「多謝珍姐！」70歲曾勵珍大揭秘 同曾志偉係親戚！+鐵腕事件簿
揭秘1：曾勵珍同曾志偉原來係堂姊弟！
曾勵珍現任無綫助理總經理（戲劇製作），加入TVB至今49個年頭，經歷了邵逸夫和方逸華掌權的兩個時代。原來曾勵珍同曾志偉唔止份屬同事，原來是堂姊弟關係，難怪當日曾志偉空降TVB管理層，名義上成為珍姐上司，珍姐定過抬油，唔止係49年經驗咁簡單！
揭秘2：傳曾勵珍禁年輕時的演出片上YT
今年70歲的曾勵珍，1970年已經投身廣播界，在香港電台出任播音員及節目主持，1973年轉投TVB成為助導，同時參與演出處境劇《七十三》及《相見好》等，當年23歲的她飾演黃杏秀的老友貓骨（Margaret）。但博客i am chi透露，有珍姐演出的短片在YouTube屢遭河蟹。似乎是她有意封殺，不想讓觀眾看到她年輕時的樣子。
揭秘3：80-90年代捧周星馳、劉青雲、張衞健 監製都要睇珍姐頭
曾勵珍在TVB平步青雲，幾年間就由PA成為監製，作品包括多套如處境劇1981年-1986年的《香港八一系列》、1988年周星馳、吳君如主演的《鬥氣一族》、1990年周星馳和劉青雲主演的《孖仔孖心肝》等，1994年古天樂主演的《餐餐有宋家》，亦捧紅不少藝人如吳君如和張衞健等。後來曾勵珍再晉升為戲劇製作總監，掌管劇集出品。連劇集監製都要睇珍姐頭，咁你明白點解藝員攞獎要講「多謝珍姐」。
揭秘4：人事角力「好打得」！
昨晚頒獎禮上，旁白盛讚曾勵珍辦事能力高，其實佢仲「好打得」。在邵逸夫時代，曾勵珍被指是「慈禧太后」，常當眾叱喝藝人，如藝人被召見上珍姐房，通常不是照肺就是訓話。製作部當時由曾勵珍及梁家樹各據山頭，在樂易玲加入TVB後，這個權力架構才起了變化。
曾勵珍傳被樂易玲削權
2004年，方逸華成為無綫副主席，樂易玲被提拔為製作資源部副總監，她上任後提升製作部巨頭梁家樹上位，以牽制曾勵珍，當時她在權力上稍被削弱，反而致力於劇集製作方面，不少有口碑的劇集如《鐵血保鏢》，《巾幗梟雄》都是她旗下傑作。據悉神劇《天與地》內時空交錯的拍攝方式，曾勵珍也有給予意見。其後TVB試過起任最多三個總監，又盛傳同樂易玲各據山頭，甚至有前有線高層杜之克及余詠珊空降主理合拍劇同綜藝，但最終曾勵珍係留到最後嗰位，真係實力的表現。
曾勵珍鐵腕事件簿：
在邵逸夫時代，曾勵珍已獲封「慈禧太后」，當然不是浪得虛名！
鐵腕1.何廣沛：珍姐叫我轉行
「佢話我講嘢真係唔得，做得好差，不如唔好做呢行啦！」何廣沛指曾在曾勵珍房間練習英文咬字長達一小時，並謂十分感激珍姐培育及耐心教導。
鐵腕2.馬蹄露遲到被飛
2003年無綫時裝喜劇《皆大歡喜》開拍不久，即發生易角事件，據知首天開工的馬蹄露，因遲到個多小時，加上過往紀錄不好，故即時被當時的製作部副總監曾勵珍「踢出局」，改由劉玉翠頂上擔任「百合」角色，以殺一儆百。
鐵腕3.《愛回家》演員屢受靶 蘇韻姿站台博解凍？
每隔一排就傳有演員因遲到被逐出「家門」，2021年有指高層不滿劇組經常有人遲到、工作懶散，兩位嫌疑人物正是張景淳及林淑敏，據報曾勵珍親自落廠微服出巡，在錄影廠遇見呂慧儀及張景淳，珍姐即場捉住兩人訓話。事後兩人回覆傳媒時沒有正面回應。
近日輪到「熊心如」蘇韻姿被踢出《愛回家》，是因為她開工時經常遲大到，而且不肯認錯，將責任推卸到PA（助導）身上，即使高層點名指摘，都屢勸不改，加上她入了《愛回家》5年多以來，演技都毫無進步，所以被指遭到曾勵珍下旨要將她搬離劇組。昨晚蘇韻姿亦有上台賀曾勵珍攞獎，更被不少網民調侃指「入咗雪櫃都要出嚟拍手」，畫面亦見到入了雪櫃的蘇韻姿強顏歡笑，莫非想博解凍？
鐵腕4.張衞健心血被刪 闖珍姐房理論
張衞健1991年拍劇集《老友鬼鬼》獲該劇監製張乾文賞識，還准他與編審一起編度自己的場口，不過此舉引起其他人不滿，更將此事鬧至曾勵珍的耳中，最後珍姐將張衞健有份參與創作的部份都刪走。張衞健即急得直闖珍姐的房間找她理論，最終當然是被訓斥一番，張衞健在港台節目重提當時的一幕說：「雖然珍姐話『唔係敲門就要見你』，但係佢都好畀面我，畀我喺佢面前演一次場戲。」
曾勵珍贈言 張衞健坦言終生受用
曾勵珍還向張衞健說了一番令他在演藝生涯中終生受用的說話，曾勵珍當時對他說：「你可能演男主角嘅作品唔多，但你應該開始要意識到任何一個創作人，特別係男主角，如果自己有創作的話，你就有一個社會責任，你任何一句說話講出去、任何一個動作做出去，都會對好多人有影響。」
鐵腕5.江美儀得罪珍姐被戲劇組封殺
2016年江美儀拍《親親我好媽》時，傳因為不滿劇本，趁曾勵珍放大假時，向當時仍是助理總經理的杜之克，越級投訴珍姐下屬兼親戚關永忠，最後導致該劇停廠外，亦令為無綫效力30年的監製關永忠執包袱走人，有傳此舉令曾勵珍盛怒，更將江美儀雪藏，就算之後拍《同盟》都只能演配角。昨晚頒獎禮，有眼利網民發現全台藝員拍掌賀曾勵珍奪獎，只得江美儀沒有拍掌！
曾勵珍台慶頒獎禮得獎片段。
鐵腕6.曾勵珍維護躁狂導演
2012年9月，網上流傳無綫劇《心路GPS》內的拍攝短片，《五覺大戰》內的神獸天使劉蔚萱遭躁底導演張永豪，用盛載過田雞的有味膠袋笠她頭，還大力推撞她頭撼木門。有指張永豪是曾勵珍親戚，才被包庇。曾勵珍否認跟張永豪是親戚，仍力撐他說網上短片「斷章取義」，更叉開話題指必要揪出發放片段的幕後黑手。
鄧兆尊力撐曾勵珍：佢係好好嘅人，係惡啫！
與曾勵珍份屬多年好友的鄧兆尊曾力撐對方：「珍姐曾勵珍係一個好好嘅人，佢係惡啫。佢會顧及好多演員，如果啲人要養家，就捉晒佢哋入《愛回家》，因為《愛回家》係個長期出糧嘅地方，同普通演員係差三倍價錢。」去年王祖藍辭退無綫首席創意官一職，有傳他與樂易玲和曾勵珍因拗撬而反目，鄧兆尊表示有留意傳聞，認為三人都是為公司著想：「大家管嘅嘢都唔同，珍姐管演員、樂小姐管人力資源，祖藍就係創意官，創意北上搵錢，佢離開咪交由佢哋自己搞。」
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