「多謝珍姐！」70歲曾勵珍大揭秘 同曾志偉係親戚！+鐵腕事件簿

《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿結束，每年必定聽到的「多謝珍姐」的主角曾勵珍，今年在《愛回家》一班演員和曾志偉手上獲得「萬千光輝演藝大獎」。曾勵珍獲獎的時候，全場都起立拍手祝賀。首次獲獎的曾勵珍都非常驚喜，一上台之後仲即刻反問曾志偉：「明明我地開會嘅時候唔係咁講㗎喎！」點解個個藝員都要多謝珍姐？究竟她有幾厲害？