《 痞子殿下 》
陳山聰 《美麗戰場 》
陳展鵬 《 超能使者 》
黃宗澤 《 法證先鋒V 》
馬來西亞最喜愛TVB女主角（10強）
李施嬅 《 金宵大廈2 》
陳 煒 《 回歸 》
胡定欣 《 白色強人II 》
唐詩詠 《 白色強人II 》
陳 瀅《 美麗戰場 》
劉佩玥 《 美麗戰場 》
江美儀 《 下流上車族 》
唐詩詠 《 超能使者 》
蔡 潔 《法證先鋒V》
王敏奕 《法證先鋒V》
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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