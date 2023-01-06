萬千星輝頒獎典禮 得獎名單

萬千星輝頒獎典禮2022得獎名單｜ 《下流上車族》《美麗戰場》爭最佳劇集

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《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB早前在將軍澳電視城公布入圍10強的名單，視帝、視后10強新鮮出爐。其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》，共有14項提名！陳山聰、周嘉洛、陳展鵬、吳偉豪及林盛斌分別獲三項提名，其中山聰和嘉洛齊齊提名視帝、最受歡迎電視角色及最受歡迎電視拍檔，《超能使者》則獲9項提名，《痞子殿下》以8項提名緊隨其後。

萬千星輝頒獎典禮 得獎名單 萬千星輝頒獎典禮 逾40名藝人與曾志偉及樂易玲等TVB高層合照。
逾40名藝人與曾志偉及樂易玲等TVB高層合照。（圖片來源：[email protected] (official)）
萬千星輝頒獎典禮 得獎名單 萬千星輝頒獎典禮 曾志偉在台上台下全程都冇戴口罩。
曾志偉在台上台下全程都冇戴口罩。（圖片來源：[email protected] (official)）

萬千星輝頒獎典禮2022得獎名單

最佳男主角（10強）

丁子朗 《 青春不要臉 》

陳山聰 《 金宵大廈2 》

郭晉安 《 回歸 》

陳豪 《 白色強人II 》

馬國明 《 白色強人II 》

周嘉洛 《 痞子殿下 》

林敏驄 《 下流上車族 》

陳展鵬 《 超能使者 》

黃宗澤 《 法證先鋒V 》

黎耀祥 《 輕功 》

最佳女主角（10強）

李施嬅 《 金宵大廈2 》

高海寧 《 童時愛上你 》

陳煒 《 回歸 》

胡定欣 《 白色強人II 》

張曦雯 《 白色強人II 》

陳瀅 《 痞子殿下 》

劉佩玥 《 美麗戰場 》

鮑起靜 《 下流上車族 》

江美儀 《 下流上車族 》

唐詩詠 《 超能使者 》

最佳劇集（10強）

《 愛·回家之開心速遞》

《 愛上我的衰神 》

《 金宵大廈2 》

《 回歸 》

《 白色強人II 》

《 痞子殿下 》

《 美麗戰場 》

《 下流上車族 》

《 超能使者 》

《 法證先鋒V 》

最佳男配角（10強）

馬貫東《 愛上我的衰神 》

戴耀明《 青春不要臉 》

鄭子誠《 金宵大廈2 》

吳偉豪《 回歸 》

張頴康《 痞子殿下 》

李成昌《 凶宅清潔師 》

林盛斌Bob《 美麗戰場 》

鄧智堅《 下流上車族 》

林景程《 下流上車族 》

林子善《 超能使者 》

最佳女配角（10強）

樊亦敏《 愛回家之開心速遞 》

麥美恩《 愛上我的衰神 》

姚子羚《 鐵拳英雄 》

趙希洛《 金宵大廈2 》

賴慰玲《 雙生陌生人 》

楊卓娜《 童時愛上你 》

蔣家旻《 美麗戰場 》

郭柏姸《 下流上車族 》

羅毓儀《 下流上車族 》

劉穎鏇《 超能使者 》

飛躍進步男藝員（10強）

陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、林景程、吳偉豪、黃建東、黃庭鋒

飛躍進步女藝員（10強）

陳曉華、陳嘉慧、何依婷、郭柏姸、劉佩玥、劉穎鏇、羅毓儀、戴祖儀、JW王灝兒、炎明熹

最受歡迎電視男角色（10強）

韋德信（ 何廣沛 ）《 異搜店 》

丁宥迎（ 張振朗 ）《 童時愛上你 》

唐明（ 馬國明 ）《 白色強人II 》

紀威（ 周嘉洛 ）《 痞子殿下 》

裘千刀/千尋（ 朱敏瀚 ）《 痞子殿下 》

招日晨（ 洪永城 ）《 凶宅清潔師 》

車志明（ 林敏驄 ）《 下流上車族 》

鍾孝年（ 陳展鵬 ）《 超能使者 》

高勇（ 陳山聰 ）《 超能使者 》

井浩然（ 袁偉豪 ）《 法證先鋒V 》

最受歡迎電視女角色（10強）

白天娥（三太）（ 樊亦敏 ）《 愛回家之開心速遞 》

潘小渝（ 陳嘉慧 ）《 愛上我的衰神 》

沈越（ 龔嘉欣 ）《 十八年後的終極告白2.0 》

納克溫柔（ 陳瀅 ）《 痞子殿下 》

李靜兒（ 劉佩玥 ）《 美麗戰場 》

鍾家琪（ 蔣家旻 ）《 美麗戰場 》

謝毓霞（ 鮑起靜 ）《 下流上車族 》

莫雯慧（ 江美儀 ）《 下流上車族 》

車芊芊（ 郭柏姸 ）《 下流上車族 》

霍寶英（ 王敏奕 ）《 法證先鋒V 》

最受歡迎電視拍檔（10強）

吳偉豪、陳浚霆、焦浩軒《 愛回家之開心速遞 》

周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康《 痞子殿下 》

林盛斌Bob、劉佩玥《 美麗戰場 》

林敏聰、江美儀《 下流上車族 》

陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善《 超能使者 》

方東昇、黃曉瑩、李曉欣、黃靖婷《 尋人記II 》

森美、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁《 聲夢傳奇2 》

錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩《 開心無敵獎門人 》

何泳芍、廖慧儀、胡美貽、陳若思《 港女野人 》

Maria Cordero（肥媽）、李家鼎《 黃金盛宴 》

最佳綜藝節目（10強）

《 思家大戰 》 、《 聲生不息 》、《 聲夢傳奇2 》、 《 通靈之王 》、《 開心無敵獎門人 》、《 港女野人 》、《 我們的主題曲 》、《 黃金盛宴 》、《 CP訓練營 》、《 中年好聲音 》

最佳男主持（10強）

安德尊《 流行都市 》、李思捷《 思家大戰 》、陸浩明《 煮·野食 》、錢嘉樂《 不可能任務 》、林盛斌Bob《 360秒人生課堂 》、方東昇《 尋人記II 》、森美《 聲夢傳奇2 》、梁思浩《 通靈之王 》、黎諾懿《 滿足的味道 》、阮兆祥《 好聲好戲 》

最佳女主持（10強）

陳庭欣《 東張西望 》、朱凱婷《 東張西望 》、吳幸美《 東張西望 》、Maria Cordero（ 肥媽 ）《 煮·野食 》、麥美恩《 諸朋好友 》、陳凱琳《 Love Matters With Grace 》、陳貝兒《 無窮之路II – 無價之保 》、汪明荃《 星光匯聚成翡翠 》、賴慰玲《 CP訓練營 》、黃翠如《 遊走世界天與地 》

最佳資訊及專題節目（10強）

《 流行都市 》 、《 東張西望 》、《 娛樂頭條 》、 《 360秒人生課堂 》、《 尋人記II 》、《 滿足的味道 》、《 無窮之路II-無價之保 》、《 星光匯聚成翡翠 》、《 霎時再感動 》、《 遊走世界天與地 》

最佳年度及特備節目（10強）

《萬千星輝頒獎典禮2021》、《2022北京冬季奧運會》、《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》、《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》、《人生90好楓SHOW》、《2022香港小姐競選》、《星光熠熠耀保良》、《香港小姐再競選》、《萬千星輝賀台慶》、《歡樂滿東華2022》

最受歡迎電視歌曲（10強）

《愛心灌溉》主唱：JW王灝兒（劇集《愛·回家之開心速遞》）

《青春本我》主唱：何晉樂、冼靖峰（劇集《青春本我》）

《太多不知道》主唱：胡鴻鈞（劇集《愛上我的衰神》）

《今宵多珍重(粵)》主唱：譚嘉儀（劇集《金宵大廈2》）

《一水兩方》主唱：炎明熹（劇集《回歸》）

《Wish》主唱：JW王灝兒（劇集《白色強人II》）

《一家人》主唱：林敏驄、文凱婷（劇集《下流上車族》）

《不悔的決心》主唱：菊梓喬（劇集《超能使者》）

《Hands Up》主唱：姚焯菲、鍾柔美、詹天文（節目《Hands Up》）

《我超越我》主唱：《聲夢傳奇2》學員（節目《聲夢傳奇2》）

專業精神獎（待公佈）

萬千光輝演藝大獎（待公佈）

馬來西亞最喜愛TVB電視劇集（10強）

《 愛上我的衰神 》

《鐵拳英雄》

金宵大廈2

《 童時愛上你》

《 回歸 》

《 白色強人II 》

《 美麗戰場 》

《 下流上車族 》

《 超能使者 》

《 法證先鋒V 》

馬來西亞最喜愛TVB男主角（10強）

何廣沛《異搜店 》

陳展鵬《鐵拳英雄》

陳山聰 《 金宵大廈2 》

譚俊彥《 十八年後的終極告白2.0 》

張振朗《 童時愛上你》

馬國明 《 白色強人II 》

周嘉洛 《 痞子殿下 》

陳山聰 《美麗戰場 》

陳展鵬 《 超能使者 》

黃宗澤 《 法證先鋒V 》

馬來西亞最喜愛TVB女主角（10強）

李施嬅 《 金宵大廈2 》

陳 煒 《 回歸 》

胡定欣 《 白色強人II 》

唐詩詠 《 白色強人II 》

陳　瀅《 美麗戰場 》

劉佩玥 《 美麗戰場 》

江美儀 《 下流上車族 》

唐詩詠 《 超能使者 》

蔡 潔 《法證先鋒V》

王敏奕 《法證先鋒V》

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] (official)

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